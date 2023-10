El servicio de autobús que une Callosa d'en Sarrià con Benidorm y el hospital comarcal de La Vila Joiosa contará con dos frecuencias más al día, uno de ida y otro de vuelta. Con este aumento se mejora este servicio tras las quejas que los usuarios por haberse quedado fuera de las mejoras de los nuevos itinerarios en la comarca que se pusieron en marcha hace apenas 10 días. Está previsto que entren en funcionamiento el próximo lunes 30 de octubre.

Así lo confirmó a este diario el director general de Transportes, Manuel Ríos, quien explicó que "se ha buscado una solución a las peticiones que se habían hecho" por lo que la línea 53, conocida como "La Callosina", tendrá una frecuencia más "por la mañana, sobre las 6 horas" desde el municipio; y otra, "a las 22 horas desde Benidorm" y que llegará a Callosa pasadas las 23 horas. El responsable explicó que "hay muchos vecinos de Callosa que trabajan pronto en la capital turística y salen tarde por la noche y con estos dos autobuses podrán desplazarse" para llegar a su hora.

Como ya publicó este diario, los usuarios del servicio callosino habían mostrado su descontento con el nuevo servicio de transporte puesto en marcha por la Generalitat en la Marina Baixa porque se sentían "aislados" al ser la única línea que no había visto aumentadas sus frecuencias respecto a otros municipios. Así, el Ayuntamiento de la localidad se reunió finalmente con la Dirección General de Transportes, según explicaron fuentes municipales, para pedir mejoras en esos trayectos.

En la reunión mantenida entre Ríos y el alcalde, Andrés Molina, se pusieron sobre la mesa "temas esenciales para los callosinos como el horario y número de autobuses que necesita el municipio". Con todo, desde el Ayuntamiento indicaron que es una "problemática que radica en Callosa d’en Sarrià desde tiempos del gobierno del Botánic, por la inactividad en la materia del anterior gobierno callosino en 2018".

De hecho, como ya publicó este diario, el responsable de Transportes ya explicó que cuando el proyecto se redactó en 2018 por el Consell y estuvo en exposición pública, "el Ayuntamiento no hizo alegaciones", por lo que no se habían incluido ninguna mejora al no solicitarse como sí hicieron otros municipios.

El primer edil callosino agradeció la "rápida respuesta por parte de la Conselleria de Transportes, para conseguir que de la manera más rápida posible sean atendidas las necesidades de los vecinos de Callosa y expresó su queja formal por las malas conexiones con la comarca en autobús". Tras esa petición, la solución dada ha sido ese aumento de frecuencias con dos más al día.

Mejoras en las conexiones

El nuevo servicio de transporte de la Marina Baixa se ha puesto en marcha con un nuevo contrato adjudicado por dos años. Con todo, Ríos avanzó que la conselleria preparará un proyecto "más adelante" con el que se puedan mejorar aún más las líneas de autobús de la comarca. Para ello, "podremos contar con datos de cómo funcionan los trayectos que tenemos ahora y podremos monitorizar la afluencia de viajeros", datos que permitirán saber dónde mejorar o si aumentar frecuencias o líneas en determinados municipios.

Con todo, desde el Ayuntamiento apuntaron que "se intentará rebajar el precio actual, que aunque puede ser rebajado si los viajeros comprar un bono" y destacaron que "el aumento viene dado por esa inacción de 2018" del anterior gobierno, según los populares. El alcalde también destacó la "buena sintonía" con el actual director general de Transportes que "se interesó por la problemática del transporte en la Marina Baixa", aunque declaró su pesar porque "el anterior gobierno local no atendió ni las múltiples quejas de los vecinos, ni tampoco a la Generalitat que supongo quería mejorar el servicio".