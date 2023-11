El jurado de la quinta edición del ROS Film Festival, el certamen de cine dedicado a robots y a la inteligencia artificial, ha elegido por consenso como ganador un cortometraje de nacionalidad española, Hamelin 77, de Javier Ideami. Se trata del primer corto que aborda la ingeniería de prompts (indicaciones) y su importancia en la nueva comunicación entre humanos y máquinas. "Cada prompt importa", advierten los creadores de esta película que se ha alzado con el primer premio.dotado con 1.200 euros. El jurado ha resaltado la actualidad de la temática tratada, además de las distintas herramientas utilizadas para su desarrollo y la calidad de la interpretación.

El segundo premio (500 euros) ha sido concedido al cortometraje de nacionalidad británica Doll+: Body Transmigration, de Ran Zhou. A través del espectáculo surrealista de muñecas de plástico girando en el cielo al ritmo de la música electrónica, la película reflexiona sobre el capitalismo, la existencia virtual y la propia esencia del cuerpo humano.

El tercer premio (300 euros) ha recaído en In too Deep, un inquietante trabajo en la línea de las propuestas de Black Mirror, que aborda el uso de la inteligencia artificial para conseguir la inmortalidad de los seres queridos.

El jurado destaca también las menciones otorgadas a un cortometraje antibelicista creado por un director iraní, Sprayer; a un cortometraje realizado íntegramente con inteligencia artificial, Ambient Piano nº1; y la mención a Things were better before como mejor vídeo musical.

El voto del jurado ha sido unánime en todas las categorías. Este grupo evaluador ha estado formado por Javier Ordóñez, catedrático de Historia de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente del jurado; Lorena Sánchez, redactora jefa de la revista QUO; el artista visual alicantino Daniel García Andújar, pionero del NetArt en España; Natalia Pérez-Galdós, escritora y divulgadora científica, y Edite Felgueiras, comunicadora científica en el CERN y directora del Braga Science Festival.

La entrega de premios se ha celebrado este viernes en el Teatre Arniches, antes de la proyección de la última película de Pablo Berger, Robot Dreams, presentada antes de su estreno en cines. Este sábado y domingo el festival continúa con dos espectáculos escénicos.

Cortometrajes ganadores

Primer Premio

Hamelin 77 (España). Dirigido por Javier Ideami

Es un cortometraje de ficción que trata sobre la relación y comunicación entre los humanos y los sistemas de inteligencia artificial. Para ello trata el tema del prompt engineering, el arte y ciencia de guiar a estos sistemas con prompts (siendo el lenguaje el prompt más común). La obra utiliza además técnicas de IA generativa dentro de su producción, incluyendo NeRF: reconstrucción y navegación de espacios 3D, generación de texto a imagen, fine tuning de modelos de IA generativa , vídeos creados a través de interpolar en espacios latentes, generación de voz y texto y efectos visuales en post Synopsis.

Sinopsis: Lara, una profesora de escuela, es entrevistada en la corporación Nawu para la posición de ingeniera de prompts, consistente en usar el lenguaje para guiar a los sistemas de inteligencia artificial. Un catastrófico fallo eléctrico durante la entrevista desencadenará un descubrimiento inesperado que revelará el delicado equilibrio entre los humanos y la inteligencia artificial.

Segundo Premio

Doll+: Body Transmigration (Reino Unido). Guión y dirección de Ran Zhou

Sinopsis: Muñecas de plástico bailan en el cielo al ritmo de una canción pop. En un mundo posthumano, el cuerpo perfecto se fabrica con plástico amarillo anaranjado en una fábrica de China. Desprovista de género y sin ataduras biológicas, esta entidad existe en un reino virtual donde las nociones de enfermedad, muerte y belleza se vuelven completamente absurdas.

Tercer premio

In too deep (Reino Unido). Dirigido por Chris Overton

Sinopsis: Llorando la muerte de su hija pequeña, un padre afligido llega a medidas extremas, utilizando la tecnología de la inteligencia artificial para revivir sus mejores recuerdos. Una historia con una advertencia a la sociedad.

Accésits

Mejor Video Musical: Things were better before (Italia), de Italy Lu Pulici

Perdido en el océano contaminado, el capitán de un submarino intenta salvar a sus amigos y a su pez. La banda Tankus the Henge y la Compañía de Títeres Trukitrek imaginaron esta animación con un mensaje conmovedor sobre el medioambiente, específicamente sobre la muerte de nuestros océanos. El vídeo, hecho en su totalidad con materiales reciclados, es una llamada de atención que invita a la sociedad a tomar medidas sostenibles y produzca un cambio antes de que sea demasiado tarde.

Mejor film de Animación: Sprayer ( Irán), de Farnoosh Abedi

Photo Sprayer es una herramienta de pintura virtual para la creación de arte digital en realidad virtua utilizando imágenes del mundo real como paleta de pintura. Sirve de inspiración para este cortometraje. En la tierra ocupada por el ejército de fumigadores, cuenta el corto, nadie tiene derecho a cultivar ningún tipo de planta, ni en público ni en privado. Hasta que un día uno de los soldados encuentra una semilla enterrada en el polvo y su curiosidad es sólo el comienzo de algo extraordinario, algo grande, algo revolucionario.

Mejor film realizado con I.A:. Ambient Piano nº1 (Canadá), de Myk Eff

Una exploración de la idea de que una composición musical es su propio mundo, en este caso, un mundo pianístico. Michael Filimowicz (nombre del artista: Myk Eff) ha expuesto en muchas exposiciones de arte de nuevos medios y actualmente transmite sus imágenes digitales en la plataforma Loupe Art