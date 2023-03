PhotoSoul: Los grandes fotógrafos de la historia es el título del nuevo ciclo programado por la Sede Ciudad de la UA en Alicante, que comienza el próximo jueves, bajo el paraguas de PhotoAlicante. El fotógrafo y escritor Pepe Calvo será el encargado de impartir cada una de las sesiones, que presentarán Jorge Olcina, director de la SEU, y María Marco, técnico de Cultura de la UA.

Pepe Calvo cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito expositivo y editorial desde 1975, con exposiciones en Madrid, Barcelona, València y otras ciudades del territorio español. Su obra forma parte de importantes colecciones museísticas como las del IVAM, Museo de la Fotografía de Charleroi, Bélgica; colección Jenkins y Romero (Nueva York), MACA (Alicante) y Universidad de Colorado(EE UU ), entre otras.

«En este ciclo -que responde a la serie que publica en el suplemento Arte y Letras de INFORMACIÓN cada dos semanas- hablaré sobre dos importantes autores, un clásico maestro de maestros y un gran fotógrafo español, además de dos mujeres autoras, reconocidas en todo el mundo por su excelencia. Los cuatro son dueños de una obra fotográfica personal».

Ciclo

El ciclo se abre el jueves con Henri Cartier-Bresson, con el título El ojo del siglo. "Fotografiar es retener la respiración cuando todas nuestras facultades convergen para captar la realidad que se escapa. Es entonces cuando capturar una imagen procura gran alegría, física e intelectual. Es reconocer un hecho mientras al mismo tiempo organizamos de forma rigurosa las formas percibidas visualmente que expresan de manera significativa este hecho. Es poner en la línea de mira la cabeza, el ojo y el corazón. Es una forma de vivir", aseguraba el fotógrafo francés.

El 23, serán las fotografías de Chema Madoz las protagonistas, con Objeto encontrado, objeto perverso. "Construyo imágenes limpias, tersas, que funcionan con la eficacia de un mecanismo de relojería. La mirada es fría -destaca-. Como la de un notario que tuviera que elevar a documento público un poema"

El 10 de mayo hablará de Nan Goldin, con la conferencia Cuando la fotografía exige ser la verdad. La fotógrafa dice: "No fotografío instantes que tengo en mi cabeza; vivo momentos y estos se convierten en imágenes. Solía pensar que nunca perdería a nadie si lo fotografiaba suficientemente. A pesar de eso, mis imágenes me muestran lo mucho que he perdido".

Y el 24 de mayo, la ponencia se centrará en Sophie Calle, con la conferencia Territorio íntimo de una mujer. Según destaca, "las fotos que no están dentro de un ritual, no forman parte de mi territorio. No hago fotos fuera de mis proyectos. No llevo mi cámara guardada en el bolso, no suelo hacer retratos de mis amigos. Solo cojo la cámara para manifestar una idea. Y solo entonces sé que la fotografía está justificada, aunque no sea buena".