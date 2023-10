El sector turístico amenaza con subir los precios si la tasa de la basura de Benidorm sube un 40 %

El Ayuntamiento de Benidorm tiene entre sus previsiones para cuadrar las cuentas de 2024 subir la tasa de basura entre un 30 y un 40 %. El incremento se unirá al aumento de los costes de los últimos tiempos, como la luz o la materia prima, y a una subida de impuestos como el IBI que, aunque aún no se sabe de cuanto será, pero sí es un hecho. El sector turístico, como los ciudadanos, sufrirán las consecuencias y avisa de que tendrán que subir los precios que pagan los consumidores para hacer frente a todos los gastos.

Así lo explicaron desde la hostelería y los hoteles además de que el comercio considera que afectará al consumo. Porque si los vecinos tienen que afrontar pagos más altos, dejarán de comprar en los negocios locales. "Con todas las subidas de lo que hay que pagar, habrá que incrementar los precios, algo que perjudica directamente a los clientes", indicó Alex Fratini, empresario y vicepresidente de Abreca (Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm). Algo que también indica Fede Fuster, presidente de Hosbec: "Al final habrá que subir los precios y el mercado no lo va a admitir".

Como ya publicó este diario, la subida de la tasa estaría prevista entre un 30 y un 40 % para compensar el aumento de costes que ha tenido el servicio en los últimos años y que ha estado asumiendo el Ayuntamiento sin repercutirlo a los contribuyentes. Pero ahora será diferente. ¿En qué se traducirá en el recibo? Según la actual ordenanza municipal, una vivienda paga 112,74 euros, por lo que pasaría a pagar con un 40 % más un total de 157,84. Un negocio hostelero de menos de 100 metros cuadrados paga 803,60 euros y se incrementaría con ese porcentaje hasta los 1.125,04 euros. Los comercios pagan según el tipo de actividad desde los 304,09 euros a los 1.686 euros. En el caso de un hotel, se calcula por número de habitaciones. Así que un alojamiento con 200 estancias paga 7.979,2 euros a los que se suma 397,01 si tiene comedor. Un hotel de este tamaño pagaría 11.726,69 euros con el incremento máximo del 40 %.

El hostelero explica que "los costes se han incrementado un 25 % mientras que solo se han subido los precios un 6,7 %", según datos de la entidad. "Lo estamos compensando con la subida de ventas y trabajo que hemos tenido. Si no hubiera sido así, ya se hubieran subido más porque si no, no hay ningún beneficio", añadió. Ha subido la luz, la materia prima con productos que triplican el precio (el aceite por ejemplo)... y se prevé que el IBI suba para todos. "La subida de la basura también afectará mucho porque también la pagamos todos, aunque somos conscientes que es correcto pagarlo porque se generan los residuos".

Aunque aún no se sabe a ciencia cierta en qué quedará la subida de impuestos o tasas para 2024, el sector hostelero asegura que "son subidas grandes que hay que asumir y pagar" y que "habrá que acabar repercutiendo sí o sí. Tendremos que ver en cuánto para no perjudicar al cliente y más en una ciudad como Benidorm con tanto turismo que viene". Fratini indicó que "en la cuenta general de los negocios estos pagos son un porcentaje pequeño pero se suma a todo lo demás que está haciendo que la rentabilidad caiga".

Los hoteleros también siguen la misma línea: "Golpe a golpe, por separado, aguantamos; todo junto ya no lo sé", indicó Fuster. Así explicó que "trabajamos para un cliente de clase media y son muy sensibles si los gastos se multiplican"; es decir, si los ciudadanos sufren una subida de impuestos y tasas, dejarán de gastar en otras cosas como compras o viajes. El responsable de la patronal hotelera indicó que "los costes no paran de subir. Es cierto que hemos ingresado mucho porque hemos trabajado bien, pero cada vez somos menos rentables". Una situación que para algunos empresarios puede ser insostenible.

Con todo, Fuster recalcó que la situación es la misma en todos los ayuntamientos y se "decide subir impuestos pero no hacen un esfuerzo en control de gasto". Además, Benidorm debería luchar para ser reconocida como municipio turístico y lograr más financiación del Gobierno.

El comercio es otro de los sectores que asegura que se verá afectado por la subida de impuestos y tasas, sobre todo, de cara a las ventas: "Las familias tienen bastantes gastos ya con las subidas de hipotecas, la luz, los carburantes... y no es el momento de subir más cosas", indicó Raúl Parra, presidente de la asociación de comerciantes AICO. El empresario indicó que "el Ayuntamiento debería buscar nuevas vías para obtener ingresos" como la construcción o el desarrollo de planes parciales así como inversiones.

En cuanto a la tasa de la basura, Parra argumentó que "debería cambiarse cómo se marca el pago de tasas" para que "aquellos que generan más, paguen más". Y puso un ejemplo: "Si un hotel genera infinidad de basura y más que un apartamento, debería medirse". Así indicó que "no se le debería subir a un particular, si una tienda genera más que otra, debería pagarlo". Añadió que "si a una familia le suben 100 euros de la tasa de basura, sí le afecta y reducirá el consumo".

Nueva contrata de basura

Con todo, el Ayuntamiento de Benidorm tiene pendiente la licitación de la nueva macrocontrata de la basura que está previsto que tenga un coste de 330 millones para 15 años, es decir, 22 millones de euros al año. Este aumento en el servicio, que actualmente cuesta 14 millones al Ayuntamiento, es precisamente una de las causas de que los técnicos hayan puesto sobre la mesa la necesidad de subir el IBI en Benidorm.

El gobierno local estaba pendiente de un último paso para seguir con el proceso y poder sacar a licitación el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. Este no era otro que la respuesta de la Intervención General de la Generalitat Valenciana para dar el último visto bueno a los pliegos. Un sí que, según confirmaron las mismas fuentes, ya ha llegado lo que hace que se pueda seguir adelante con la licitación.

Así, los pliegos para la licitación se llevarán por el gobierno local a la Comisión de Régimen Interior de la próxima semana, el paso previo para que el asunto vaya a pleno. Con todo, el Ayuntamiento celebrará la sesión plenaria de octubre el próximo día 30, así que previsiblemente se incluirá en el orden del día este punto, uno de los más esperados desde hace tiempo. Cabe recordar que el gobierno local ha hecho varios intentos de sacar a licitación el nuevo contrato que se tuvieron que retrasar, la última vez, por la discrepancia de los técnicos municipales precisamente con lo que decía la Intervención General.