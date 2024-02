El PSOE de Benidorm recurre los pliegos del nuevo contrato de la basura y limpieza lo que deja en suspenso la licitación

El contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria suma otro capítulo en el largo proceso para que Benidorm cuente con un nuevo servicio tras caducar la anterior macrocontrata en 2018. El PSOE de Benidorm ha recurrido los pliegos de condiciones y piden su anulación al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC). Los mismos fueron aprobados el pasado 18 de diciembre por el pleno solo con los votos a favor del PP. Y lo han hecho basándose en los reparos que ya formuló el área de Intervención en un informe y que se "levantaron" en la misma sesión plenaria. La consecuencia: el proceso de adjudicación al que optan tres empresas ha quedado en suspenso hasta que se pronuncie este organismo.

Los ocho concejales que forman el partido de la oposición presentaron el "recurso especial en materia de contratación" en dicho Tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda y en él recogen aquello que ya esgrimieron en dicho pleno: el pliego que aprobó el gobierno local contiene una serie de reparos que deberían haberse tenido en cuenta. Cabe recordar que el contrato de basura y limpieza viaria caducó en Benidorm en 2018. Desde entonces, el Ayuntamiento ha estado inmerso en la redacción de los pliegos y en ir sorteando las discrepancias técnicas de varios departamentos. Así se llegó a hacer también una consulta pública. El resultado fue la aprobación en el pleno del 18 de diciembre de 2023 de los pliegos de condiciones con los votos a favor del gobierno popular y los de PSOE y Vox en contra. El nuevo contrato costará al Ayuntamiento 328 millones por 15 años.

Los socialistas explican en el recurso, al que ha tenido acceso este diario, cuándo se adoptó el acuerdo y recalcan eso precisamente, que los "recurrentes votaron en contra" del mismo. Además aluden al informe "desfavorable" de Intervención que acompañaba a la propuesta para aprobar los pliegos y que "formulaba numerosos reparos". Como ya publicó este diario, las discrepancias técnicas han sido un constante en la redacción de los pliegos que tenían que regir la nueva macrocontrata de la ciudad. Así, las últimas se recogían en ese documento técnico del interventor donde se incluían hasta seis reparos "no suspensivos" que se "levantaron" en el mismo pleno por el gobierno local al contar con un informe favorable de la Intervención General de la Generalitat Valenciana y de la Junta Consultiva Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat.

Concejales del PSOE con carteles contra la subida de la tasa de basura en un pleno. / David Revenga

Y a cinco de ellos se ha acogido el PSOE para recurrir los pliegos de condiciones. Pero, ¿cuáles son? Para empezar, la duración del contrato. Se recoge que el nuevo durará 15 años más uno de transición. Como ya dijo Intervención, los socialistas consideran que debería reducirse el tiempo a diez años que es la medida de vida útil de las maquinarias. De hecho, el partido de la oposición ya recalcó en el pleno que los últimos años se tendrían una maquinaria "obsoletas". En el recurso, justifican este punto con más de un informe técnico municipal.

Además hacen referencia a otro punto del que ya habló Intervención: la inversión en una base logística no está clara porque no se ha adquirido el terreno antes de la licitación de proceso y eso hace que les falte información a las empresas que se han presentado a la licitación. El tercer punto al que aluden en el recurso es a los criterios de adjudicación y la relevancia que se le da a cada no de ellos; es decir, aseguran que se "establecen juicios de valor con una puntuación de 49 puntos en la licitación bajo la discrecionalidad de la persona encargada dentro del Ayuntamiento de la realización del informe"; y "justo un punto por debajo de la obligación marcada en la Ley de la necesidad de un comité de expertos". El cuarto es sobre la "omisión en la fórmula para discernir bajas temerarias".

Por último ponen el ojo en que "el precio del contrato no está correctamente definido". El PSOE ya aseguró en el pleno que el contrato podría acabar costando a las arcas municipales la "cantidad de 500 millones de euros". Esta cantidad la obtuvieron de la suma de los 328 millones de base del contrato, más 16 millones por posibles actualizaciones de precios, "más 65 millones extra por hacer bien el servicio", según indicaron en ese momento, explica Charco. El escrito termina alegando que estas cuestiones que "llevan a la conclusión de que estamos ante un fraude de ley por parte del órgano de Contratación del Ayuntamiento", según los socialistas.

La licitación, en "stand by"

Como ya publicó este diario, tres empresas optan a gestionar la nueva macrocontrata. La presentación de ofertas acabó el 8 de febrero y, desde entonces, el gobierno local no ha dado el siguiente paso: convocar las mesas de contratación para abrir los diferentes sobres de las mercantiles. Todo a la espera de que el TARC se pronuncie sobre el recurso presentado por los socialistas, según confirmaron fuentes municipales. Una circunstancia que no tiene un tiempo estimado así que, mientras, el proceso de licitación está en suspenso.

Y eso hace que la puesta en marcha del nuevo contrato que actualizará el servicio de recogida de basura y limpieza viaria se retrase en el tiempo y más allá de lo que el gobierno local tenía en previsión, según las mismas fuentes.

El nuevo servicio prevé facilitar la segregación en origen y reducir al máximo la presencia de contenedores de carga lateral. También plantea soluciones específicas para grandes productores como hoteles, restaurantes, cafeterías, comercios, centros sanitarios o talleres, entre otros. Además, como ya avanzó este diario, apuesta por bonificar al usuario que separe sus residuos y asuma su responsabilidad medioambiental, fomentará el compostaje a nivel particular y municipal y favorecerá el aprovechamiento de alimentos frescos o cocinados mediante su recogida en restaurantes y comercios y su distribución social.

En cuanto a la limpieza de espacios públicos, la nueva empresa, deberá responsabilizarse de que todos los espacios de uso público estén limpios, incluidos aquellos que ahora no están en contrato como los no urbanizados, caminos, parque natural, acantilados, barrancos, etc., así como situaciones especiales. Otro aspecto que recoge el contrato es la renovación de todos los vehículos y maquinaria.

Con todo, se establece un año de transición desde la firma hasta la efectiva prestación del nuevo servicio, año en el que se aprobarán las nuevas ordenanzas. Posteriormente se fijan otros cuatro de implantación progresiva para ejecutar todas las instalaciones y desarrollar los sistemas de recogida puerta a puerta, quita y pon, de identificación y bonificación. Así, para adecuar el servicio actual, el Ayuntamiento ya aprobó una subida de la tasa del 72 % para este año.