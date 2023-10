En 2024, una vivienda de Benidorm pagará un 70 % más por la tasa de basura. Eso se traduce que los vecinos tendrán que abonar 80 euros más de lo que pagan ahora al pasar el recibo de 112,74 euros a 191,66 euros. Un gasto que ha provocado el rechazo de los contribuyentes por ser una subida muy alta de golpe, algo que les preocupa a la hora de hacer cuentas con todo el incremento de precios que se han producido en los últimos tiempos en la cesta de la compra, las hipotecas o el combustible.

El Ayuntamiento anunció el pasado miércoles que el recibo que se paga en la ciudad por la recogida, selección, transporte y valorización de los residuos iba a incrementar su precio. Y aunque en un primer momento se baraja que el incremento iba a ser de entre un 30 y 40 %, finalmente será de un 70 % respecto al actual lo que repercutirá no solo en negocios locales sino en los hogares de aquellos que tengan una vivienda o paguen el recibo de la basura con el alquiler. Así, 80 euros más al año puede afectar a la economía doméstica de muchas familias.

Así lo explicaron algunos vecinos consultados por este diario: "Un 70 % es una barbaridad", indicó a una vecina que conversaba con otras dos en una de las calles del centro de Benidorm. Los cálculos no salen. "Directamente que no me ingresen lo que cobro al mes, que se vaya al Ayuntamiento", añadió. "Si sirviera para que esté todo más limpio me parecería bien, pero habrá que verlo", apuntó otra vecina. Ellas, como otros residentes consultados, apuntan que "debería ser paulatino, no así de golpe. Año a año ir subiendo un poco", alegaron.

Pagar un 70 % más por la tasa de la basura se une a otros gastos que subirán en los hogares el próximo año. Está previsto que el IBI aumente y, aún no se sabe en qué porcentaje se incrementará el tipo impositivo que es el coeficiente con el que, junto al valor catastral de la vivienda, se calcula cuánto tiene que pagar cada vecino. El alcalde Toni Pérez ya avanzó que será como máximo de un 0,825; eso se traduciría en un aumento máximo de un 24% del recibo de este impuesto. Si una vivienda con valor catastral de 100.000 euros pagaba hasta ahora 667 euros, con ese tipo impositivo máximo planteado, pagaría 825 euros. Los técnicos municipales, como ya publicó este diario, habían planteado una subida de un 73 % para ajustar las cuentas municipales, aunque finalmente no se aplicará en ese porcentaje por decisión del gobierno local.

Los contribuyentes hacen cuentas porque también afrontan una subida del IPC, de la cesta de la compra, los combustibles, la hipotecas, el alquiler, la luz, el agua... y todo lo que pueda venir. Un ejemplo: una trabajadora cobra 525 euros al mes por media jornada de trabajo. Paga 350 euros de alquiler más todos los gastos anteriores. Para ella, según explicó, pagar 80 euros más de basura supondrá "un esfuerzo más". Pero hay más: "Tengo un local alquilado que es con lo que completo una pensión de 374 euros. Si empiezan a subir todo, se irán porque no podrán pagar", se lamenta otra vecina.

Un incremento que se suma a la subida de precios

"Pagar 190 euros por vivienda más todos los incrementos de luz, cesta dela compra, el IBI... no sé si podremos aguantar", indicó a este diario Miguel Gutiérrez. "Tampoco sé si es necesario o no esa subida, eso lo valorarán ellos", en referencia al gobierno local. "Se ha juntado todo a la vez y hay inflación brutal y siempre la pagan los mismos, los que pagan los impuestos", ratificó Álvaro Gamella.

Estrella Carmona trabaja y vive de alquiler en Benidorm: "A ver si nos suben los sueldos para pagar todo. Aún no he pagado la tasa pero me toca este año". Así, la joven indicó que le parecía mucho incremento en el recibo y puso sobre la mesa otra cuestión: "¿Por qué una persona de alquiler tiene que pagar ese recibo?"; es decir, se pregunta si no es tarea del propietario de la vivienda.

María J, vecina de Benidorm, apuntó que "Estoy harta. Venga subidas y nada de bajadas" de impuestos. Aunque reconoció que tanto Ayuntamiento como Generalitat "dan ayudas" no llegan para todas estas cuestiones que son las que aprietan a los contribuyentes. "¿Por qué lo van a subir tanto?", se preguntó. Ella como muchos, apostaría por una subida paulatina para intentar no "ahogar" a las familias: "Es un 70 %. Si sube un 10 lo comprendo, o que fuera paulatino. Yo no llego".