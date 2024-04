Los propietarios de Ensanche Levante niegan deficiencias en la tramitación del plan tras las críticas del PSOE

El pleno de marzo del Ayuntamiento de Benidorm daba luz verde a uno de los mayores plantes parciales de Benidorm, Ensanche Levante. Y lo hacía solo con los votos a favor del PP, la abstención de Vox y los votos en contra del PSOE tras realizar un informe jurídico donde se recogían cuatro "deficiencias graves". Documento al que los propietarios del sector han dado contestación para defender la tramitación del mismo y negar dichas deficiencias en todo el proceso.

El escrito de la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU), al que ha tenido acceso este diario, fue registrado solo unos días después del pleno en el que se aprobó el desarrollo del sector, paso que concluye una larga tramitación de años para iniciar el siguiente paso: la redacción del proyecto de urbanización y reparcelación del sector, que ocupa una superficie de 575.371,20 metros cuadrados de suelo. Según los propietarios, la finalidad del mismo es "aclarar las dudas planteadas" y defienden que la tramitación "es adecuada a derecho".

Como ya publicó este periódico, el partido de la oposición denunciaba que un expediente "incompleto y graves deficiencias", además de un cambio de uso sin justificar. Un informe jurídico alertaba de que el expediente del Ensanche Levante, antes denominado Plan Armanello, contenía "cuatro deficiencias graves" que, según alegaron, podían llegar a paralizar y retrasar el desarrollo del plan. La AIU ha contestado una a una en su escrito.

Para empezar, alegaban que no se había incluido un informe sobre memoria democrática que, según el PSOE, es preceptivo y vinculante. Los propietarios del sector apuntan que el "Catálogo de Lugares e Itinerarios de la Memoria Democrática no ha sido debidamente aprobado y publicado" por lo que "desde un punto de vista estrictamente jurídico, no existe" una relación de esos lugares ni que los terrenos "pudieran formar parte de ello". Además añaden que la Generalitat Valenciana no ha reclamado nunca dicho informe en todo el proceso a pesar de la gran cantidad de documentación incluida en el expediente.

Los socialistas también apuntaron que faltaba la obligatoria homologación del sector por haber un cambio de uso que pasa de hotelero-residencial a terciario-hotelero y por aumentar la superficie en casi 10.000 metros cuadrados. En este punto, la AIU defiende que el plan parcial "no modifica" la ordenación del PGOU, por lo que "no se requiere estrictamente la homologación" del mismo. Así añaden que "está completamente adaptado" a la ley y explican que el Plan General de Benidorm "establece que el uso es residencial-hotelero" y que, actualmente, el uso hotelero pertenece a la categoría de usos terciarios.

Sobre el aprovechamiento tipo que el PSOE apuntó que "no se concreta" en el trámite como fija la ley y se difiere a la reparcelación, la AIU explica en su escrito que "el plan parcial concreta con bastante detalle el área de reparto y el cálculo" de ese aprovechamiento y que todo ha sido validado por el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante. Con todo alegan que cualquier incidencia será actualizada con el proyecto de reparcelación. Para terminar, si aparecen separados el plan parcial y el programa de actuación Integrada cuando la ley también lo prohíbe en estos casos, como afirman los socialistas, los propietarios del sector han apuntado que "el plan parcial no propone ningún cambio" del uso, sino que se "limita a concretarlo de entre los dos que plantea el PGOU".

Máximo consenso

Los propietarios del sector se refieren en su escrito a la tramitación del plan además de a que ha habido periodos de información pública para hacer sugerencias y reprochan al PSOE que no haya sido hasta el pleno cuando han planteado todas estas dudas: "Durante los siete años" que se lleva trabajando en la ordenación y los trámites del sector, "ha habido varios periodos de información y participación pública" para presentar sugerencias, además de celebrarse plenos, comisiones o reuniones para ello donde "no nos consta que el PSOE haya formulado alegaciones o sugerencias de cualquier tipo". De hecho, los propietarios del sector aseguran en el escrito que "nos resulta extraño que sea con ocasión del acuerdo para su aprobación definitiva cuando se hayan planteado dudas tan relevantes" como las que ha comunicado el PSOE.

Con todo, en sus conclusiones, la AIU recoge que el escrito refleja "nuestra posición sobre las manifestaciones formuladas por los socialistas" además de ofrecer "nuestra disposición para celebrar los encuentros aclaratorios" necesarios. Porque su intención es que la programación del sector se haga "con el mayor consenso institucional posible" dada "la trascendencia socioeconómica a nivel local".

