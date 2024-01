Las instalaciones del parque de naturaleza y animales Terra Natura Benidorm han albergado el nacimiento de un mono capuchino (Sapajus apella). De momento, los cuidadores no le han puesto nombre a la pequeña cría, ya que no han podido comprobar su sexo debido a que durante los primeros meses de vida se evita manipularla y separarla de su madre para que no sea rechazada por la progenitora.

Al nacer esta especie suele pesar alrededor de los 200 gramos. Desde que nació el ejemplar, se le ha mantenido bajo una vigilancia y observación constante por parte del equipo de veterinarios y cuidadores del parque. Como no se le debe separar de su madre ni del grupo de la especie, se realizan los exámenes de control de forma visual. Durante el proceso de observación, se analiza el aspecto general y la forma en la que la cría es sujetada por la madre, ya que puede dar indicios de cómo se encuentra la cría. Por otro lado, se monitoriza el comportamiento natural de la madre y la cría, de manera que se comprueba si la madre la lleva bien agarrada a su cuerpo, que la cría mama con frecuencia y si se muestra atenta con el entorno. En este sentido, el nuevo ejemplar permanece aferrado perfectamente al vientre o la espalda de la madre, y su aspecto y comportamientos son totalmente normales. La madre se encarga de alimentarla y de asearla mientras está con el grupo de monos capuchinos, realizando otras actividades cotidianas. Lo más habitual en esta especie es que las crías sean porteadas por las madres, aunque igualmente pueden darse situaciones de comadreo, en las que otras hembras o jóvenes del grupo cojan a la cría y la lleven encima. Si la cría pierde contacto con su madre siente que está en peligro y emite unas llamadas de alarma para que cualquier miembro del grupo responda, poniéndola a salvo. La nueva cría se comporta de forma natural, lo que estimula la atención de la madre, que no se aleja de ella en ningún momento. En este caso la madre, llamada Miri, compagina el cuidado de este ejemplar recién nacido con el de la otra cría que nació el año pasado. Así cuando se aleja de la cría más mayor para buscar alimento, enseguida vuelve con ella para que no se sienta abandonada. En la actualidad, Terra Natura Benidorm cuenta con un grupo de monos capuchinos formado por 12 ejemplares en total. La conservación de esta especie no se encuentra especialmente amenazada según la UICN, aunque está incluida en el anexo II de la CITES. El público que acuda al parque de naturaleza podrá observar a la madre con la cría en la zona de América. La pequeña cría se alimentará de leche materna durante casi un año, aunque algo antes empezará a consumir los alimentos sólidos que ingiera su madre. Son animales muy sociables y cuando se produce un parto, los miembros del clan acuden curiosos a conocer al recién nacido. Los monos capuchinos son los primates más utilizados como mascotas por su simpatía, algo que desde el departamento de Veterinaria de Terra Natura Benidorm recuerdan que “no debe promoverse, porque atenta contra su dignidad y bienestar, ya que los primates no son aptos para vivir como mascotas. Necesitan vivir en un hábitat con las condiciones de su entorno natural y junto a un grupo familiar para no desarrollar problemas psicológicos”.