Mario Sabuco, en la categoría de adulto, y Claudia Saura, en la de juvenil, se han proclamado ganadores del primer festival de la canción “Festes d’Elx” celebrado el viernes en el Hort de Baix, en una gala final a la que acudieron unas 400 personas.

Los vencedores del concurso, al que se presentaron más de medio centenar de aspirantes de la provincia, habían participado anteriormente en diferentes programas televisivos de talentos. Por un lado, Sabuco ha concursado en el programa "Idol Kids" mientras que Claudia Saura lo ha hecho en "La Voz Kids".

La final fue conducida por Lau Sánchez, ganadora del concurso televisivo "Duels de Veus" de À Punt, calificada por el jurado como la mejor voz de la Comunidad Valenciana. Además, el festival contó con la actuación estrella de la cantante ilicitana, Verónica Romero, concursante ilicitana de la primera edición de "OT", quien interpretó algunos temas junto al pianista y productor musical, Manuel Ramos.

El segundo puesto en categoría adulta lo obtuvo Sandrá Millán con “I see red” y el tercero fue para Andrea Carreres con “Show must go on”, mientras que en la categoría juvenil la segunda posición la tuvo Andrea Cascales con su interpretación “Traitor” y la tercera, Patricia Schwab, con “Respect”. Entre los 15 finalistas, que ayer cantaron a pleno pulmón sobre el escenario, habían candidatos de Alicante, Elche, Orihuela, Crevillent, Almoradí y Elda.

En ambas categorías los premiados recibirán un diploma, la oportunidad de grabar profesionalmente una canción y clases en una academia de música. Además, en la categoría de mayores el primer puesto recibirá 500, el segundo 300 y el tercero 150 euros en metálico y la posibilidad de realizar un videoclip profesional.

El concurso, impulsado por la concejalía de Fiestas y la escuela de música y canto Emyc, se desarrolló con todas las medidas higiénico-sanitarias y está enmarcado dentro de las actividades que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Elche para promover el ocio de una forma segura. El jurado ha estado compuesto, entre otros, por la concejala de Fiestas, Mariola Galiana, el cantor del Misteri, Luis Gómez, el director de la UNED, Paco Escudero, la directora de Radio Elche Cadena Ser, Cristina Medina, y la influencer Sara fructuoso.