Las estaciones de bombeo de aguas residuales de Benidorm se renovarán completamente tras 40 años de uso y así evitar problemas como posibles vertidos a la playa en caso de fallo. Los trabajos para mejorar estas instalaciones está previsto que arranquen el próximo lunes y que duren hasta mediados del mes de marzo, antes de las fiestas de Fallas que se celebran en la localidad. Así, la actuación obligará a cortar el tráfico de la avenida Mediterráneo desde la avenida Atmetlla de Mar hasta la calle Castellón.

La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha desvelado en su visita a la ciudad ese inicio de las obras para renovar las estaciones de bombeo de aguas residuales de la ciudad. El sistema de colectores de aguas residuales se caracteriza por dos líneas paralelas de bombeos en serie, que elevan el agua hasta la depuradora de Serra Gelada. Una de ellas fue inaugurada en 1984, por lo que una reparación en cualquiera de los bombeos del sistema implica muchas dificultades al estar ubicados en una zona urbana como la del municipio. Además, se trata de bombeos en los que cualquier parada ocasiona vertidos de agua residual a la playa. El mismo problema plantea el sistema de L’Alfàs del Pi, debido a su proximidad a la costa y a zonas residenciales.

Pradas, acompañada por el alcalde Toni Pérez, el concejal de Ciclo del agua, José Ramón González de Zárate, y miembros de la corporación local, además del director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Ivorra, han estado en la estación de bombeo número 1, ubicada en la confluencia de la avenida del Mediterráneo con Ametlla de Mar. En este punto es donde comenzarán las actuaciones previstas en Benidorm que tienen un coste de 1,7 millones de euros en total ya que se actuará en otros bombeos. La EPSAR aportará algo más de un millón de euros (60 %) y el Ayuntamiento alrededor de 680.000 (40 %). "Estas actuaciones son las que más apreciamos en Benidorm porque generan certidumbre y la seguridad de tener un sistema de depuración normalizado, innovador y con la última tecnología", explica el alcalde.

Los trabajos consistirán básicamente en la sustitución de los calderines antiariete y los equipos auxiliares asociados, la sustitución de todo el sistema de valvulería, la instalación de un sistema de ventilación de la sala principal de válvulas y la desodorización de la cámara de bombas, así como la reposición del forjado de la sala de válvulas.

Cortes de tráfico y duración

La previsión es que se terminen antes de que lleguen las Fallas. La fecha elegida para comenzar estos trabajos ha sido por tratarse del periodo del año en el que menos flujo de caudales de aguas residuales hay y también en la temporada con menor afluencia de visitantes en la ciudad: "Se hacen ahora estas inversiones para que la afección sea la menor posible", explica el alcalde. Aunque sí habrá que cortar la avenida del Mediterráneo en ese tramo durante el tiempo que duren las obras.

Con todo, cabe recordar que estas obras son imprescindibles para que Benidorm pueda avanzar en la reforma de la segunda fase de esta principal arteria desde la avenida Europa hacia el Rincón de Loix. Así, Pérez ya avanzó el pasado mes de diciembre que la reforma desde Europa hasta la avenida de Filipinas pretende abordarse en 2024 para dar continuidad a la remodelación que ya se llevó a cabo desde la calle Puente.

Una reivindicación desde hace años

El Ayuntamiento de Benidorm lleva reclamando desde 2015 "que lo que la ciudad aporta a la EPSAR a través del canon de saneamiento era de justicia que revirtiese en la ciudad", pero que ante la negativa de la entidad pública hasta ahora, "hemos derivado muchos recursos propios del Ayuntamiento en ese tiempo". Así, el anuncio de que las obras ya son inminentes hace que el consistorio cumpla una de sus peticiones y el alcalde alega que "ahora se respira un cambio en la administración pública". Pérez recuerda que esta obra "capital" para la ciudad fue anunciada en el año 2017 "pero ha llegado en 2023".

"Es un día feliz porque se renueva un bombeo 40 años después de su puesta en marcha", alega y que "como todas las instalaciones, llega un momento en que se quedan obsoletas y no garantizan un buen servicio". Para Pérez, "es de justicia agradecer el empeño de la consellera Pradas y del presidente Carlos Mazón por retomar la normalidad de las inversiones en una ciudad que produce mucho a la Comunidad. No todo el mundo es sensible y al final a quien se penaliza es a los vecinos y visitantes de Benidorm y la comarca".

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio invertirá 3,2 millones de euros en la comarca para mejorar el sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales de Benidorm y de L’Alfàs del Pi. Salomé Pradas ha destacado "el ejemplo de colaboración que suponen estas obras" y que la Comunidad Valenciana es un ejemplo para el resto "porque el 40% de las aguas son reutilizadas. Somos líderes en España y Benidorm es un ejemplo de reutilización y regeneración de aguas". Así añade que "cuando desde el Consell de Carlos Mazón defendemos cada gota de agua que necesita la Comunitat Valenciana, lo hacemos cargados de razones y también de realidades como esta que ponen de manifiesto que nadie puede darnos lecciones de cómo hacer una correcta gestión hídrica que es ejemplo y referencia en toda Europa".

Otros proyectos en la comarca

La consellera también desvela que en el mes de abril se iniciarán los trabajos de FGV para duplicar y electrificar la vía entre el hospital comarcal y Benidorm: "Son obras necesarias que se habían demorado. Nos comprometimos a hacerlo y vamos a trabajar por la tranviarización en La Marina. Este es el primer y necesario paso".

Con todo, Pradas ha estado en Finestrat donde ha anunciado que, con la puesta en marcha del nuevo mapa de autobuses interurbanos, este municipio estará integrado en la concesión CV-206 Benidorm Metropolità cuyo proyecto definitivo se está redactando ahora mismo. La concesión CV-206, en lo que afecta a Finestrat, supondrá un aumento de las 13 líneas de autobuses actuales a 18 para atender tanto al casco urbano como a la zona costera de esta localidad.

La renovación de la actual concesión forma parte del proceso general para adecuar 38 líneas de transporte regular de pasajeros en toda la Comunidad Valenciana "que va a suponer una inversión de alrededor de 400 millones de euros para la adquisición de 600 autobuses entre modelos completamente eléctricos, híbridos y, en menor medida, convencionales"