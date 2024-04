Vecinos de Altea y l'Alfàs rechazan la eliminación del semáforo del puerto: más tráfico y sin paradas de autobús

Hace dos semanas, el Ayuntamiento de Altea cumplía una de sus promesas electorales: eliminar los dos semáforos de la carretera Altea-l'Albir que se instalaron en 2020, por la pandemia. La decisión conllevaba que también se quedaría un solo sentido para los vehículos en dirección a la playa de l'Alfàs del Pi, dejando el otro carril solo para uso peatonal. Una medida que no ha gustado a todo el mundo y que ha provocado las quejas de los vecinos alteanos y, también, de los alfasinos. Por una parte porque se han eliminado las dos paradas de autobús en la primera línea de playa; por otra, por el caos y las retenciones de tráfico que se están dando tanto en l'Albir como en la N-332 que cruza Altea.

Residentes de este vial han mostrado su descontento por la solución aportada por el consistorio. Antes de la crisis sanitaria, esta vía era de doble sentido con una zona dedicada a los peatones. Con la pandemia, se instauró un sistema de semáforo intermitente para que los vehículos circularan por un carril en ambas direcciones cuando estaba verde en ese sentido, dejando el otro vial para el paso de peatones o bicicletas. Algunos de los vecinos consultados por este diario apuntan a que se debería volver a cómo estaba antes de nada.

"No tiene sentido que para ir de una calle a otra del mismo municipio haya que pasar por otra localidad", explica a este diario Luis Serrano, residente en uno de los edificios del tramo que ahora solo tiene un sentido de circulación. Así no solo critica este punto, sino que se hayan eliminado las dos paradas de autobús, una en cada sentido, que había en este tramo de cerca de 1 kilómetro de largo: "Ahora tenemos que andar un kilómetro para coger el autobús que, además, me da una vuelta de 6 kilómetros cuando tengo el centro de la ciudad a dos", asegura. Según explica, ahora la parada más cercana está en una calle de l'Albir a la que hay que desplazarse.

La otra solución para poder ir al mercado o al centro de salud desde esta zona en concreto "es coger el coche o que te lleven, pero no todos pueden. Hay mucha gente mayor que íbamos en autobús". Fuentes municipales confirmaron a este diario que se están manteniendo reuniones con la empresa que presta este servicio para poner sobre la mesa una solución y que se comunicará en cuanto se llegue a ella.

Una de las paradas de autobús que se han eliminado en Altea. / INFORMACIÓN

Las críticas de los residentes también se derivan al problema de tráfico que ha generado la decisión tomada por el Ayuntamiento. Vecinos de l'Albir explican a este diario que se ha intensificado el paso de vehículos por algunas de las calles provocando incluso retenciones en horas puntas que antes no se daban. Porque la alternativa de desplazarse a Altea por la primera línea ya no existe, así que todo ese tránsito se deriva a las calles de zona de playa de l'Alfàs del Pi para acceder a la N-332 y poder ir hacia el municipio alteano: "Hay momento que es desesperante además de que ahora tenemos que dar más vuelta por una carretera que ya está colapsada de por sí en determinadas horas", apunta un vecino alfasino. Luis Serrano también se refiere a ese tráfico: "Se colapsa una N-332 que ya está colapsada", apunta.

El carril cortado en sentido a Altea por el que ya no se puede circular. / INFORMACIÓN

Con todo, hay vecinos que ya han mostrado su descontento con escritos al Ayuntamiento de Altea. Otros, han recurrido al de l'Alfàs del Pi. De hecho, el Ayuntamiento alfasino también mostró su preocupación por los problemas generados por la eliminación de estos semáforos. Entre otras cosas, porque la localidad está absorbiendo parte de ese tráfico que ya no se dirige a Altea por la zona del puerto, según explicaron fuentes municipales.

Críticas del PP

Con todo, el PP alteano también se ha pronunciado sobre la situación. La portavoz popular Rocío Gómez apunta que se han eliminado los semáforos "sin ningún proyecto ni solución" por parte del alcalde Diego Zaragozí y su gobierno. "Con una supuesta promesa electoral cumplida, lo único que ha sucedido es que han agravado la situación", añade. El grupo de la oposición ha solicitado informes a la Concejalía de Tráfico que "avalen este despropósito". El gobierno local ya indicó que la decisión se tomaba en base a informes de los técnicos municipales y la Policía Local con el objeto de mejorar la movilidad peatonal y el uso de la bicicleta.

El PP califica de "chapuza" la decisión tomada y "sin consensuar" con los vecinos, además de hacer "oídos sordos" a las quejas surgidas tras la nueva medida. "El peatón debe tener zonas donde poder caminar con toda seguridad, pero no a costa del bienestar de las personas que necesitan un vehículo para ir a trabajar, a estudiar, a comprar, asistencia sanitaria, etc. los coches no son meros objetos, son el medio que mucha gente tiene para poder mejorar su día a día. Además hay que tener en cuenta que es el único vial de comunicación entre Altea y el Albir y actualmente no existe otra alternativa que no sea la N332 ya saturada". Los populares presentarán una moción en el próximo pleno solicitando la restitución del vial como estaba antes de la pandemia acondicionando el mismo y la zona de paseo.

