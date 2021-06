Sanidad rechaza el ofrecimiento de Marzà para vacunar a los alumnos en sus institutos

Desde el departamento que dirige la consellera, Ana Barceló, no ven operativo llevar la vacuna a los centros escolares y han indicado su preferencia por mantener la estrategia actual en los puntos de vacunación existentes.

La vacunación para niños de 12 a 16 años no tiene fechas concretas, pero el conseller Marzà no descarta que pueda ser incluso a finales de agosto, y ha ofrecido para ello la apertura extraordinaria de los centros si hiciera falta. «Incluso abrir antes, en agosto, si lo considerase Sanidad», como ha señalado en A Punt.

Marzà recalca que, en cualquier caso, son los responsables de Sanidad quienes deciden al respecto, pero, desconocedor de que posteriormente Sanidad ha rechazado su ofrecimiento, insiste en el ejemplo que han dado los centros educativos durante este curso, con el convencimiento de que se contribuiría a agilizar la vacunación. «Hemos ofrecido a las autoridades sanitarias toda la logística y la capacidad organizativa y de respuesta que ha demostrado la comunidad educativa, para vacunar a todo el alumnado de hasta 12 años», abunda.

Tranquilidad

Sobre la «posibilidad» de vacunar al alumnado en los propios centros, desde el departamento del conseller ratifican a preguntas de este diario que «como no puede ser de otra forma, esta conselleria está a disposición de la Conselleria de Sanidad en todo aquello que precise desde el punto de vista logístico, como ya lo ha estado y lo está por lo que respecta a la vacunación del personal de los centros educativos. Será Sanidad la que diga cómo se hace -concreta el propio Marzà-, nosotros ponemos a disposición los centros». Pero puntualiza que al tratarse de entornos conocidos les dará «mayor tranquilidad y también acompañará emocionalmente a los niños y niñas».

Pese al rechazo de Sanidad, el profesorado, representado por las formaciones sindicales de enseñanza STEPV, CC OO y ANPE, también espalda la propuesta del conseller porque consideran que «facilitaría» y aceleraría el proceso de vacunar al alumnado, aun sin contemplarlo antes de septiembre.

El STEPV da por sentado que «se perdería parte de la jornada lectiva» pero ponen por delante el beneficio de la vacuna en un entorno conocido para el alumno. A CC OO no le parece descabellado siempre que haya acopio de vacunas en septiembre. Xelo Valls, secretaria general, puntualiza el beneficio de aprovechar la presencia del alumnado en los centros, pero dando por sentado que será personal sanitario quien se encargue de todo el operativo «como con el resto de la población». También el presidente de ANPE, Lauren Bárcena, respalda la iniciativa de Marzà aunque pone por delante que los alumnos estén vacunados antes de que arranque el curso. «Hemos pedido que los alumnos, al iniciar el curso, estén todos vacunados. Si para ello hay que poner los centros educativos a disposición, no le vemos mayor problema».

En UGT y CSIF muestran mayores recelos. Los primeros consideran que la infraestructura más adecuada son los centros de salud «habida cuenta que estamos hablando de la segunda quincena de agosto», según da por sentado Pepe Gil, delegado de UGT. Y desde CSIF prefieren no pronunciarse mientras no se aborde el tema de antemano. «No admitimos decisiones que no sean fruto de una negociación entre conselleria y los sindicatos docentes», concluyen.

Antes de empezar el curso o a finales del mes de agosto

Las fechas, aun sin concretar, que barajan desde el Gobierno central como más propicias para llevar a cabo la vacunación de los menores de 12 a 16 años, apuntan a finales de agosto o principios de septiembre. El presidente, Pedro Sánchez, ha señalado la posibilidad de la última semana de agosto y la ministra de Educación, Isabel Celaá, quiere que estén vacunados antes de empezar las clases, que en la Comunidad arrancan el 8 de septiembre. En cualquier caso, el ofrecimiento del conseller Marzà retrotrae a los tiempos en que las vacunas se organizaban en los comedores escolares.

Un centenar de contagios, los últimos del curso covid

La provincia cierra la estadística de la pandemia entre escolares con siete aulas cerradas

Los últimos alumnos contagiados por covid este curso, marcado por la pandemia, suman poco más de un centenar en los colegios e institutos de la provincia. Así se desprende del, también, último registro de contagios escolares que va a llevar a cabo la Conselleria de Educación este curso. En la provincia apenas han quedado siete aulas cerradas o confinadas entre un total de 16.700 espacios destinados a dar clase.

Por tanto, los estudiantes que se han contagiado durante la última semana completa del curso suman 109, entre los 297.281 matriculados. Son un 0,04% del total.

Los estudiantes aislados en sus domicilios, y que acabarán el curso en casa, suman otros 200 aproximadamente, pertenecientes a las siete aulas confinadas, una de las cuales arrastra la cuarentena desde la anterior semana.

Entre el colectivo del profesorado en la provincia, acaban el curso contagiados 14 docentes, y aislados un 0,01% de los 27.694 maestros y profesores en colegios e institutos.

Este es el último balance de la pandemia en los centros educativos, porque esta semana concluye el curso oficialmente el miércoles, día 23. Incluso hay localidades como Alicante que ya lo han despedido, por razón de los festivos escolares acordados en el Consejo municipal, que fijó como no lectivos los días 21 y 22 de junio de 2021 además de ser festivo el 23 por las Fiestas de Hogueras.