El rugido de los motores y la emoción del automovilismo llenarán las sinuosas carreteras de uno de los pueblos más bonitos de España con la 7ª edición de la "Subida al Castell de Guadalest". Esta prueba se encuentra dentro del Campeonato de Subidas de Montaña de la Comunidad Valenciana y promete ser un evento emocionante.

La presentación oficial de esta competición tuvo lugar el pasado sábado en el Museo de Vehículos Históricos Vall de Guadalest, donde se dieron cita destacadas personalidades, entre ellas el alcalde de Castell de Guadalest, Joan Gadea; el presidente de la Federación Valenciana de Automovilismo, Nacho Aviñó, y el legendario hexacampeón de España de Rallyes, Miguel Fuster. También estuvieron presentes los miembros de la cúpula directiva de la entidad organizadora, el Automovil Club Costa Blanca.

Tras unas agradecidas palabras de apoyo de las instituciones oficiales se llevó a cabo la presentación el cartel de la prueba y se anunciaron los horarios de los diferentes actos programados. Las verificaciones tendrán lugar el viernes 10 a partir de las 16:00 horas, mientras que las carreras arrancarán el sábado 11 a las 9:00 de la mañana.

Inscritos

Durante la presentación también se hizo hincapié en la calidad de la lista de inscritos, que aunque a fecha de hoy sigue teniendo el estatus de provisional, adelantaron que además de los pilotos habituales del campeonato hay varios inscritos de diferentes puntos de la península.

Asimismo, también se filtró el conductor del coche 0, que no es otro que Miguel Fuster, quien señaló que aún no podía desvelar cual será el vehículo a utilizar pero aseguró que no dejará a nadie indiferente.

Trofeo Ricardo Fraces

Por otro lado, el Trofeo Ricardo Fraces premiará al vehículo histórico más rápido al finalizar la prueba. Este galardón se ha instaurado para perpetuar la memoria de Ricardo Fraces Seguí, uno de los pilares fundamentales para llevar a cabo esta prueba desde sus inicios junto con su familia.

Ricardo Fraces Seguí también fue el fundador del Museo de Vehículos Históricos Vall de Guadalest y el Restaurante El Riu. El trofeo se ha instaurado en su memoria y se espera que sea igual de emocionante para el ganador como lo será para toda la familia del Automovil Club Costa Blanca.

La Subida al Castell de Guadalest culminará el sábado 11 de noviembre alrededor de las 14:30 horas tras conocer los ganadores de las diferentes clasificaciones. Durante la mañana el público asistente podrá disfrutar de la mejor carrera en el idílico alrededor de uno de los pueblos más bonitos de España.

Con este encuentro, los espectadores tendrán la oportunidad de vivir la emoción de las carreras en un entorno pintoresco, rodeado por la belleza del Castell de Guadalest.

Toda la información de la prueba en su web.