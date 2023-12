La empresa norteamericana MBS Group, una de las mayores multinacionales dedicadas a la producción cinematográfica y la gestión de estudios de cine -que está detrás de producciones como Avatar 2 o The Mandalorian- es la primera clasificada entre las seis propuestas presentadas para gestionar el complejo audiovisual alicantino Ciudad de la Luz, propiedad de la Generalitat Valenciana.

La comisión ejecutiva de la Sociedad Proyectos para la Transformación Digital (SPDT) acordó el pasado lunes autorizar la clasificación de las propuestas que aspiraban a operar en Ciudad de la Luz y la mejor valorada por los técnicos en el cómputo global ha sido la de la empresa MBS Ciudad de la Luz S.L., que ha recibido un total de 93,93 puntos.

Este concurso, que inició el anterior equipo socialista en el Consell y resuelve ahora la actual SPTD, dependiente de la Conselleria de Innovación, tiene como objetivo adjudicar los servicios profesionales de un equipo de gestión operativa que permita la comercialización del complejo audiovisual, así como la producción de contenidos audiovisuales.

La comisión ejecutiva ha autorizado al director general de la sociedad, Fermín Crespo, a realizar la adjudicación, que se formalizará una vez la empresa mejor clasificada presente la documentación administrativa correspondiente en un plazo de diez días hábiles y transcurra el plazo de quince días para atender posibles alegaciones que, por el momento, no se han presentado. Según indican desde Innovación, en un mes podría estar resuelta la adjudicación, si no hay incidencias.

Después de MBS Group, con 93,93 puntos, le sigue en la lista de clasificación Roots Asset Management S.L.-Drago Broadcast Services S.L. (la española Secuoya), con 84,27 puntos; Consulting Navarro Norte S.L., con 73,47; Stage Fifty LTD (69,03); UTE Nueva Gestión Ciudad de la Luz (57,46); y, finalmente, Mediaproducción S.L.U (52,57).

Las seis propuestas presentadas al concurso han sido admitidas por los técnicos de la sociedad y han llegado al proceso final de valoración.

MBS Group es una empresa estadounidense dedicada a la producción cinematográfica y a la gestión de estudios, con más de 10 complejos cinematográficos en Reino Unido y Estados Unidos. Entre las obras que han incluido para acreditar su oferta y acceder a la gestión de Ciudad de la Luz se encuentran la secuela de Avatar, de James Cameron, Avatar: The Way of Water, y las dos temporadas de The Mandalorian y Outlander, entre otras producciones.

Filial de Hackman Capital Partners, respalda más de 900 producciones al año y entre sus clientes figuran plataformas y estudios como HB, Warner, Paramount, Netflix, Marvel, TNT o Disney.

En total, el presupuesto de licitación del concurso ascendía a 3.824.152,60 euros (IVA no incluido) por un plazo de cinco años, lo que incluye la incorporación de un equipo profesional para llevar a cabo la gestión operativa y comercialización de Ciudad de la Luz, de ahí el despido reciente de cuatro empleados de SPTD.

La oferta mejor valorada, la de MBS Group, contempla un importe de 3.100.000 euros (IVA no incluido) y, según indica la Conselleria de Innovación, «ha sido debidamente justificada con informes técnicos y con un porcentaje de comercialización para la sociedad del 6,50 %». Es decir, que aunque la oferta económica era la más baja, se compensaba con el porcentaje de comercialización, más alto que la media, del 6%, señalan las mismas fuentes, que podía alcanzar hasta un máximo del 7,5%.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, asegura que este es el primer paso «para conseguir que Ciudad de la Luz se convierta en un motor económico para la provincia de Alicante y para la Comunidad Valenciana», profesionalizando su gestión «a manos de un operador internacional y de reconocido prestigio».

También destaca la labor del actual equipo gestor de SPTD, «que ha permitido empezar a reactivar los rodajes» como la próxima película en febrero de Alejandro Amenábar, El cautivo, o la del productor Kiko Martínez, Mala influencia, y avanza la «inminente llegada de producciones estadounidenses», después de que se diese por concluida la huelga de guionistas y actores de Hollywood.

«El futuro de Ciudad de la Luz será brillante, y desarrollaremos el potencial que tienen los estudios para ser un referente mundial de la industria del cine», concluye la consellera.