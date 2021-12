M Fest vuelve con 6 bandas en tres conciertos dobles

Fomentar la relación entre músicos locales y nacionales y mostrar esas sinergias en un mismo escenario es uno de los propósitos con el que nació el M Fest (antes M Festival de Rock Mediterráneo), que celebrará su quinta edición el próximo año entre los meses de enero y marzo en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo.

Tras los aplazamientos y cancelaciones por las restricciones de las últimas ediciones, la nueva convocatoria mantiene la estructura de tres conciertos dobles con seis bandas, nacionales y locales, emergentes y consolidadas, con el fin de que la mezcla en los conciertos dobles invite al público de un grupo a conocer a otro, quizás desconocido para una parte del auditorio.

Las combinaciones programadas en el nuevo M Fest enlazarán el 28 de enero al grupo alicantino Vienna con los madrileños Club del Río; el 18 de febrero se suben los locales Finde Fantasma con Niña Polaca, banda madrileña con la integrante alicantina Sandra (cantante y guitarra de Ginebras) y el 25 de marzo, fin de fiesta con los barceloneses The Excitements y la banda alicantina Hermano Fuego.

Las entradas salen hoy a la venta en la web de Entradas a tu alcance o en la taquilla del Aula de Cultura a un precio de 5 euros por concierto doble hasta el próximo 15 de enero; a partir de esa fecha, la entrada será de 10 euros.

Por ese razonable precio, el público podrá disfrutar de grandes maridajes musicales. Empezando por el final, el formado por The Excitements y Hermano Fuego junta a la banda catalana de rhythm’n’blues y soul (algunos les recordarán aún en el desaparecido Eat My Soul de 2016) con el soul & punk de la banda alicantina liderada por Claudio Corazón. Los primeros han incorporado a la cantante francesa de origen somalí Kissia San y su nueva voz les permite ampliar su espectro musical sin perder la fuerza que les caracteriza. Sus directos disparan canciones sin respiro que culminan en una fiesta y en Alicante presentarán su cuarto disco, Keeping On. Por su parte, Hermano Fuego mezcla el rock’n’roll, el garage y el punk en una colección de himnos atemporales entre el cielo y el infierno, que desgranarán de su álbum Soul & Destroy.

La segunda combinación la forman Finde Fantasma, grupo alicantino de indie-rock en castellano, con letras ácidas, dramáticas y desenfadadas formado en 2019 -que este año ha lanzado singles como Lejos de aquí, Telarañas o No lo entiendo- y Niña Polaca, banda formada en 2018 por los madrileños Suma, Beto y Kobe y la aspense Sandra, del grupo Ginebras, autores de canciones como Madrid sin ti, que hace unos meses lanzaron el álbum Asumiré la muerte de Musafa, producido por Dani Alvcover, un disco donde cantan al amor y el desamor entre la ironía y la canción protesta.

El festival, sin embargo, se abrirá con la música indie-pop del grupo alicantino Vienna, que este año ha publicado el disco Tot allò que una vesprada morí amb les bicicletes tras la buena acogida que tuvo el EP de 2020, Hem trobat un pis per a llogar. El nuevo disco contiene el pop mediterráneo con el que se dieron a conocer el dúo formado por Artur y Pau, al que ahora se han sumado Víctor y Julio. Junto a ellos, los madrileños Club del Río, con cuatro álbumes de estudio en su haber (Monzón, Un sol dentro, Sustancia y Lejos) se han convertido en una banda referente en la música indie-nacional, que ha colaborado con Niño de Elche o Xoel López. Acaban de autoeditarse su nuevo trabajo, Lejos, con canciones que indagan en el encuentro humano.