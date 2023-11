La 24ª edición de los Latin Grammy se celebró este año, por primera vez en la historia, fuera de las fronteras de Estados Unidos. Sevilla fue la ciudad escogida para convertirse, del 12 al 16 de noviembre, en el foco mundial de la música latina. Fueron pues unos Latin Grammy cargados de un sabor español y, en concreto, murciano. La presencia de Viñas Familia Gil en los Latin Grammy celebrados en Sevilla nació de la oportunidad brindada por los propios organizadores, conocedores de la marca desde EEUU, para acercar los vinos de la Familia Gil a las miles de personas que participaron del mayor evento de música latina del mundo

Y es que en todos los eventos que acogió este homenaje a los principales artistas de nuestra tierra y de Latinoamérica se deleitó a los asistentes con la gran diversidad de vinos que ofertan las 11 bodegas del grupo Viñas Familia Gil, originario de la Región de Murcia, concretamente de Jumilla. De forma simultanea a este evento, mas de 60 establecimientos de restauración y tiendas especializadas de la provincia de Alicante acercaron estos mismos a sus clientes a través de experiencias como Wine Tour o catas maridajes que continúan durante el mes de noviembre.

Junto a los vinos, Juan Gil ofreció a los talent la experiencia de pintar con vino. Para ello contó con la colaboración de Miguel Angel Lozano quien dio a conocer su producto, Damajuana Tinta de vino. El artista jumillano elabora esta tinta artesanalmente a partir de los viñedos de Monastrell de Bodegas Juan Gil. "Con ella se imprime otro sabor a las palabras, notas distintas a las partituras y matices maravillosos a los dibujos. El resultado es exclusivo, irrepetible y creativa. Como la vida, como la tierra, como cada uno de nosotros", con esta presentación decenas de artistas plasmaron sus ideas y sentimientos en las etiquetas de vino. Shakira, Karol G, Bizarrap, Maluma, Feid, Rosalía, Pablo Alborán, Alejandro Sanz y muchas más estrellas mundialmente reconocidas en el mundillo tuvieron la oportunidad de expresarse con tinta de vino y de catar el producto fruto del esfuerzo de distintas tierras de España, como son Jumilla, Rueda, Almansa, Rías Baixas, Priorato, Rioja Alavesa, Zamora, Calatayud y Campo de Borja.

Presentes en todos los brindis

Viñas Familia Gil también estuvo presente en todos los eventos de los premios: la Gala de los Especial Awards, la Recepción de Nominados y Best New Artists, la Gala Person o f the Year 2023 y la Gran Gala de entrega de premios, donde los vinos Honoro Vera Garnacha, Tridente Tempranillo, Rosario Vera y Shaya tuvieron un protagonismo compartido siendo los vinos de Juan Gil los que hicieron de timón y anfitriones en cada uno de estos momentos. La matriz del grupo, cuyo domicilio fiscal es Murcia, fue la encargada de hacer llegar durante toda la semana a cada copa el sabor del vino hecho en su tierra, en Jumilla.

Su producto también hizo acto de presencia en el 'momento burbuja' de todos estos actos. Así pues, Cantagrillos, el blanco espumoso pionero de Viñas Familia Gil, laureado por sus notas florales, de miel y afrutadas, con una importante presencia de la manzana, creado por Bodegas Tridente en sus propios viñedos de Malvasía y Chardonnnay de Villanueva de Campeán, en las tierras del Reino de León de Zamora, fue el elegido por la organización para deleitar a los asistentes en tan especial momento.

Además, otra de las bodegas del grupo, la de Rosario Vera, tuvo protagonismo en el evento Leading Ladies of Entertainment, que se celebró el 13 de noviembre en la Casa de Pilatos de Sevilla. La bodega aprovechó el evento de reconocimiento para lanzar la nueva línea de vinos Ai Ama! Rosario Vera y Biloba de Vera. Y, como blanco, los acompaña Lagar da Condesa, el albariño del grupo.

La celebración de Latin Grammy en España atrajo a mas de 12.000 personas de distintos países y su retransmisión fue global, entendimos que era un escaparate en el que podíamos mostrar al mundo el fruto del amor por nuestra tierra y del trabajo bien hecho de los mas de 500 viticultores de toda España que nos acompañan, creemos que el sabor de lo nuestro deja una huella inolvidable en quien lo prueba y estamos muy orgullosos de la buena acogida que tuvieron todos nuestros vinos en un marco tan excepcional e irrepetible. Ser la primera bodega en la que confían cuando salen de su zona de confort en EEUU nos da aliento para seguir trabajando e intentar hacer el mejor producto con el mejor precio posible.