Una importante grieta, de aproximadamente medio metro de longitud, recorre el pie de una de las setas de la calle San Francisco. No es la única raja visible en unos elementos icónicos que se han convertido en algo más que un atractivo, pese a todo, para los turistas. De hecho, a diario, no son pocos los visitantes que van a caso hecho, cámara en mano, a la calle, que Sonia Castedo puso en el mapa, en una acción no exenta de polémica en su día, y que une Calvo Sotelo con el Portal de Elche.