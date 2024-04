El PSOE de Benidorm recurre la aprobación del plan Ensanche Levante y pide su anulación

El PSOE de Benidorm ha dado un paso más contra el plan Ensanche Levante de Benidorm. Los socialistas han presentado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del mes de marzo en el que se aprobó definitivamente la versión final de este sector que desarrollará la última bolsa de suelo que queda en la zona de Levante. El grupo de la oposición ya votó en contra de este trámite basándose en un informe propio jurídico en el que se recogían "cuatro graves deficiencias" en el proceso, según el partido político.

El recurso presentado pide la "suspensión cautelar del acuerdo y su anulación", según han explicado. Y se hace basándose en esos "defectos" que los socialistas ya plantearon en el pleno donde también pidieron la retirada del punto del orden del día al gobierno local que aprobó la versión definitiva del plan.

Como ya publicó este diario, el PSOE benidormense relató un informe jurídico en el que se hablaba de esas cuatro "graves deficiencias" que aseguran que se han cometido. Un documento que, los propietarios del plan Ensanche Levante contestaron también con otro escrito punto por punto para defender la tramitación del plan y el cumplimiento de todas las normas y leyes en todo el proceso, además de que relatan que cuenta con todos los informes de administraciones a favor.

Pero los socialistas siguen con su ofensiva contra este plan que desarrollará cerca de 600.000 metros cuadrados de suelo donde se prevé alzar 20 hoteles, más de 2.300 viviendas, de las que casi 1.600 serán turísticas, y tres centros comerciales. La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha explicado que el recurso ahora presentado se fundamenta, en primer lugar, en que se "ha omitido el informe preceptivo y vinculante exigido por el artículo 27.3 de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunidad Valenciana". En él se "fija que el Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas emitirá informe preceptivo y vinculante al planeamiento territorial y urbanístico respecto de los bienes inscritos en el Catálogo de lugares e itinerarios de la memoria democrática de la Comunidad Valenciana".

Como ya recogieron en el informe jurídico, en segundo lugar, el recurso incide también en la ausencia de la obligatoria homologación del sector porque se "modifica aspectos sustanciales de la ordenación prevista en el Plan General de Benidorm como el aumentar en más de 10.000 metros cuadrados la superficie total y al cambiar los usos dominantes pasando de hotelero-residencial a terciario-hotelero, apareciendo usos nuevos como terciario comercial, terciario, oficinas, terciario dotacional y terciario recreativo".

En tercer lugar, desde el PSOE se argumenta que el Plan Parcial dice que la determinación del aprovechamiento tipo es provisional, "siendo el expediente de reparcelación el momento y cauce formal para su definitiva concreción", una cuestión que es "totalmente falsa", ya que el artículo 35.1. F del Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje establece que el aprovechamiento tipo debe ser fijado en el instrumento de ordenación, de modo que tal fijación no puede diferirse a la reparcelación, según los socialistas. La eventual actualización de coeficientes correctores con ocasión de la reparcelación no puede alterar un elemento básico de la ordenación, como es el aprovechamiento tipo, cuya determinación no puede ser diferida a la fase de gestión urbanística.

Por último, el recurso de reposición alerta que en se "pretende separar la aprobación del Plan Parcial y la aprobación del Programa de Actuación Integrada", a pesar de que dicho plan ha sido elaborado por la "Agrupación de Interés Urbanístico, conforme a lo previsto en el artículo 124.4.a del Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje". Así, se pretende "eludir la prohibición de modificar el uso predominante que el planeamiento general prevea para los suelos objeto de la programación, simulando que el Plan Parcial es autónomo respecto al programa, como si se tratase de un planeamiento elaborado por el propio Ayuntamiento, sin haber mediado una iniciativa de programación", aseguran.

Escoda ha recordado que la propuesta firmada por la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, y que aprobó el equipo de gobierno del PP, contemplaba en su punto séptimo de acuerdo que "contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante el pleno de este Ayuntamiento en el plazo de un mes". Así que eso han hecho los socialistas de Benidorm.

Un plan con una larga historia

Cabe recordar que el plan parcial llevaba el nombre anteriormente de Armanello y se adjudicó en 2001 al empresario Enrique Ortiz. En 2015, y tras no haberse realizado ningún movimiento, el Ayuntamiento le retiró la condición de agente urbanizador después de una lista de litigios judiciales. Fue cuando una Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que reúne a un 70 % de los propietarios del terreno se hizo con las riendas de este plan parcial para intentar sacarlo adelante. De las primeras cosas que pusieron en práctica fue el cambio de nombre para quitar el de Armanello y dejar paso a Ensanche Levante. Así, la inversión prevista es de 570 millones.

En este tiempo, los terrenos que forman la última bolsa de suelo por construir de Levante han sufrido la degradación con incendios en las parcelas y okupas en las viviendas que aún se mantienen en pie.