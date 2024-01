El fotógrafo y escritor alicantino Pepe Calvo retoma este miércoles el ciclo PhotoSoul sobre grandes fotógrafos de la historia. Vivian Maier, Edward Muybridge y Dorothea Lange serán las nuevas figuras analizadas por Calvo en tres sesiones que se celebrarán entre enero y marzo en la Sala Rafael Altamira de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Ramón y Cajal, 4). La primera de ellas será el miércoles, 24 de enero, a las 19.30 horas.

El ciclo PhotoSoul ofrece charlas-coloquio sobre los más importantes artistas de la imagen fotográfica que configuran la Historia de la Fotografía. En el acto se proyectará un vídeo con la obra más destacada (40 o 50 obras) del sujeto analizado manteniendo un debate con los asistentes. Este ciclo versará sobre tres clásicos, dos importantes autoras -Vivian Maier y Dorothea Lange- y Edward Muybridge, maestro de maestros, reconocidos en todo el mundo por su excelencia. Los tres son dueños de una obra fotográfica personal y auténtica, realizada con gran maestría, según indica el responsable del ciclo.

El programa

Miércoles, 24 de enero

Vivian Maier. La pasión oculta de una niñera

"Esconder la obra de arte no es lo mismo que destruirla. Vivian Maier ocultó su trabajo y lo abandonó en manos de otros", Mark Brown.

Esta es la historia de una mujer desconocida, que se convirtió en una celebridad al poner en manos de otros todo un tesoro que fue recogiendo en las calles a lo largo de su vida. Poseedora de una existencia silenciosa, llena de discreción, nadie supo reconocer que estaba ante una artista excepcional.

Miércoles, 21 de febrero

Edward Muybridge. El movimiento demostrado

Un artista debe ser osado, temperamental, tener ego, pero sobre todo debe tener talento; aquellos que conocieron al gran Edward Muybridge dijeron además que era polémico, hipócrita, inestable, revolucionario, narcisista y arrogante pues quería ser visto o bien como un dios o un diablo; propenso a la ira, desinhibido y travieso, de sus travesuras salía su maravilloso trabajo. Vivió como un tipo rodeado de una aureola de misterio. Aspiraba a ser científico, pero le fue imposible dejar de hacer arte.

Jueves, 21 de marzo

Dorothea Lange. La voz histórica de la conciencia social

Existe un proverbio chino que Dorothea Lange apreciaba intensamente: "Los ojos son ciegos a lo que la mente no puede ver".

Supo entender el mensaje abriendo su mirada a las circunstancias que ocurrían en los estamentos mas precarios de la sociedad, en la época en la que le había tocado vivir. Destacó en la historia de la fotografía como una de las grandes mujeres adelantadas a su tiempo. "Jamás fui consciente de mi carrera profesional, me he dejado llevar por mi instinto y por un compromiso conmigo misma", señaló la fotógrafa.

Pepe Calvo

Cada sesión, charla coloquio, será impartida por el fotógrafo, escritor y articulista Pepe Calvo, colaborador del suplemento Arte y Letras de este diario, que cuenta con una larga trayectoria en el ámbito expositivo y editorial desde 1975, con exposiciones en galerías, museos y centros de arte de Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades del territorio español; además de haber desarrollado muestras y proyectos en el Musée de la Photographie à Charleroi, Bélgica; Bienal de Sao Paulo, Brasil; Modena per la Fotografia, Italia; Liége, Bélgica, Musée d´Art Walden; Milano (Italia), Affordable Art Fair; Colección Jenkins- Romero, New York; Praga (Checoslovaquia), Instituto Cervantes; International Art Digital The Wrong; Instituto Cervantes, Oporto (Portugal); University of Colorado, EE UU, entre otras.