El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha advertido de que la canción 'Zorra', de Nebulossa, seleccionada este fin de semana en el Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión, es una expresión de "la crisis cultural" en España y considera que "chirría" que "la respuesta frente a la vejación a la mujer" sea "asumir esa vejación".

"No me puedo creer que todos los movimientos feministas se puedan sentir representados en esta canción. Yo estoy convencido de que tiene que haber muchas personas con sensibilidad feminista a quienes les chirríe que la respuesta frente a la vejación a la mujer sea el que yo asumo esa vejación y me siento orgullosa de ella. Tú me has llamado zorra, bueno, pues ahora yo me voy a autoproclamar pero lo hago porque quiero y porque me dé la gana", ha subrayado Munilla, este lunes, en declaraciones durante su programa 'Sexto Continente' de Radio María, recogidas por Europa Press.

Tras leer varias estrofas de la canción, el obispo Munilla señala que la letra de Nebulossa quiere "hacer una resignificación del término 'zorra'" que se utiliza como "despectivo" hacia la mujer.

"Todos somos conscientes de que en determinados ambientes machistas se puede utilizar el término zorra dirigido a una mujer despreciándola. Entonces, ¿qué es lo que hace la canción? Pues vamos a resignificar ese término, ¿no? Pero, claro, en vez de rechazar ese término lo que se hace es resignificarlo, asumiéndolo", comenta el prelado.

A su juicio, esto es "una expresión de no saber exactamente cómo custodiar la dignidad" de cada persona. "Nos autodestruimos queriendo reivindicarnos. Es curioso esto. Llegamos a destruir nuestra propia dignidad queriendo reivindicarnos", alerta el obispo.

Además, Munilla señala que la letra le recuerda a "aquel lema de la exministra de Igualdad (Irene Montero): 'Sola y borracha quiero llegar a casa'" y se pregunta "por qué hay que ligar la pérdida de dignidad para reivindicar la dignidad".

Por ello, considera que 'Zorra' es una canción "significativa de la crisis cultural" en España, en la que, según advierte, se ha "olvidado que la dignidad de la feminidad y la dignidad de la masculinidad tienen que entenderse desde su complementariedad, la esponsalidad".

"Creemos en la dignidad de la mujer, en que el hombre y la mujer han sido creados por Dios para conformar el matrimonio, para conformar la familia y queremos aportar desde la sensibilidad cristiana luz para iluminar el verdadero feminismo", subraya.

El obispo también explica que hay "abierta una polémica porque no se sabe muy bien si esta canción va a ser aceptada por Eurovisión" ya que el festival "tiene sus normativas" y "no se permite lenguaje inaceptable o malsonante" pero cree que "harán un poder para meterlo".