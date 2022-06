Siete montajes, dos de ellos que se estrenarán este mismo verano en el Festival de Mérida, se darán cita este año en la sexta edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Alicante que vuelve ya con total normalidad, del 13 al 24 de septiembre, con un presupuesto que ronda los 120.000 euros.

Y con ellos, se subirán a las tablas figuras como la cantante y compositora Christina Rosenvinge, el presentador y actor Carlos Sobera, el humorista y actor Pablo Carbonell, y Rafael Álvarez El Brujo.

El Fitca, organizado por el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación, con la colaboración de Aguas de Alicante, sumará este año el Espacio Séneca a los ya habituales Teatro Principal, Museo de Aguas-Pozos de Garrigós, MACA e Instituto Juan Gil-Albert.

Safo (16 septiembre) y Miles Gloriosus (24 septiembre) son las dos propuestas escénicas que se verán por primera vez en Mérida y que después llegarán a Alicante. La primera, producción del Teatre Romea, Festival Grec y Festival de Mérida, sube a las tablas a Christina Rosenvinge, que también pone las canciones de este espectáculo de María Folguera, inspirado en poemas de Safo. La obra, con dirección de Marta Pazos, se estructura como un poema escénico, musical y visual que explora al figura de la gran poetisa de Lesbos.

En cuanto a Miles Gloriosus, que cerrará el festival, es una versión de la obra de Plauto de Antonio Prieto, con dirección de Pep Anton Gómez, que cuenta con Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla y Elena Ballesteros entre los ocho actores que conforman el reparto. La producción es del Festival de Mérida y Arequipa.

El humor llegará también de la mano de Mercado de Amores (15 septiembre),con un reparto encabezado por Pablo Carbonell. La obra la firma Eduardo Galán a partir de tres textos originales de Plauto: El mercader, Cásina y La comedia de los asnos, con la trama común el enfrentamiento entre padre e hijo por la misma mujer. Es también una coproducción del Festival de Mérida.

No podía faltar a esta cita El Brujo, que llega en esta ocasión con Los Dioses y Dios (18 septiembre), coproducción del propio artista y el Festival de Mérida, con música en directo de Javier Alejano. Amor, humor y teatro como diversión.

Con La Celestina de Fernando de Rojas, en versión de Antonio Campos que también la protagoniza, se abritá el Fitca (13 septiembre). Será para estrenar el Espacio Séneca como escenario de este festival.

El Aula de Teatro de la Universidad de Alicante presentará Fuenteovejuna 2040 (14 septiembre), la tragicomedia de Lope de Vega en versión de Juan Mayorga, bajo la dirección de Xiomara Wanden-Berghe.

El ciclo incluye también una obra de títeres y actores, El viaje de Isabela (17 de septiembre) a cargo de La Tartana Teatro. Un texto para toos los públicos que se presentará también en Espacio Séneca.

Actividades complementarias

El festival cuenta tambén con una serie de actividades complementarias, que el pasado año no pudieron hacerse con motivo de las restricciones. Así, se han programado tres sesiones de narración oral en los Pozos de Garrigos: Raquel López con Gota a gota; Coralia Rodríguez, de Cuba, con Me contaron los aedas; y la griega Ifigenia Kakridoni, que presentará Viaje a Grecia con los mitos.

Tambièn una conferencia sobre Nuestros clásicos, nuestros contemporáneos, a cargo del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, en la Casa Bardín. La programación se completa con dos charlas a cargo del iluminador alicantino, y varias veces premiado con el Max, Juanjo Llorens, y la escenógrafa Mónica Teijeiro, ambas en el MACA.

El festival se ha concentrado también este año y en una semana y media, y se han retomado las actividades, "porque ayudan a vivir el festival a la ciudadanía", aseguró María Dolores Padilla, subdirectora del Principal y directora artística del Fitca, durante la presentación de este programa que tiene al Festival de Mérida como centro. "Es un gran festival y el buque insignia de los festivales de teatro clásico, pero tampoco elegimos una producción porque sea suya, sino porque creemos que son obras que pueden encajar bien en nuestra programación".

Sobre la posibilidad de que algunos de los montajes se realice en el Castillo de Santa Bárbara, Padilla destacó que se necesita el Teatro Principal "porque no hay espacios para acoger estas grandes producciones y no hay suficientes butacas, aunque el castillo sea precioso; es teatro en verso y necesita un aforamiento perfecto, aquí no hay espacios habilitados para ello".

Para el concejal de Cultura, Antonio Manresa, el objetivo es "ir escalando en el ranking de la calidad de los montajes y escenarios sobre los que el festival desplegará sus espectáculos en un año en el que volvemos al formato habitual, anterior a la pandemia". El teatro clásico es el que traspasa los límites de una época y llega hasta nosotros ofreciendo un mensaje cultural que inspira y enriquece".

Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Aguas de Alicante, señaló que "por cuarto año consecutivo, nos implicamos con este festival". "Desde Aguas de Alicante e Hidraqua, apostamos por la difusión de la cultura, implicándonos en el objetivo de ofrecer una propuesta cultural de calidad al alcance de toda la ciudadanía. Creemos en la importancia de la colaboración público-privada, clave también para la puesta en marcha de iniciativas culturales de calidad como ésta, que permiten hacer crecer nuestra ciudad, situándola en el contexto de otras propuestas sectoriales de gran calidad".