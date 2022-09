Comienza el curso y las filmotecas rescatan títulos del cine alejados del circuito comercial, joyas clásicas, nuevas propuestas o películas que no llegaron a estrenarse en las salas de cine locales. Este trimestre en Alicante, la Filmoteca del Institut Valencià de Cultura ha comenzado ya su programación de los jueves, la de Sant Joan d'Alacant lo hará los lunes a partir de octubre y la Cinemateca del Mediterráneo comenzará, también los lunes, a partir del 17 de octubre hasta diciembre.

Con ocho películas sobre el genio del cine mudo, la Filmoteca del IVC proyecta en el Teatre Arniches un ciclo de cinco largometrajes y tres cortos de Charles Chaplin. Tras la primera proyección de Una mujer de París, el 29 de septiembre se proyecta a las 19.30 horas La quimera del oro (1925), considerada la obra maestra del creador británico que contiene la mítica escena en la que Charlot se come sus propias botas. A esta le seguirá el 6 de octubre -Día del Cine- un programa con tres de sus destacados cortometrajes -Al sol (1919), Vida de perro (1918) y Día de paga (1922)- para continuar el 13 de octubre con El circo (1928), la última película realizada por Chaplin en el periodo mudo y una de las más divertidas; el 17 de noviembre, El chico (1921), donde forma una entrañable pareja con el niño Jackie Coogan, y El peregrino (1923), donde Charlot aparece vestido de cura.

Además del ciclo de Chaplin, la Filmoteca del IVC presenta tres largometrajes que no tuvieron su estreno en Alicante y que comienza este jueves con Para Sama (2019), un documental británico que cuenta la vida de una madre joven a lo largo de cinco años de guerra en Alepo (Siria); el 27 de octubre se proyecta el thriller rumano La Gomera (2019), ganadora del premio al mejor guion en el Festival Europeo de Sevilla y el 1 de diciembre, el drama surcoreano La mujer que escapó (2020), premio al mejor director, Hong Sang-soo, en la Berlinale.

La programación de la Cinemateca del Mediterráneo centra su atención en el flamenco, haciéndolo coincidir con la sexta edición de este ciclo de cante y baile que se celebra en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterráneo. El programa se compone de siete documentales, tres de ellos dirigidos por Carlos Saura y otros repasan algunas de las figuras claves de la historia de este arte.

Comienza el 17 de octubre con Terremoto. El documental (2022), que reivindica al histórico cantaor Fernando Fernández Monje; el 24 de octubre con Nueve Sevillas (2020), de Gonzalo García Pelayo, con el nuevo flamenco que incluye desde Rosalía a Niño de Elche; Sevillanas (1992), de Carlos Saura, se verá el 7 de noviembre; Algo salvaje. La historia de Bambino (2021), que se erigió en el rey de la rumba flamenca, el 14 de noviembre; Flamenco, flamenco (2022), de Saura, sobre los diversos géneros, el 21 de noviembre; el documental Fosforito. Una historia de flamenco (2021), de Alejandro Fernández; para concluir con Flamenco (2022), también de Saura.

La Filmoteca de Sant Joan, respaldada por el Ayuntamiento de la localidad que se celebra en el Auditorio Antonio Gil, combina su ciclo principal de grandes clásicos (8 películas) con el cinefórum literario (4 películas de adaptaciones literarias con coloquio posterior) este trimestre, además de dos cintas en la sesión plurilingüe (Pasqualino: siete bellezas, 1975, Italia, y Los corceles de fuego, 1964, Ucrania) y otra para celebrar el Día del Cine con Canciones para después de una guerra (1976), del salmantino Basilio Martín Patiño.

La primera proyección del cinefórum será el 3 de octubre con el drama antibélico Johnny cogió su fusil (1971), de Dalton Trumbo y la filmoteca se estrena con una sesión doble sobre holocaustos nucleares el 10 de octubre: El juego de la guerra (1966), de Peter Watkins, y El muelle (1962), de Chis Marker.

El melodrama de Douglas Sirk sobre el romance de una viuda con su jardinero, Solo el cielo lo sabe (1955), con Jane Wyman y Rock Hudson, se proyecta el 17 de octubre, al que seguirá el clásico del cine de terror Nosferatu (1922), de F. W. Murnau, para celebrar Halloween el 31 de octubre.

Noviembre comienza el día 7 con Réquiem por un campesino español (1985), de Francesc Betriú, y continúa el día 14 con la música de Pink Floyd: El muro (1982), de Alan Parker; y el surrealismo japonés de Pastoral: To die in the country (1974) el 21 de noviembre. Diciembre ofrece el policiaco protagonizado por Harvey Keitel Teniente corrupto (1992), de Abel Ferrara el día 5; la premiada El evangelio según San Mateo (1964), de Pasolini el día 12; y El pagador de promesas (1962), del portugués Anselmo Duarte.

Las sesiones de la Filmoteca de Sant Joan son de acceso libre y comienzan a las 19 horas, las de la Cinemateca tienen una entrada de 3 euros y empiezan a las 19 horas y la Filmoteca del IVC comienza a las 19.30 horas con una entrada de 3 euros.