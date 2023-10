El debate paella - arroz muestra su cara más divertida. Un nuevo episodio de un conflicto gastronómico interminable ha tenido lugar en las calle de Alicante, donde una joven ha portado un cartel en el que se podía leer un mensaje que gira en torno a esta tan polémica como inagotable cuestión.

Lo ocurrido ha sido grabado en vídeo y difundido en Instagram por la cuenta alicantestreetstyle, responsable de esta campaña visual que ha llevado la rivalidad entre estos dos emblemáticos platos a las calles más concurridas de la capital. En las imágenes, se puede ver a Elena, que es el nombre de la influencer que hay detrás de este perfil, en los principales puntos de la ciudad, como las setas de la calle San Francisco, la Explanada o el renovado Paseo de los Mártires de la Libertad, alzando un letrero con sus brazos.

El mensaje que aparece escrito en la cartulina que sujeta es el siguiente: "Don’t ask for paella, ask for arroz". "Un pequeño homenaje al arroz alicantino", tal como señala en el texto que acompaña al vídeo la propia autora de esta improvisada acción promocional dirigida a la comida más icónica de la provincia, un símbolo de nuestra gastronomía que en ocasiones se tiende a confundir con la receta originaria de Valencia.

Precisamente, el objetivo del vídeo es ese, reivindicar las diferencias entre ambos platos y animar a pedir arroz en tierras alicantinas. La idea original de este movimiento surge de un vídeo anterior grabado en Vigo, en el que otra cuenta de Instagram lanzó una campaña casi idéntica ("don’t ask for paella, ask for pulpo") para hacer saber a los turistas que paseaban por la ciudad cuál es el verdadero producto local y destacarlo por encima de la paella. La fama que ha adquirido el plato valenciano le ha llevado a ser considerado un referente de la gastronomía española y a conquistar los menús ofrecidos por los bares ubicados en las zonas más turísticas de las localidades más visitadas, por muy remotas que sean con respecto a la ciudad del Turia.

Eso sí, el peso de la fama ha provocado en numerosas ocasiones que la receta se desvirtúe y en determinados lugares se ofrezca una paella que es poco menos que una declaración de guerra a la provincia de Valencia. Exageraciones y vanas ofensas a un lado, lo más aconsejable es tomárselo como las personas que aparecen en ambos vídeos -tanto el grabado en Vigo como en Alicante-, que muestran las reacciones de los viandantes al ver el cartel, y que en la mayoría de casos, responden con una sonrisa y con gestos de sorpresa al leer el mensaje escrito en los rudimentarios letreros.