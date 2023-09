Convertir en danza la obra de Sempere, transmitir la emoción detrás de la geometría y la abstracción del maestro del arte cinético es el reto que tiene por delante la compañía ilicitana OtraDanza capitaneada por Asun Noales, que acaba de iniciar los ensayos de esta nueva producción que homenajea al artista de Onil en el centenario de su nacimiento.

Sempere se estrenará el próximo 24 de septiembre en el Teatro Principal de Alicante y OtraDanza afronta «con muchas ganas» este proyecto de gran formato que interpretarán su directora y otros siete bailarines -Federica Fasano, Rosanna Freda, Salvador Rocher, Marta Santacatalina, Eila Valls, Aaron Vázquez, Diana Huertas-, junto a un músico, Jorge da Rocha, sobre el escenario.

OtraDanza mantienen una relación estrecha con el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), donde vive la obra de Eusebio Sempere, y con la conservadora Rosa Castells, por lo que Noales no dudó en contribuir al Año Sempere desde la danza.

«Su obra está impregnada de movimiento, ritmo, volumen, luz y perspectivas. Él es un exponente y precursor del arte cinético, que se basa en la superposición de perspectivas para generar efectos ópticos de movimiento. Estamos haciendo danza su obra partiendo de sus piezas como partitura de movimiento, como base para la inspiración y germen para crear células coreográficas», apunta la creadora ilicitana, que plantea este proyecto como un trabajo de grupo, fundamental para «potenciar la fuerza abstracta de sus composiciones. No es un espectáculo narrativo, cada elemento es importante, no hay roles, no hay personajes, y cada uno de los intérpretes, cada cuerpo es una parte de la composición».

Además, desde los primeros ensayos, la coreógrafa ha tenido muy presente «el juego con la luz, algo muy característico en el trabajo de Sempere y en mis obras. Ya estamos trabajando para que la luz también baile dentro de la pieza», indica, tras apuntar que Ximo Hernández se encargará del diseño de la iluminación y Luis Crespo del escénico, que, a través de un planteamiento sencillo, «generará mucha tridimensionalidad en el escenario». Y la música, añade, «la estamos componiendo mientras creamos la coreografía y eso es una maravilla, respirar y fluir a la vez».

Noales avanza que con este proyecto el público verá otra fase de Otradanza: «Mis últimos trabajos han estado impregnados de una parte más salvaje, ritual, y con esta obra vuelvo a encontrarme revisitando mi universo más vinculado con el detalle, la precisión, el cuerpo como un instrumento más de la partitura».

Emoción y poética

La idea central que la coreógrafa quiere transmitir en Sempere es que «detrás de la forma, de lo abstracto, de las líneas, hay emoción, sutileza y contundencia al mismo tiempo» con la complejidad de «intentar ser fiel a una poética muy concreta» y la originalidad de «transformar en danza una obra que solo se había contemplado desde lo plástico y lo visual».

De la investigación previa sobre el artista, apunta que «ahora conocemos su parte más humana, sus crisis, sus cambios de dirección de poética, sus etapas de desarrollo» y sobre el trabajo en construcción con los bailarines y su equipo tiene «sensaciones muy buenas, con ganas de darlo todo».