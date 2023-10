Como cada año, y van siete, Alicante disfrutará de la consolidación del festival Ensolab, especializado en música electrónica y sonidos aledaños, que vuelve a Las Cigarreras del 26 al 29 de octubre.

En esta séptima edición se incluyen los showcases de Industrial Complex y Nano Modulares; las Rare Sessions de Dafnis y Carrie Palmer, y los lives de Abraxas, El Futuro Peatón, Pole Two, Oma Totem y Alex Silva, entre otras propuestas.

Además, como novedad, las actividades se extenderán al sábado -en sesión matinal- y en nuevos espacios en su sede habitual de Las Cigarerras; en una programación de acceso libre.

En este 2023, Ensolab presenta "una programación transversal y multidisciplinar que apuesta por aportar visibilidad a propuestas que, por su carácter vanguardista, experimental y, sobre todo, ajena a modas imperantes, precisan de espacios especiales, por sensibles, despiertos y al margen, en los que mostrarse al mundo", apuntan los organizadores.

De esta manera, uno de los festivales más importantes, prestigiosos y exportables de la provincia de Alicante, y de los más reconocidos de la Comunidad Valenciana en dicho ámbito, desplegará toda su programación que une música, arte, tecnología y documentación sonora.

Ensolab cuenta, de nuevo, con la colaboración de Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante como patrocinadores principales, siendo uno de los eventos anuales más importantes en la agenda cultural del C.C. Las Cigarreras. También cuenta con el apoyo de Cervezas Alhambra, para crear el Espacio Alhambra en la Trasera, donde se ofrecen momentos singulares e irrepetibles, pensados para detenerse, observar y disfrutar sin prisa de cada beat, y así saborear la originalidad de cada instante.

Protagonistas

Para celebrar su séptima edición, Ensolab ha confirmado la presencia de Abraxas, El Futuro Peatón, Alex Silva, Oma Totem, Industrial Complex, Nano Modulares, Dafnis, Carrie Palmer y Pole Two.

Como en años anteriores, los artistas desplegarán todo su talento y emergencia electrónica a lo largo de showcases, lives y rare sessions durante los tres días del festival.

Además, y a modo de comienzo, se ha programado una charla y un posterior encuentro, Abraxas y el crítico musical Oriol Rosell para hablar, entre otras cosas, de música electrónica, reflexión filosófica y activismo político-social.

Abraxas es un potente proyecto totalmente independiente y autogestionado a medio camino entre la música electrónica, la reflexión filosófica y el activismo político-social. Su principal objetivo es sacudir cuerpos y mentes difundiendo mensajes de autocrítica individual y social desde el punto de vista de la dualidad, los extremos y las contradicciones, inherentes al ser humano y a la sociedad capitalista. Todo ello acompañado de un atronador y corrosivo directo audiovisual.

Dancing as an act rebellion es el primer (doble) LP en Soil Records. Cuenta con dos ediciones especiales limitadas (una Molotov de tan solo 50 copias). Una recopilación de las primeras grabaciones del proyecto más algunos temas inéditos y, además, un segundo disco con otros artistas de la escena electrónica darkwave: Geistform, We Are Not Brothers, Ober Dada, Melting Dogmas, SDforma , HBK1, José Rodríguez, SOJ y PanDemian.

Alumno de Red Bull Music Academy en 2013, Alex Silva es un compositor y artista sonoro cuya interpretación de la música electrónica contemporánea tiene mucho que ver con sus primeros pasos tocando en bandas de punk en España. Cursó un master en Barcelona especializado en composición de música para cine y actualmente reside en Baltimore, Maryland (USA).

Tras el lanzamiento del LP Exsamples –cuando aún se hacía llamar Astroboyz-; su álbum debut Mind Pattern Explorer en 2017 para Canadian Duck Tapes (Baltimore, USA) es presentado en directo con banda y ha sido escogido para abrir la gira por Estado Unidos de Dan Deacon en 2021, en Sónar Barcelona 25 aniversario (2018) y para la banda sonora en el episodio sobre Tecnología creado por Wham City Comedy de la serie Off the Air en Adult Swim, entre otros.

Los comienzos de El Futuro Peatón todo esto se remontan a 2003. "Si veinte años después seguimos en activo es porque, básicamente, no podemos evitarnos. Tampoco podemos alejarnos de la música por que forma parte de nuestra forma de entender el mundo y de nuestro sistema de valores".

El colectivo experimenta con sonidos industriales y etéreos , arreglos instrumentales de centurias pasadas y ritmos y texturas electrónicas. "Con esa materia prima elaboramos en nuestra cadena de montaje sonora canciones. Así de simple".

A esas canciones "las travestimos" con videocreaciones, las atiborramos de attrezo y psicoactivos y las hacemos girar y retorcerse frenéticamente en los directos. "Hemos compuesto música para obras de teatro, cine y cabaret, lo cual hace que nos preguntemos si estamos obligados a ser poliédricos. Y la respuesta no sólo esa firmativa, sino que esa certeza finalmente se ha revelado como nuestra única forma de existencia posible".

Más participación

Pole Two presentan Dentro de la luz. Se trata de un dúo de artistas audiovisuales de la escena de Barcelona, investigan con los sentidos para generar emoción al espectador, creando una pieza única integrada en cada espacio.

Jose González “PLOT” es un artista con más de 20 años de experiencia en proyectos audiovisuales, tiene devoción por la electrónica, investiga con tecnología para generar una narración con música, visuales y luz. Su música es una banda sonara de vivencias, llena de ritmos, capas y atmósferas.

Jaime “Mr. NØSIGNAL” Dyangani es un artista gráfico y director de arte con 15 años de experiencia en el desarrollo de proyectos culturales asociados a la intervención pública y la cultura urbana contemporáneo.

Oma Otem es miembro activo de la escena barcelonesa. Ignasi Sadurní aka oma totem ha forjado su estilo de DJ en clubes de la ciudad, siendo residente de Nitsa y más tarde actuando en clubs y festivales tanto nacionales como internacionales. En los últimos años también se ha centrado en producir música para diferentes proyectos como drames rurals y res_és_nostre, editados en Hivern Discs, donde este año ha publicado exercicis rítmics, su EP de debut centrado en la percusión dentro de un amplio rango de BPMs.

En marzo de 2022 estrenó su directo en Mutek, lo que le llevó a actuar para Boiler Room durante Primavera Sound. Más tarde se unió a la banda en directo de John Talabot, Koraal, para realizar algunos shows en Barcelona; ambos también han colaborado en el estudio y compartieron una residencia en Willem Twee Studios en Den Bosch, estudiando/tocando equipos de prueba y medición de los años 50 y 60.

En diciembre estrenó un nuevo espectáculo Live A/V bajo el alias s__olids junto a los artistas visuales sol i serps, así como el de su proyecto con juns, res_és_nostre.

Dafnis, nacido en México y afincado en Barcelona, ha decidido hacer una carrera de fondo, que con los años le ha permitido encontrar un sonido propio en la escena de la música electrónica. Siempre cercano a la filosofía underground y DIY, ha formado parte de diferentes colectivos y proyectos musicales en México, Alemania y España.

Sus sesiones son una experiencia única, diseñadas para la pista de baile, en las que conecta acid, electro, bass music y techno. Su pasión por el sonido le llevó a construir su propio sound system de la mano del colectivo Bum Bum Box.

Actualmente está dedicado a la construcción de un nuevo sound system, corazón mismo de sus nuevos eventos SoundCheck, extensión de su trabajo como DJ y objeto evolutivo de investigación sonora.

Más que dj

Carrie Palmer es una dj/producer murciana con más de 7 años de carrera. Siempre vinculada a la música de baile. Inició su carrera pinchando en clubs como Bar Ocio y Moss Club, y muy pronto su forma de entender y ejecutar el techno la hizo desmarcarse. Su sonido electrónico es un viaje hacía las estrellas. Combina con elegancia estilos como el acid, el techno, el psy, el trancey el hard house. Eclecticismo exótico que logra incendiar pistas y conseguir la completa conexión con los clubbers.

Ha actuado en grandes festivales como La Mar de Músicas, Low Festival, SOS 4.8, Spring Festival y ha pinchado en los mejores clubs del panorama nacional. Actualmente se encuentra grabando su primer EP.

Ximo Noguera es Industrial Complexx. Se inició como dj en 1991 atraído por la vibrante escena electrónica de finales de los 80. Su interés por el EBM le llevó a explorar otros estilos como el psy trance, break beat, electro, IDM, trip-hop o minimal. Entre sus proyectos pasados cabe destacar su relación a mediados de los 90 con el colectivo valenciano Ultimatum dj's, un paso importante en el desarrollo y conocimiento de la música electrónica elaborada fuera de nuestras fronteras.

Desde 2013 es el máximo responsable junto a Jesús Sierra de NXT recordings, discográfica orientada al techno, además de ser propietario de Industrial Complexx, plataforma que funda en 2019 y que es actualmente una asociación cultural que opera como sello discográfico, editorial, webzine y coordinador de eventos vinculados a su actividad.

Su música ha sido publicada en discográficas como NXT recordings, HC Records, ART21, Industrial Complexx, Volumens ySoil Records, además de editar libros sobre bandas y artistas como Esplendor Geométrico, libro que presentó en el festival alicantino ENSOLab con una charla con los dos miembros de la banda. Otros de los libros que ha publicado ha sido sobre bandas y proyectos como Absolute Body Control, German Army, The Sisters of Mercy, Bauhaus, Hainbach, Nostalgie Éternelle y Opéra Multi Steel, y en breve sobre Miclono, Uwe Schmidt y Orphx.

Nano Modulares es una empresa joven de València centrada en el diseño de sintetizadores modulares y otros productos relacionados con el audio. El proyecto comenzó en 2018 como un Trabajo de Fin de Grado y desde entonces no ha dejado de crecer. Producen todo tipo de módulos para sintetizadores, cubriendo todas las necesidades para montar un modular. Actualmente se distribuyen por todo el mundo nuestros productos, siendo usados por figuras célebres como Martin Gore(Depeche Mode).

Oriol Rosell (Barcelona, 1972) es docente, divulgador, artífice del podcast/blog Tácticas de Choque y miembro del dúo de punk electrónico Dead Normal. Desde 2018 es responsable de la sección sobre literatura de no ficción La Biblioteca Inflamable en el programa Territori Clandestí de RTVE-Ràdio 4. Actualmente también dirige y presenta su propio espacio en la misma emisora: La Historia Secreta.

En vidas anteriores se dedicó al periodismo cultural, la producción de música para danza, teatro y performance y el comisariado artístico, entre otras cosas. Ha participado en antologías como “Loops. Una historia de la música electrónica” (2001/2018) o “El sonido de la velocidad” (2005). En 2024 publicará Un cortocircuito formidable, un ensayo sobre los significados del ruido en la música pop.

Programación Ensolab 2023

MASTERCLASS + LIVE Y RARE SESSIONS

Jueves 26

19:00h. Charla Oriol Rosell

20:00h. Encuentro Oriol Rosell con Abraxas

21:00h. Live Abraxas

Viernes 27

Caja negra

17:00 Masterclass El Futuro Peatón / Pole Two

22:00 Lives El Futuro Peatón / Pole Two

Sábado 28

Espacio Alhambra / La Trasera

Showcase

12:00 Industrial Complex

13:00 Nano Modulares

Rare Sessions

16:00 Dafnis / Carrie Palmer

Caja negra

17:00 Masterclass Oma Totem / Alex Silva

22:00 Lives Oma Totem / Alex Silva

Objetivos Ensolab 2023

Los objetivos del festivalson la difusión, con paridad, de la cultura audiovisual de la música y arte electrónicos y todas sus vertientes experimentales; la promoción de contenidos culturales de calidad relacionados con música, ciencia y arte electrónicos; dar visibilidad y apoyar a artistas locales, nacionales e internacionales cuyas propuestas y obra tienen un grado de experimentación, singularidad y riesgo que no les permite disponer de un circuito estable y serio donde exponer su trabajo y, por supuesto, ubicar a Alicante y su tejido artístico y cultural en el mapa nacional de música, arte, ciencia y tecnología.