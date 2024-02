La margarita empieza a deshojarse en Compromís de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Si cada pétalo es una opción de concurrencia, un posible socio con el que aliarse para los comicios al Parlamento Europeo, Aitana Mas, coportavoz de Iniciativa y síndica adjunta de Compromís en las Corts, tiene claro con cual se quedaría en la mano: Sumar. "Mi preferencia clara es ir con Sumar", ha expresado este martes en una entrevista en À Punt.

Quien sucediera a Mónica Oltra como vicepresidenta de la Generalitat hace un año y medio ha mostrado su preferencia por concurrir con la plataforma de Yolanda Díaz igual que Compromís hizo en las elecciones generales del 23J. No obstante, esta no es la única opción que se maneja dentro de la coalición que, según se trasladó el viernes en la ejecutiva, se están manteniendo conversaciones no solo con la ministra de Trabajo sino con partidos del grupo ALE (Alianza por la Europa Libre), vinculados a nacionalismos de izquierdas como BNG o Bildu.

De hecho, en la ejecutiva se aprobó la creación de una comisión que es la que ha de negociar para todo Compromís. "Iremos viendo qué surge en esa comisión", ha indicado Mas quien ha reiterado que tiene clara su preferencia "y es ir con Sumar". No obstante, ha indicado que se convocará una consulta para que la militancia de Iniciativa exprese sus preferencias y que estas se debatirán también en la asamblea que Iniciativa celebrará en dos semanas.

Relación con Sumar

Esta posición tampoco será definitiva porque posteriormente también se ha de negociar dentro de toda la coalición, donde no hay unanimidad. Una parte importante de la decisión recae también sobre Més, el principal partido dentro de Compromís. En el antiguo Bloc hay también disparidad de opiniones. Es más, los críticos de Bloc i País, el sector soberanista, ha reunido firmas del 10 % de la militancia para convocar una consulta en el que los afiliados de este partido puedan mostrar cuál es su preferencia.

Durante la entrevista, Mas también ha hablado de la posible relación con Sumar y de que esta formación se implante en la Comunidad Valenciana, algo que, ha dicho, no le genera "ningún miedo". Sin embargo, ha situado como Rubicón "competir" electoralmente. "Que Sumar se pueda instalar a mí no me genera ningún miedo, ha de ser un elemento de cooperación y colaboración entre Compromís y Sumar; otra cosa es entrar en unas elecciones, no vamos a competir nunca en unas elecciones", ha expresado. "No tiene nada que ver con que se pueda organizar como plataforma en los territorios siempre que no haya competencia electoral", ha insistido.