"Confiar más en mí mismo me ayuda a trabajar mejor"

Tener este éxito siendo tan joven no es algo muy recomendable. La carrera de Hens (Madrid, 1998) dio un giro enorme con el éxito cosechado tras su disco Hensito. Ahora, está inmerso en la gira de presentación de su segundo álbum No me odio tanto, que supone su consolidación en una industria cada vez más volátil. Sus logros individuales han conseguido que llegue a colaborar con referentes de su infancia como Despistaos, Pignoise o Melendi en regrabaciones de canciones tan míticas como Física o química, Quiero o Hablando en plata.

Aprovechamos para entrevistarle de cara a la actuación que ofrecerá este sábado 23 de marzo, a las 21 horas, en la Sala The One de San Vicente del Raspeig. En sus respuestas, se ve a un chaval de 26 años con la conciencia tranquila y con un aplomo cosechado tras una experiencia que todavía está gestándose.

Viene a Alicante para presentar su último disco No me odio tanto en la que es su segunda gira oficial. ¿Cómo está yendo la gira?

Esta segunda gira está siendo bastante especial para todos nosotros. Es la confirmación de sentirnos más consolidados y más profesionales. Tenemos un directo con el que estamos muy conformes y creo que es el resultado de la gira anterior y de la experiencia que hemos ido ganando. Además, está siendo muy especial, las salas están llenando prácticamente casi todos los sitios y vemos muchas caras conocidas que están repitiendo de la primera gira. He visto a gente que ha venido ya tres, cuatro o cinco veces a un concierto mío, y creo que eso es buena señal.

¿Dónde siente más esa evolución ganada con la experiencia?

Sobre todo en el directo. Va un poco relacionado con lo de antes. Ahora sentimos que somos mucho más profesionales y yo, personalmente, he notado mucho cambio en mí mismo. Hay mucha diferencia respecto a cómo eran los primeros conciertos que empezamos hace tres o cuatro años, de cómo me movía y cómo cantaba. Está feo que lo diga yo, pero ahora parece que nos sale solo. Noto que hemos avanzado mucho en todos los ámbitos.

Su música transmite mucha seguridad, envuelta en guitarras y con cierto grado de pasotismo. Sin embargo, choca un poco con las letras que canta y con la elección del nombre del disco, No me odio tanto, donde se pueden camuflar ciertas inseguridades.

Es un título que sale como una reflexión final, una conclusión que saqué después de componer el disco. Al final, no soy una persona que esté todo el día indagando en esas cosas que no me gustan de mí mismo, pero busco en ellas a la hora de componer porque me inspira y me ayuda a poder empatizar con la gente. Creo que era una buena forma de solucionar el disco, por así decirlo. Es como decir: "Aquí tenéis todas esas cosas que parece que no me gustan de mí, pero que realmente tampoco me atormentan". Quiero que entiendan que mi vida en general no gira en torno a este tipo de reflexiones.

Hens, durante su actuación en el WiZink Center / información

El pop-rock actual está siendo sustentado por un grupo de artistas jóvenes que ha sido acogido por un gran número de personas. ¿Genera inseguridad que el público más adulto os compare negativamente con las bandas que ellos escuchaban?

Cada vez lo siento menos, pero sí que muchas veces hemos leído comentarios de ese estilo. También es cierto que es muy difícil superar a las viejas glorias y no es el objetivo de ninguno de los que formamos esta generación de pop-rock. Son nuestros referentes, gente que nos inspira un montón y es el público el que acaba comparándonos. Entiendo que una persona que escuchase en su época El Canta del Loco rehúse que se les compare con un chaval de 20 años. Supongo que eso también me pasará a mí dentro de 30 años cuando me pregunten si el nuevo chaval o chavala que ha salido es la nueva Rosalía.

Pero es algo que está más en la gente que en ustedes. Tanto que ha llegado a colaborar en reediciones de canciones míticas de artistas como Despistaos, Melendi o Pignoise.

Justo, más allá de lo que pueda opinar la gente, de puertas para adentro tenemos una gran relación entre todos. Esos artistas a los que admiramos no dudan en llamarnos para colaborar y eso es señal de que a ellos les parece que estás haciendo las cosas bien.

Ha participado en canciones como Física o química, Hablando en plata o Quiero. ¿Qué pensó cuando recibió esas llamadas para colaborar en canciones tan míticas del cancionero nacional?

Me hizo mucha ilusión. Al principio no te lo crees e incluso te lo callas hasta que no se hace real. Pero, si te soy sincero, había algo en mi subconsciente que me decía que en algún momento tenía que pasar algo así. Lo de Melendi sí que me pilló más por sorpresa, pero con Pignoise y Despistaos sabía que tarde o temprano tenía que pasar. Era inevitable porque hay buen rollo, nos conocemos y nos llevamos bien.

¿Hens es una persona optimista o pesimista?

Hens es una persona que se pone constantemente piedras en el camino, pero que en los últimos años ha cambiado. La experiencia me ha dado cierta perspectiva y ahora intento quitarme las piedras que yo mismo me he puesto. Confiar más en mí mismo me ayuda a trabajar mejor.

¿Las buenas noticias le generan un poco el síndrome del impostor?

Depende del día que me lo preguntes. Hay días que tengo éxito con algo y simplemente tiro para adelante y otros que me he quedado semanas pensando por qué yo y no otro artista. El síndrome del impostor existe, pero el estado de ánimo que tenga en cada momento me permite encajarlo de una manera o de otra.

Siendo uno de los artistas nacionales con más porvenir, ¿qué deparará su futuro?

Pues mira, ahora estoy inmerso en una etapa de composición que voy a intensificar ahora que falta poco para que paremos los conciertos. Llevamos unos añitos muy intensos de actuaciones y ahora es turno de aprovechar el verano para descansar un poco. Se acerca una etapa de creación donde quiero descubrir cosas nuevas y explorar sonidos diferentes. Me quiero salir un poco de lo que vengo haciendo y permitirme el lujo de sacar singles o trabajos más cortitos que no tengan esa obligación autoimpuesta de que todo tenga que tener un mismo sonido.

¿Qué le diría a ese joven que quiere emprender un camino por la industria musical, pero que, por miedo, no se atreve a dar el paso?

Que haga muchas canciones, que las disfrute y que se informe mucho. Lo más importante es que se rodee de gente con la que pueda aprender, que colabore con artistas, productores con filmmakers... Y que haga las cosas con cariño para conseguir tener un público fiel que vaya a verte a los conciertos y que se compre tus discos.