El Skyline Benidorm Film Festival ha presentado la imagen de la que será su octava edición, que se celebrará del 13 al 20 de abril, con un cartel elaborado por Adrià Ferrer Marquès que homenajea al cine clásico y al cine noir en particular. Con la presentación del cartel, comienza a calentar motores el festival, que este año por primera vez contará en Fitur con un espacio para presentar algunas novedades importantes de esta nueva edición.

El cartel del festival muestra un cóctel de escenarios, géneros y momentos que apela a la memoria cinematográfica universal y no se olvida de la ciudad de Benidorm y de algunas de sus señas de identidad. En él, Ferrer Marquès recupera el diseño de los carteles de cine de mediados del siglo pasado y otorga al rojo y al negro un papel protagónico en este confeso homenaje al cine clásico.

"Siendo un gran fan de la cartelería clásica, para esta edición me he inspirado en los pósters de mediados del siglo pasado, sobre todo del cine noir. En él he querido representar varias escenas: hay guiños a la figura del galán y las sobreactuaciones del cine mudo, a las películas de terror clásicas, al cine quinqui y de delincuencia juvenil, o al thriller de los años 50; juntamente con tipografías de la época", ha señalado su creador.

Su visión sobre la obra se completa con otro apunte definitivo para entender y disfrutar plenamente de su creación para Skyline Benidorm Film Festival: "Una parte importante del cartel son las figuras arquitectónicas, ya sean los edificios y el skyline que da nombre al festival, como algunas referencias locales a la parte del casco antiguo de la ciudad. Aún así, la figura principal es la imagen de la mujer cineasta, centro sobre el que orbitan todos los otros elementos referenciales".

El autor

El Marquès, alias de Adrià Ferrer Marquès, es un joven ilustrador nacido en Girona y afincado en Barcelona. Proveniente del mundo de la música (desgarraba sus cuerdas vocales con la banda The PennyCocks) empezó desde adolescente a diseñar portadas de discos, carteles y camisetas para bandas tanto aquí como en el extranjero.

Su estilo combina el grafismo del cartelismo mid-century junto a la estética de las técnicas de estampación, como la risografía o la serigrafía; mezclado con la elegancia de las portadas de jazz y un cierto toque beatnik y de pop art. Creador de innegable regusto retro, continúa trabajando para el mundo de la música, compaginando su obra personal e inconfundible con publicaciones editoriales, publicidad y ocasionalmente ilustración histórica para museos.

Ha trabajado tanto para grandes clientes como Springfield, Campari, Volcom, Penguin Random House o Generalitat de Catalunya, como para otros más pequeños como Burger Records, New West Records, Bcore Disc, Sofar Sounds, Psycho Apparel Japan, Gambeat Weekend Barcelona…

El festival

Skyline Benidorm Film Festival se celebrará en Benidorm del 13 al 20 de abril de 2024. Además, se podrá disfrutar de su programación a través de la plataforma VOD Filmin para quien no pueda desplazarse a esta ciudad de la Marina Baixa en esta fecha.

Dentro de este festival de cortometrajes se celebrarán proyecciones de sección oficial y también de otras actividades dirigidas a la industria, talleres para jóvenes y masterclasses, entre otras, que se comunicarán en breve.