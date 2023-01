La gestora cultural Marina Vicente se lanzó a la producción literaria en el año 2018 creando desde Alicante su propia editorial, Mankell, que, tras el frenazo de los últimos dos años por la pandemia, vuelve a tomar impulso con una nueva colección dedicada a la poesía. La sonrisa del gato, como así se llama esta nueva línea de Mankell, está dirigida por el escritor y editor argentino afincado en Madrid Carlos Salem y se presenta este sábado en Madrid con los dos primeros poemarios de la colección: Anna [Capital Semilla], de Gsús Bonilla y Alas, de Inma Chacón.

La presentación se celebra este sábado a las 17.30 horas en el café literario Aleatorio Bar del barrio madrileño de Malasaña y contará con la presencia de los autores, así como de Salem y del escritor Rarafel Soler.

La colección no surge de la nada, ya que tanto Marina Vicente como Carlos Salem llevan un año buscando y preparando los primeros textos que formarán parte de La sonrisa del gato. "Carlos es un currante y trabajamos bien juntos. Surgió la idea de una colección de poesía y le dije que si la dirigía él, íbamos adelante", explica la editora, que delegó en el buen hacer de Salem "por trayectoria y confianza" para armar el catálogo de autores, "seleccionado con mucho mimo", mientras que Salem destaca la "valentía" de la editora.

"Veíamos que había un vacío en la poesía para algunos autores, que no accedían a las editoriales especializadas de mucha trayectoria ni tampoco casaban con los sellos más juveniles", apunta Marina Vicente, que considera que "había que devolver el protagonismo al texto" y de ahí surge esta edición cuidada "y sin artificios que distraigan".

Las portadas de los poemarios son todas iguales, de un solo color, que cambia en cada título. "La estética es austera", añade Carlos Salem, "sin ilustraciones ni mariposas, con unas portadas que parecen de tela y con buena calidad de papel y de texto".

Autores entre dos mundos

Salem incide en que La sonrisa del gato pretende aunar en sus páginas a autores "entre dos mundos", aquellos que no publican en editoriales dedicadas "a la poesía más inmediata e instantánea, que se expande sobre todo por las redes sociales" ni acceden a la poesía "oficial", aquella "que no está en la calle sino en los despachos y en los ateneos". En su lugar, ellos proponen acoger "otra poesía más underground, que no encaja en esos dos mundos, más de la calle y de los bares, de los micros abiertos... la crème del underground. No sé si hay un nicho de mercado, pero sí hay un nicho de poetas de los últimos quince años con muy buen material que compartir y avalados por su calidad".

Además, la colección también pretende rescatar "libros excelentes que no se reeditan desde hace años, a no ser que sean superventas, y los hay maravillosos de autores vivos o con solera, que queremos recuperar".

Este sería el caso de Alas, de Inma Chacón, un libro editado en 2006, que ahora tiene una nueva vida. Alas es un poemario desgarrado tras la muerte de su hermana gemela, la también escritora Dulce Chacón, "escrito con una delicadeza del dolor que convierte en bella", apunta Salem de este primer poemario que firma Chacón, más conocida por su faceta novelística.

El segundo de la colección, Anna [Capital Semilla], del poeta y también jardinero Gsús Bonilla, refleja el resultado de un proceso de adopción, "rescata ese paso del tiempo en un libro delicioso de un poeta comprometido que no renuncia a su rebeldía", indica el responsable de la colección.

Próximos autores

En la lista de próximos autores este año también figuran los alicantinos Mariano Sánchez Soler y Pablo García, así como Karlina Fernández, Olaia Pazos, Toño Benavides, Pepe Ramos y José Naveiras. La colección prevé presentarse en Alicante cuando se publiquen los dos títulos de los autores alicantinos.

"La idea es lanzar uno o dos libros cada mes y tenemos las puertas abiertas a la poesía teatral o de otro tipo", añade Salem, que confía en que el público que disfruta de la poesía "se asome a estas propuestas".

De momento, Mankell cuenta ya con una decena de libros, a los que se suman desde el sábado los dos nuevos de poesía.