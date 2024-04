El comercio de Benidorm se digitaliza: recomendaciones personalizadas y sensores para conocer la afluencia de turistas

Conocer los gustos de los vecinos y turistas y ofrecerles productos personalizados. La tecnología ha llegado al comercio local de Benidorm y, con ella, la posibilidad de que los negocios locales puedan aumentar sus ventas. El proyecto "Phygital" empieza a funcionar en la capital turística con la instalación de 67 sensores que, de forma anónima, recogerán datos a través de los flujos de personas en las principales calles del centro urbano. La siguiente fase será en la que los usuarios puedan comenzar a usar esta plataforma para recibir toda la información.

El Ayuntamiento ha completado la primera fase de implantación de este proyecto orientado a potenciar las ventas e impulsar el turismo de compras en las principales zonas comerciales de Benidorm. La concejal de Innovación y Fondos Europeos, Aida García Mayor, ha explicado que esta primera fase ha consistido "en el despliegue de la tecnología y sensórica que nutren el proyecto, así como en la recogida inicial anonimizada de datos sobre flujos de transeúntes en las diferentes zonas incluidas en el proyecto". Un proyecto en el que también participa la Concejalía de Comercio que dirige Javier Jordá.

Así, ya se han instalado los 67 sensores que recogen de forma anonimizada las señales de móvil a partir de las cuales se detectan los flujos turísticos. Estos nodos se localizan en una amplia área que incluye las calles Tomás Ortuño, Ruzafa, Apolo XI, Gambo, Gerona y Esperanto; las avenidas de los Almendros y Martínez Alejos; el Paseo de la Carretera y la primera línea de las playas de Levante y Poniente, así como varias vías aledañas.

Una vez completada esta primera fase, se inicia la de implantación y puesta en marcha de la plataforma de marketing digital, según la edil. Esta plataforma es clave ya que a través de ella se remitirá a los usuarios registrados mensajes personalizados con promociones y ofertas en establecimientos próximos o información de interés como, por ejemplo, eventos culturales. Estos mensajes irán en función de los gustos, preferencias o intereses del usuario.

Pero sin ser invasivo, según la concejala: "El usuario solo recibirá esos mensajes, que serán periódicos, cuando se encuentre en la zona de influencia, no cuando esté fuera de ese radio, por lo que hablamos de un proyecto que no es invasivo y que busca no saturar".

Registro de establecimientos y usuarios

Hasta la fecha, se cuenta ya con la colaboración de 469 establecimientos comerciales, de ocio, restauración, etcétera, cifra que se espera incrementar en las próximas semanas. Por lo que respecta al registro de usuarios, este puede concretarse a través de los QR dispuestos en la cartelería del proyecto que en los próximos empezará a colocarse en los establecimientos participantes, así como en diferentes centros y espacios públicos.

La responsable de Innovación y Fondos Europeos ha incidido en que Phygital "contribuye a la digitalización de nuestro tejido productivo" y comporta "muchas ventajas a nivel comercial ya que va a favorecer un incremento de las ventas y una fidelización del cliente". Pero además se pueden extraer datos interesantes para la gestión comercial y municipal como las horas de mayor tránsito en cada una de las calles o las posibles variaciones en diferentes épocas del año, lo que favorecerá la toma de decisiones a la hora de programar actividades o acciones.

Para la implantación y desarrollo de Phygital, el Ayuntamiento ha obtenido del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una subvención de 165.326,52 euros procedentes de fondos Next Generation. Esta aportación de fondos europeos supone el 55 % del coste del proyecto; mientras que el Ayuntamiento asume con recursos propios el 45 % restante.