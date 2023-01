La mort i la donzella se estrenó en octubre de 2020 en el Gran Teatro de Elche con grandes restricciones de aforo por la pandemia. Después de más de dos años de gira, esta producción del Institut Valencià de Cultura que la ilicitana Asun Noales se encargó de crear y dirigir, encara su recta final este primer trimestre de 2023 con sus últimas representaciones, que incluyen cuatro días en el Mercat de Les Flors de Barcelona. Un año en el que la coreógrafa y bailarina, directora de la compañía OtraDanza, no tendrá muchos huecos en el calendario, ya que viajará con Rito a la Tanzbienale de Heidelberg (Alemania) y coreografiará un espectáculo en la ciudad germana de Osnabrück, entre otros proyectos, además de crear dos grandes producciones con su compañía.

Galardonada en 2021 con tres premios Max a mejor espectáculo de danza, coreografía y diseño de iluminación, La mort i la donzella se acercará al medio centenar de representaciones cuando llegue a su fin después de actuar nada menos que cuatro días (del 26 al 29 de enero) en el templo de la danza que es el Mercat de Les Flors de Barcelona, "el primer teatro del país dedicado en exclusiva a programar danza", indica Noales, donde también se proyectará el documental Intramurs, realizado por Suica Films, y habrá actividades alrededor de esta obra sobre la vida y la muerte a partir de una pieza de Schubert.

"Los premios Max te posicionan en el mapa, son un aval de que el espectáculo funciona y hacen que el público de danza te busque y llene los teatros, eso sí lo hemos notado", apunta la creadora, que lamenta que en su recorrido ese espectáculo galardonado, sin embargo, no haya sido reclamado para su exhibición en Madrid. "Es my raro, igual es por motivos políticos, pero es una pena que no se vea allí", comenta Noales sobre esta pieza "que llega a muchos tipos de público y democratiza la danza al tocar un tema tan universal y tan humano como la muerte, que nos conmueve y conecta con mucha gente".

Alemania

La siguiente parada será en Alemania con Rito, el espectáculo creado en 2016 que fusiona la danza de Noales y Sebastián Rowinsky y las esculturas de Susana Guerrero, que el 30 de enero llega a la Tanzbienale de Heidelberg, el festival que dirige el bailarín alicantino Iván Pérez, donde compartirá cartel con otras mujeres como Rocío Molina.

También en Alemania, pero esta vez en la ciudad de Osnabrück, la ilicitana es una de las cuatro coreógrafas invitadas a crear durante diez días en abril una pieza con la compañía Städtischen Bühnen Osnabrück, que se estrenará en el mes de mayo. Aunque primero tiene que ver a los bailarines "para elegir con quién bailo, porque hasta que no los conozca no sabré qué haré exactamente", ya tiene el título en la cabeza (Pulmón), que tendrá como eje "la idea de resistencia, el buen pulmón que hay que tener para resistir en la vida". "Es un proyecto muy interesante, más creativo y de experimentación sobre mi forma de trabajar y de expresarme con el cuerpo", explica.

La compañía

Del mismo modo, la compañía OtraDanza mantiene activos los espectáculos Vigor Mortis, Clandestino, La Banda, Diez sonetos y Vacío. Estos dos últimos viajarán en junio al festival de danza de Bogotá, en Colombia, mientras que el espectáculo de calle La Banda actuará tres días (18, 19 y 25 de marzo) en la Quinzena Metropolitana, que se desarrolla en el área metropolitana de Barcelona, donde la compañía ya actuó con Sacra en otra edición anterior.

Entre septiembre y octubre, Noales se sumergirá en el proceso de creación de una nueva producción, de la que no puede dar detalles, que se estrenará este año en el Teatro Principal de Alicante; después vivirá el mismo proceso con otra pieza nueva que se estrenará en València en 2024.