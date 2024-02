Tres empresas optan a gestionar la macrocontrata millonaria de la basura en Benidorm

Tres empresas optan a hacerse con la gestión de la macrocontrata de la basura y limpieza viaria de Benidorm, el contrato más complicado y farragoso al que se enfrenta el Ayuntamiento con un coste de 328 millones para 15 años. El proceso de licitación se inició el 19 de diciembre de 2023 y se cerró el pasado 6 de febrero. Según han confirmado fuentes municipales, tres mercantiles han presentado sus ofertas hacerse con la adjudicación.

El servicio de residuos sólidos urbanos y limpieza de espacios públicos en el término municipal de Benidorm es uno de los contratos más importantes para la administración local. Los pliegos fueron publicados solo un día después de que el gobierno del PP aprobara en solitario con su mayoría los mismos y se iniciara así el proceso de licitación solo un día después. Ahora serán las ofertas de tres empresas las que tendrán que analizarse, tanto económica como técnicamente.

Tras la presentación de ofertas, ahora se inicia el proceso para analizar cuál de ellas es la más ventajosa para la ciudad. Según explicaron fuentes municipales, el siguiente paso es convocar las mesas de contratación donde primero se dará a conocer quiénes optan a esta adjudicación del contrato y también la oferta económica o las mejoras que ofrece cada una de ellas.

Y, ¿cuándo se podría adjudicar el nuevo contrato? Las mismas fuentes apuntaron a que el proceso que ahora se inicia para conocer las oferta podría cerrarse en el primer semestre el año. Porque recuerdan que "es el mayor contrato del Ayuntamiento", lo que supone una gran complejidad. Así, habrá que elaborar aún informes sobre lo que hayan presentado las mercantiles además de analizar todos los pormenores. El gobierno local espera que la nueva adjudicación no se demore demasiado en el tiempo aunque podría suceder si se presenta algún recurso en el proceso contra lo que se decida para la adjudicación.

Sobre todo porque, como ha publicado este diario, esta macrocontrata lleva caducada desde 2018; es decir, más de cinco años en los que el servicio de basura y limpieza viaria ha estado prestándose con las condiciones con la que se adjudicó en los años 90, a excepción de algunas modificaciones o mejora de contenedores. Así, el nuevo contrato prevé modernizar todo el servicio y ajustarse a las necesidades actuales de la capital turística.

Entre las nuevas incorporaciones al servicio, se facilitará la segregación en origen y reducirá al máximo la presencia de contenedores de carga lateral. Y además se buscarán soluciones específicas para grandes productores de basura como hoteles, restaurantes, cafeterías, comercios, centros sanitarios o talleres, entre otros. También se bonificará al usuario que separe sus residuos y asuma su responsabilidad medioambiental, entre otras novedades.

Dos años de proceso

El proceso para llegar a este punto se ha alargado más de dos años, aunque la macrocontrata caducó hace cinco. En ese tiempo se han estudiado opciones de otras ciudades, analizado alternativas e incluso se realizó un proceso de consulta y participación ciudadana. Pero si algo ha caracterizado todo este periplo es los reparos que los pliegos han recibido por parte de los técnicos municipales.

En marzo de 2023, la Intervención municipal reiteraba sus discrepancias a algunas de las cuestiones a las que la Generalitat dio luz verde después para desbloquear la aprobación. Antes del pleno de diciembre donde se aprobaron los pliegos, también la Intervención reiteraba en un informe esos reparos por los que proponía redefinir de nuevo los pliegos, aunque también recalcaba que "sin carácter suspensivo". El gobierno del PP siguió adelante con la licitación a pesar de todo.

Y, ¿qué decían esos reparos? Había seis y entre ellos estaba los 15 años de plazo de duración más uno de transición porque el departamento municipal consideraba que no se deberían superar los ocho o diez años. La inversión en una base logística no la veía clara porque no se había adquirido el terreno antes de la licitación de proceso y eso hace que les falte información a las empresas. Pero también hacía referencia a la los criterios de adjudicación, entre otros.

Uno de los puntos importantes para el presupuesto

La nueva macrocontrata de basura y limpieza de Benidorm también marcará los presupuestos municipales de 2024 de los que aún no se conoce el borrador estando ya en el mes de febrero. El Ayuntamiento, como ya publicó este diario, se encuentra inmerso en la redacción del mismo y estará marcado no solo por esta adjudicación, que supondrá cerca de 22 millones al año, sino por otros servicios que están caducados como parques y jardines o alumbrado público. Según fuentes municipales, los técnicos siguen elaborando las cuentas para 2024 y se espera que pueda estar listo el borrador "lo antes posible".