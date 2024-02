La "buena onda" de Nebulossa en el Benidorm Fest

Unas ondas perfectas para enfrentarse a uno de los retos más importantes de su carrera: la final de Benidorm Fest. La cantante de Nebulossa, María Bas, llamó la atención no solo por su canción Zorra sino también por su cuidado estilismo con el que reforzó el mensaje de su canción y la puesta en escena. Su pelo rubio fue también protagonista con unas marcadas ondas al agua al más puro estilo de la época dorada de Hollywood.

La artista que se alzó con el micrófono de bronce del Benidorm Fest buscó el mismo sábado de la final dónde hacerse esas marcadas ondas. Por redes localizó un negocio local situado en la calle Gambo. Hasta allí se desplazaría para prepararse para la que sería una actuación decisiva: la de la gran final que dio a este grupo de Ondara su pase a Eurovisión. Mientras, el jefe de Elena Cortés Esquembre, peluquera, la llamó: "Necesito que hagas unas ondas". Y tras esas palabras, la profesional se trasladó de su local habitual, Guapix, a solo unos metros, al de Lookísimo, donde no sabía a quién exactamente tenía que realizar este peinado.

Así lo explica a este diario: "Al principio no sabía ni quien era, sí que tenía que hacer unas ondas a alguien importante", pero pocos datos más. Cuando llegó, vio a la cantante de Nebulossa preparada para la sesión. "Tenía muy claro lo que quería y me enseñó una foto del peinado, no tenía dudas", indica la peluquera. Las ondas que María lució sobre el escenario completaban a la perfección su estilismo. Su corpiño negro con toques rojizos y brillos se coronaba con unas magas con mucho volumen y unos guantes largos. Unos pantalones rectos y un buen tacón completaban el atuendo. Su pelo rubio era el contraste perfecto y unas ondas "vintage" el complemento.

María Bas, peluquera de profesión

Elena comenzó a peinarla y charló con ella: "Estaba super tranquila", afirma. Además destaca que fue muy amable con la gente que se le acercaba y con ella: "También es peluquera y eso fue un poco de presión por ser del gremio, pero me dejó hacer por completo". Bas y su marido, Mark Dasousa, el otro integrante de Nebulossa regentan una peluquería en Ondara, donde ella ejercía también de esteticién. Elena le realizó cada onda con la tenacilla bien marcadas "para que duraran" y su compañera Mari Carmen le ayudó a rematar "con las pinzas". La cantante de Nebulossa tenía claro lo que quería y no quería fallar en su apuesta.

Para la profesional fue toda una "experiencia única" poder peinar a quien después se alzaría con el premio del Benidorm Fest. Así, ahora tiene un pensamiento que le ronda: "Ojalá me llamara para ir con ella a Eurovisión". Y sonríe mientras lo dice.

Un local que parece dar suerte

María Bas se peinó para la gran final del certamen musical en este céntrico local. Durante el año, reciben la visita de otros famosos que pasan por la ciudad como Belén Esteban; y también ha acudido la cantante Soraya, quien también es asidua al Benidorm Fest. Y María Bas no ha sido la única participante del concurso que ha pasado por las manos de los profesionales en estos años. En 2022, recuerda la peluquera, la vencedora de ese año, Chanel, también se realizó el diseño de sus uñas y ganó la final del Benidorm Fest: "Mi jefe cuanto vino la cantante de Nebulossa ya dijo: '¿Te imaginas que gana?'. Y así ha sido". ¿Serán un talismán para los artistas?