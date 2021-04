Sanidad dará otra oportunidad a las personas que no han acudido a vacunarse frente al covid

Una segunda oportunidad para recibir la vacuna frente al coronavirus. La consellera de Sanidad, Ana Barceló, anunció ayer que cuando concluya la vacunación en cada franja de edad se hará un «barrido» para que aquellas personas que no han acudido a vacunarse tengan una nueva oportunidad. En declaraciones a los periodistas tras visitar las obras de Urgencias del Hospital General de Alicante, Barceló señaló que esta «repesca» va destinada no sólo a las personas que han rechazado la vacuna por miedo a los posibles efectos adversos, «también hay gente que no ha acudido por otros motivos, como puede ser una cita ineludible o porque se les ha roto el móvil». Cabe recordar que la citación para la vacuna se hace a través de SMS, por lo que, a priori, se desconoce cuánta gente se va a presentar. Preguntada por si ha aumentado el porcentaje de personas que rechazan la vacuna, Barceló señala que es pronto para saberlo, «puesto que se desconocen los motivos por los que no se ha acudido a esa cita». Una vez se haga el barrido para las segundas citas, añade la consellera, se podrá profundizar más en los motivos.

Respecto al nuevo varapalo con la vacuna de Janssen, paralizada por el laboratorio tras la alerta de la Agencia Americana del Medicamento por su presunta relación con casos de trombosis, Barceló le resta importancia y sostiene que no había personas citadas aún para ser inmunizadas con esa vacuna «por lo que no nos ha trastocado». Tampoco de momento va a afectar el recorte en el envío de dosis de AstraZeneca. «Al menos esta semana esta programado todo y la semana que viene también». Con todo, Sanidad confía en que la disminución de dosis haya sido «puntual de esta semana».

Respecto a si se mantiene el objetivo de vacunar al 70% de la población para este verano, la consellera asegura que «depende de lo que diga Janssen y de si el resto de laboratorios incrementan las dosis. Hay que esperar», ha zanjado Barceló.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también se ha pronunciado este miércoles sobre la situación de las vacunas y ha señalado que es necesario que cuanto antes se aclare la situación. Según Puig, la paralización en el envío de la vacuna de Janssen tras la alerta dada por la Agencia Americana del Medicamento «aún no nos afecta, porque la partida que llegaba este mes era muy pequeña, en torno a 30.000, y esta semana era de 15.000». Sin embargo, Puig insiste en que esta situación «se debe solucionar lo más pronto posible porque hasta el mes de septiembre se habían comprometido en la Comunidad Valenciana dos millones de dosis y necesitamos que se pueda descargar esta situación, que nos preocupa mucho».

El presidente ha señalado que en el Consejo Interterritorial previsto para este miércoles «vamos a pedir la mayor explicación posible de las vacunas». Aunque ha reconocido que esta situación ha sido sobrevenida, «necesitamos tener la máxima seguridad para ir adaptando los planes de vacunación». En este sentido, el presidente ha lamentado que con este constante varapalo por parte de las farmacéuticas, «no hay día de tranquilidad. Parece que cuando la vacunación va avanzando, cualquier incidencia nos produce un trastorno grande y una sensación de inseguridad, que es lo que no podemos permitir».

Preguntado por qué va a pasar con las segundas dosis a las personas que ya recibieron la vacuna de AstraZeneca, Puig se remite a lo que se decida en el seno del Consejo Interterritorial, aunque añade que los expertos de la Comunidad Valenciana son partidarios de aplicar la segunda dosis.

Sobre esta misma cuestión, el Colegio de Médicos de Alicante ha pedido a la Conselleria de Sanidad que mantenga la vacunación con AstraZeneca. A través de una carta remitida a la conselleria, el Colegio de Médicos demanda que las decisiones del Gobierno Valenciano «sean tomadas en base a la evidencia científica disponible y teniendo en cuenta la opinión de la comunidad médica, que no es otra que las tres vacunas han demostrado un balance riesgo/beneficio enormemente favorable respecto a contraer la infección por SARS-CoV-2 y, por tanto, no hay razón para restringir su uso».

Información a la población

La entidad que representa a los médicos alicantinos cree que para minimizar el rechazo y la incertidumbre que en la población general haya causado la suspensión primero y los «injustificados» cambios de criterio después en el uso de AstraZeneca, se debe comunicar «de inmediato a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana la decisión sobre la administración de la segunda dosis a los ya vacunados con este tipo de vacuna y los criterios que finalmente se van a establecer para las indicaciones de AstraZeneca a los nuevos grupos».

«Nosotros opinamos, en base a la literatura científica publicada hasta el momento, y siguiendo las resoluciones de la Agencia Europea del Medicamento, que hay que administrar la segunda dosis en la cadencia que corresponda y, sobre todo, en los colectivos de riesgo». Respecto a otras alternativas que se están barajando, como la de completar la pauta vacunal con otro tipo de suero, el Colegio de Médicos cree que «son necesarios ensayos clínicos con resultados fiables que garanticen la seguridad y eficacia de la vacunación mezclando diferentes vacunas, por lo que no avalamos esta opción si se está barajando para completar la segunda dosis de los vacunados con AstraZeneca».

Por último, la institución ha reclamado a la Conselleria «que nos trasmitan la decisión, a la menor brevedad posible, sobre el colectivo particular de médicos en ejercicio privado que ha sido vacunado con la primera dosis de AstraZeneca por criterios de edad».