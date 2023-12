Esta sí ha sido la vencida. El gobierno del PP de Benidorm ha aprobado en solitario la nueva macrocontrata de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de espacios públicos, una concesión que está previsto que cueste a las arcas municipales 328 millones en los próximos 15 años. El pleno ha dado luz verde a los pliegos que regirán la licitación de este servicio con el voto en contra del PSOE y Vox en la oposición, entre otras razones, porque el expediente cuenta con reparos del departamento de Intervención a varias cuestiones, aunque el expediente sí cuenta con un informe favorable de la Intervención General de la Generalitat Valenciana que disipa las discrepancias técnicas.

El nuevo contrato tendrá una duración de 15 años, un coste de 328 millones de euros y supondrá actualizar el servicio a las necesidades de la ciudad y a la nueva normativa. Así lo ha explicado el concejal de Limpieza Viaria, Luis Navarro: "El actual contrato, que viene de los años 80, estaba muy lejos de alcanzar los objetivos" que vienen marcados por la normativa actual.

El PP no solo ha dado luz verde a los pliegos con los que ahora habrá que sacar a licitación el nuevo servicio para que las empresas presenten sus ofertas. También se ha aprobado con los votos del gobierno el "levantamiento" de los reparos iniciales interpuestos por el departamento de Intervención al nuevo contrato al contar con un informe favorable de la Intervención General de la Generalitat Valenciana y de la Junta Consultiva Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat, como explicaron fuentes municipales.

Como ya publicó este diario, tras varios años de tramitaciones e informes técnicos, en marzo de este año la Intervención municipal reiteraba sus discrepancias a algunas de las cuestiones a las que la Generalitat dio luz verde después para desbloquear la aprobación. Así, antes del pleno, la Intervención reiteraba en un informe esos reparos por los que proponía redefinir de nuevo los pliegos, aunque también recalcaba que "sin carácter suspensivo".

El departamento municipal ha mantenido seis de esos reparos entre los que está los 15 años de plazo de duración más uno de transición. Así recalca que no se deberían superar los ocho o diez años. Recoge que la inversión en una base logística no está clara porque no se ha adquirido el terreno antes de la licitación de proceso y eso hace que les falte información a las empresas. Pero también hace referencia a la los criterios de adjudicación, entre otros.

Con todo, el PP ha aprobado en solitario la propuesta que iba este lunes a pleno. El edil del área indica que , después de dos años de estudio, análisis de alternativas, simulaciones, comparaciones, recopilación de experiencias de otras ciudades y un amplio proceso de consulta y participación ciudadana "se da el paso decisivo para que la ciudad tenga la gestión de residuos y limpieza que se merece y 100% eficaz y sostenible".

Pero la oposición no ha parado en su crítica. El concejal socialista Antonio Charco apunta que "el PP burla los informes técnicos del área económica en los que se plasma su disconformidad con el nuevo contrato. Nos encontramos ante un supuesto fraude de ley y un contrato hecho por un sastre que realiza trajes a medida". Sobre la duración, los socialistas indican que "nos encontraremos los últimos 5 años con una maquinaria obsoleta y con unos costes de mantenimiento exagerados y en condiciones muy precarias con numerosas averías que incidirán en la calidad del servicio prestado". Charco añade que "en lugar de hacer un pliego para el buen servicio y para mejorar la limpieza de Benidorm, una vez más el equipo de gobierno está más preocupado en defender a las empresas que a los ciudadanos".

En cuanto al precio, el PSOE de Benidorm asegura que "podría acabar costando a las arcas municipales la cantidad de 500 millones de euros. Esta cantidad se obtiene de la suma de los 328 millones de base del contrato, más 16 millones por posibles actualizaciones de precios, más 65 millones extra por hacer bien el servicio, sumado al IVA correspondiente", explica Charco.

Por su parte, Miguel San Martín, concejal de Vox, apunta que "no es que no queramos un nuevo contrato sino porque está siendo ya comprometido antes de salir a concurso. Lo que mal empieza, mal acaba". Además recalca que "tiene a todo el mundo en contra" desde los técnicos hasta los vecinos. "Se debería reformular para que haya más competencia y más ofertas de empresas y que sea de menor duración", argumenta.

Las novedades de la nueva macrocontrata

El concejal de Limpieza Viaria ha argumentado que ahora mismo "separamos en origen únicamente el 17% de los residuos que se generan y la normativa marca como objetivo alcanzar el 55% en al año 2025", por lo que es necesario actualizar el contrato. El nuevo facilitará la segregación en origen y reducirá al máximo la presencia de contenedores de carga lateral "con lo que se resuelve una de las principales quejas de la ciudadanía sobre el servicio". También plantea "soluciones específicas para grandes productores" como hoteles, restaurantes, cafeterías, comercios, centros sanitarios o talleres, entre otros.

De igual forma, apuesta por "bonificar al usuario que separe sus residuos y asuma su responsabilidad medioambiental" y además "fomentará el compostaje a nivel particular y municipal y favorecerá el aprovechamiento de alimentos frescos o cocinados mediante su recogida en restaurantes y comercios y su distribución social".

En cuanto a la limpieza de espacios públicos, la nueva empresa, ha indicado el concejal de Limpieza Viaria, "deberá responsabilizarse de que todos los espacios de uso público estén limpios, incluidos aquellos que ahora no están en contrato como los no urbanizados, caminos, parque natural, acantilados, barrancos, etc., así como situaciones especiales". También velar para que lo estén retranqueos, fachadas, pasajes, soportales y similares. En definitiva, el objetivo será conseguir "una imagen permanente de pulcritud, sin excusas".

Otro aspecto que recoge el contrato es la renovación de todos los vehículos y maquinaria, que serán "altamente eficientes, con baja emisión de gases y ruidos y que, además, serán propiedad y responsabilidad del adjudicatario" de modo que "tendrá que mantenerlos o renovarlos si fuera necesario, sin sobrecoste para el Ayuntamiento".

Un año de transición y ¿subida de la tasa?

El concejal del área indicó que el contrato establece un año de transición desde la firma hasta la efectiva prestación del nuevo servicio, año en el que se aprobarán las nuevas ordenanzas. Posteriormente se fijan otros cuatro de implantación progresiva para ejecutar todas las instalaciones y desarrollar los sistemas de recogida puerta a puerta, quita y pon, de identificación y bonificación.

Precisamente, esa modificación de la ordenanza es donde ha puesto el foco también el PSOE. Los técnicos han previsto que la tasa de basura se incremente año a año para recaudar 3,1 millones de euros más el próximo año; 2 millones en 2025 y otros 2 millones en 2026. Aunque el PP no ha explicado esta cuestión sí pone el acento en que se trata de "previsiones" que realizan los técnicos. Por su parte, los socialistas tienen claro que los vecinos pagarán una nueva subida que, según el concejal Antonio Charco, supondrá una subida del 141 % en la tasa de la basura en los próximos años pero también de un 33 % en el IBI. Dos incrementos que se sumarán a los aprobados ya del 72 % en el primer caso y del 23 % en el segundo para 2024.

Aunque la oposición ha sido dura con el PP en sus intervenciones, el concejal de Limpieza Viaria no ha contestado a todas las críticas sino que en su segunda intervención ha relatado las "ventajas" de la nueva macrocontrata como que se "adapta de cada usuario, que es beneficioso con el medio ambiente y contra el cambio climático, limpia el entorno natural, mejora la salubridad al disminuir el número de contenedores, contará con un parque móvil ecoeficiente, permitirá bonificaciones para que los usuarios reciban incentivos y recuperen parte de lo pagado". También habrá una "renovación íntegra de contenedores, papeleras, recogida gratuita de enseres, cumplimiento de la normativa europea y una mejora de la imagen turística al mejorar significativamente la limpieza y el modelo de gestión".

Parar terminar añade que "nadie ha dicho que la gestión de este nuevo servicio vaya a ser fácil, pero estamos obligados a llevarlo a cabo" y que no hacerlo "sería una irresponsabilidad y un sobrecoste que no se quedaría en Benidorm, sino que se destinaría al pago de impuestos y sanciones a otras administraciones". Navarro ha aclarado por último que habrá que modificar la ordenanza fiscal "no solo por el incremento del coste del servicio, sino para recoger las nuevas tasas del Consorcio, los nuevos impuestos de la Generalitat, los condicionantes de la Ley 7/2022 y los sistemas de bonificación e incentivación que permitirán recuperar parte del coste del servicio en beneficio de los usuarios que segreguen en origen los residuos". Todo ello, ha finalizado Navarro, conllevará que "si lo hacemos bien podamos ahorrar más de tres millones para bonificar a los verdaderos autores de ese ahorro, en lugar de pagar impuestos y sanciones que podrían superar ese importe".

Otros asuntos

El pleno también ha aprobado hoy por amplia mayoría, con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del grupo socialista, la ratificación del Decreto de fecha 13 de diciembre para la aprobación de la segunda prórroga del contrato de servicio de funcionamiento y mantenimiento del sistema de saneamiento y depuración de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para el ejercicio 2023-2024.

Por último, el pleno también ha aprobado por amplia mayoría la propuesta de la concejal delegada de Hacienda, Aida García Mayor, para la modificación de destino de una operación de crédito que el Ayuntamiento tiene contraída con Caixa Callosa. La edil ha explicado que esta modificación responde a la existencia de un excedente económico en dicho préstamo como consecuencia de una reducción de los costes inicialmente previstos en la revisión de precios del proyecto de “Remodelación de la avenida del Mediterráneo Fase I” que asciende a 925.718,06 euros, de los cuales 283.965,70 se destinarán ahora a la liquidación definitiva de otras dos obras: 156.709,27 para la reparación de la pasarela de madera de la playa de Poniente y 127.256,43 para las obras de peatonalización e implantación de la Zona de Bajas Emisiones en la avenida de la Armada Española.