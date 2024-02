PSPV y Compromís piden al unísono la comparecencia de Merino por el "impago masivo" a funcionarios

La izquierda valenciana suma fuerzas en busca de elevar la presión contra el Consell por los diversos impagos que se acumulan en las últimas fechas en diferentes ámbitos de la Generalitat. Casi al unísono, PSPV y Compromís han registrado este jueves ante la Mesa de las Corts sendas solicitudes de comparecencia de la consellera de Hacienda, Ruth Merino, para que dé explicaciones sobre estas incidencias en sede parlamentaria.

Según enumeran ambas formaciones, los problemas se han registrado con los abonos de las ayudas a la Dependencia, con el pago de nóminas de profesores, a trabajadores sustitutos de la Generalitat y a personal de limpieza de centros educativos, así como con transferencias a ayuntamientos y a farmacias.

El PSPV ha denunciado que estos impagos son "masivos" y los ha achacado a la "inacción del Consell" de Carlos Mazón. "Estamos ante las primeras consecuencias de su nefasta gesión”, ha lamentado el síndic socialista, José Muñoz. Según el PSPV, las incidencias se acumulan "en los pagos de las ayudas a la dependencia, las nóminas de los docentes, los trabajadores del IVIA, así como de miles de trabajadores sustitutos en la Generalitat, a lo que se suma que la Generalitat no ha ingresado a los Ayuntamientos la participación de los tributos del estado ni lo que le corresponde a las farmacias”.

El portavoz socialista ha confirmado la solicitud del Grupo Socialista de una comparecencia urgente de la consellera Merino "para explicar los motivos de las incidencias e impagos" que se están provocando en los diferentes organismos y ayudas dependientes de la Generalitat, que ha vinculado con la entrada en vigor del sistema Nefis.

Asimismo, Muñoz ha señalado que “los impagos generalizados en la Generalitat Valenciana están provocando un colapso sin precedentes en todos los niveles de la administración”: “¿Va a pagar Mazón la nómina y las ayudas pendientes de su bolsillo o piensa poner alguna solución sobre la mesa?”.

Un panorama "caótico"

Por su parte, la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, ha depositado una iniciativa idéntica y ha criticado que "los impagos de la Generalitat se extienden a todas partes" en las últimas semanas. "En el ámbito educativo hay maestros que llevan dos meses sin cobrar, o personal de limpieza de los centros educativos que tampoco reciben sus nóminas”, ha denunciado.

Según la coalición, "lo mismo pasa" en el ámbito de los servicios sociales, con "trabajadores públicos que no cobran, impagos a entidades del sector e impagos de ayudas como la de la Dependencia", ha lamentado Mas, que ha alertado de que "muchos beneficiarios de esta prestación no han recibido el pago que les correspondía en el mes de enero". En Sanidad, las farmacias se quejan de que a 1 de febrero la Generalitat todavía no les ha pagado lo que les corresponde por el mes de diciembre.

“Mientras esto pasa -ha añadido Mas- la consellera Merino tiene la barra de enviar ayer un comunicado en el que afirma que ya se nota la gestión seria y responsable de su gobierno en la Generalitat. Decir esto con esa serie de impagos encima de la mesa es no tener vergüenza”, le ha afeado.

“Lo peor es que todo esto dibuja un panorama muy preocupante que amenaza en convertirse en un caos, porque lo único que ha hecho Hacienda al respecto de los impagos es hablar de errores informáticos. Queremos que la consellera Merino comparezca en las Corts para dar cuenta de lo que está pasando, pero sobre todo para explicar qué va a hacer para solucionarlo”, ha concluido la parlamentaria.