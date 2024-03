El Consell investigará los contratos covid del Botànic con empresas "fantasma"

El Consell investigará las compras de material sanitario acometidas por el Botànic durante la emergencia de la covid ante las sospechas del PP de que la Generalitat habría contratado con empresas inactivas y que únicamente trabajaron durante la pandemia, algunas llegando a firmar operaciones de 11 millones de euros. Así lo ha confirmado la portavoz del Ejecutivo de Carlos Mazón, Ruth Merino, quien ha asegurado que el Consell va a hacer suya esa petición del grupo popular en las Corts para que se indaguen estas adquisiciones, así como la posible compra de mascarillas "no aptas" para el uso sanitario.

Merino ha admitido que la pandemia fue una época "muy complicada" en la que "se tomaron decisiones pensando en la salud y en la emergencia sanitaria", pero ha lamentado que "hay cosas que no son de recibo". En concreto, la portavoz ha criticado que "no se puede gastar el dinero de los valencianos en empresas que no son de fiar", en referencia a las supuestas contrataciones con firmas inactivas, unas compaías que el PSPV ha señalado que no son "fantasma" sino "sociedades urgentes" que se constituyen y se venden posteriormente para acortar plazos.

El síndic del grupo popular en las Corts, Miguel Barrachina, ya anunció durante el fin de semana que el PP iba a reclamar al Consell toda la documentación de todos los contratos firmados durante la pandemia para la adquisición de material sanitario. Entre ellos, también los cerca de 30 contratos que adjudicó la Generalitat y otras instituciones como la Diputación de Valencia a Levantina Ingeniería y Construcción S.L, vinculada al caso Koldo porque su máximo responsable, José Ruz, se reunió con el exasesor de José Luis Ábalos.

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha confirmado que esta firma lleva "muchos años" trabajando con la administración valenciana, pero se ha comprometido a dejar de trabajar con ella si detectan cualquier sospecha de relación con la trama Koldo. Asimismo, Merino ha mostrado su "sorpresa" por estas "presuntas irregularidades" en la contratación y ha asegurado que el Consell "llegará hasta el final" para conocer el posible alcance del caso.

"Revisionismo histórico"

Por su parte, el PSPV ha lamentado el “revisionismo histórico” respecto al momento de la pandemia cuando se requerían estas mascarillas y su síndic, José Muñoz, ha explicado que las empresas a las que se adjudicaron estos contratos no eran “empresas fantasmas” sino que se trataban de mercantiles constituidas previamente, lo que ha llamado “sociedades urgentes”, que quien quiere montar una compañía puede comprar para evitarse el tiempo que requiere la puesta en marcha burocrática de estas.

“Son operaciones normales y legales entre mercantiles”, ha asegurado mientras que su homólogo del PP, Miguel Barrachina, ha calificado de “enternecedor” que el dirigente socialista explique “cómo dar un pelotazo”. Los 'populares', de hecho, han explicado que aprovecharán la comisión de investigación sobre el sector público aprobada en las Corts para analizar en esta los contratos de Ferrocarrils a Levantina Ingeniería y Construcción.

"Quedarán en nada"

Sin embargo, en los socialistas se muestran convencidos de que todas estas acusaciones "quedarán en nada" y que solo son un "intento de manchar el trabajo de Puig". De hecho, el síndic del PSPV ha remarcado que estas investigaciones "ponen palos en las ruedas al futuro de la Comunitat Valenciana" porque lo que generará "es mayor lentitud en la llegada de los fondos europeos". "Están intentando manchar de manera partidista", ha insistido Muñoz.

Asimismo, ha argumentado que no es el PSPV el que asegura que todo se hizo de manera correcta, sino que "lo dice la Intervención de la Generalitat, el Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Comptes, órganos que se dedican a fiscalizar las cuentas públicas valencianas". Barrachina, por su parte, ha apuntado que en informes de la sindicatura se advertía de adjudicaciones "sin constar recepción". "Queremos transparencia", ha sentenciado al tiempo que los socialistas les ha replicado que en ese caso, apoyen la comisión de investigación en el Congreso.