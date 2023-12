Una compañía indeseable. Parece el título de la clásica película de sábado por la tarde, pero sirve para definir la desagradable experiencia que vivió una joven de Alicante en un hipermercado cuando se encontraba en compañía de su madre. La propia afectada ha sido quien se ha encargado, en su cuenta de X (antes, Twitter), de explicar todos los detalles de una situación tan incómoda como innecesaria que como ella misma indica, les dejó "en shock".

El responsable de ello fue un desconocido, que sin que nadie se lo pidiera, se metió en la conversación que madre e hija estaban manteniendo. Según relata la afectada, en el instante en que sucedió el desagradable incidente, ella se encontraba "señalando unos turrones a mi madre porque me estaba preguntando cuáles eran más baratos". Fue en ese momento cuando un inesperado espontáneo se coló en la escena, y lo hizo de la peor manera posible.

Según el testimonio de la joven, el individuo, al que educadamente define como "señor", apareció y le dijo que "te gusta mucho el dulce a ti". "Obviamente me lo dijo porque tengo obesidad", señala la afectada, que rechaza emplear un tono victimista para narrar lo ocurrido, aunque le sobren motivos para ello. Y es que el hombre no tuvo suficiente con el inapropiado comentario, sino que decidió acompañarlo con una risa burlona. Pero el violento episodio no tuvo ahí su página final.

Y me dijo orgulloso que si, que se refería a mi xDDD yo y mi madre nos quedamos en shock y no le dijimos nada más — 🌸SusiiCore🌸 (@SusiiCore) 25 de noviembre de 2023

La chica le preguntó que si se refería a ella y lejos de rectificar, el sujeto, al que le queda enorme el calificativo de "señor", evitó cualquier camino hacia la redención y le contestó "orgulloso" que sí, que se refería a ella. Ante tal comportamiento, o mejor dicho, ausencia del mismo, madre e hija tomaron la mejor decisión posible, ignorarle y no volver a dirigirle la palabra.

Su interacción con este conflictivo cliente parece ser que terminó ahí, aunque hay quien hubiera preferido otro final. Así se lo han hecho saber varios usuarios a la autora de la publicación, que ha reconocido que se quedó en blanco, algo que podría haber evitado si hubiese tenido a mano las propuestas que le han dejado, eso sí ya a toro pasado, un sinfín de personas. La joven ha recibido una oleada de mensajes de apoyo, y también un completo catálogo de todo tipo de reacciones y respuestas con las que podría haber contestado en el momento en el que se produjeron los hechos y que van del universal "vete a la mierda" a la idea de aprovechar el entorno y haberle lanzado un turrón al villano de una historia que ha generado una gran indignación.