El gen industrial de Mind Driller

La banda de metal alicantina más internacional tenía que abrir esta nueva sección del periódico INFORMACIÓN. Es un hito llegar a triunfar en la música y más aún conseguirlo fuera de tus fronteras. Por ello, lo que supone Mind Driller para el producto provincial es muy importante, demostrando que hay oportunidades fuera de la música comercial.

Hay gente fanática de la música amagada en los márgenes, una industria underground que acaba abarrotando festivales como el Leyendas del Rock o viajando a multitudinarios eventos de heavy metal en localidades lejanas de Francia y Alemania, «las mecas» del género con nombres tan imponentes como Hellfest o Wacken.

Y precisamente Mind Driller representa a ese sector que prefiere dar rienda suelta a su imaginación a través de acordes pesados y cadencias sonoras enérgicas, donde lo que se dice vive en sintonía con cómo se dice. Es una banda que se ha buscado un hueco en el género, pero haciendo algo que no se acostumbraba a escuchar en el dicho estilo, al menos en España.

El concepto de metal industrial es entendido dentro del heavy metal como un subgénero centrado en el uso de riffs de guitarras afinadas muy graves y en el uso de sintetizadores y secuenciadores muy distorsionados. Grupos como Korn, Rob Zombie, Minsitry o Rammstein han conseguido poner en el mapa un estilo que no había llegado a calar en bandas españolas hasta que Mind Driller no apareció en la escena. Fue necesaria una congregación de músicos de diferentes partes de la provincia (e incluso con la intromisión de un madrileño) para que se llevase a cabo una banda que, en esencia, recoge las bases del metal industrial más primigenio, pero que adopta todo a favor de la formación.

Desde su nacimiento, la banda quiso destacar con la complementación de tres voces diferentes que hicieran de Mind Driller un proyecto de versatilidad vocal. Por ello, el instrumento de Estefanía Aledo, V y N.Q (los tres vocalistas que forman parte del grupo) es uno de los principales aportes de su trayectoria, con una variedad también dentro de los idiomas destilados, mezclando el inglés, el castellano y el alemán.

"En su momento hicimos algo que no iba a llegar a nada mezclando metal industrial, melódico y nu metal. Cada voz representa uno de estos subgéneros y tuvimos la gran suerte de que sus tres voces enlazasen tan bien entre ellas", explica el fundador de la banda, el guitarrista Javix. Desde ese momento vieron el potencial internacional que esto tenía y decidieron adoptar varios idiomas: "Ya que teníamos la suerte de tener un español que cantase en alemán, quisimos aprovecharlo porque es un idioma perfecto para el metal industrial, con una sonoridad muy fuerte que encaja bien con el proyecto en sí".

Y esto les ha permitido viajar por varias ciudades tanto nacionales como de fuera de España, actuar en festivales como el Rock Am Stück de Frankfurt o el festival crucero Full Metal Holiday, y telonear a la famosa banda Oomph! en varias fechas de su gira.

Ahora, están inmersos en la presentación de su último disco The Void, editado por la disquera Art Gates Records, con canciones tan magnas como Insanity, End of the World o The Fallout. Su primera fecha fue precisamente en la Sala Marearock de Alicante y acabó con el cartel de entradas agotadas colgado en la entrada del local.

Sus actuaciones, llenas de adrenalina y sorpresas, son su punto fuerte. Para su guitarrista, "somos un grupo nacido para tocar en directo. Y este nuevo disco está teniendo una acogida brutal desde el mismo momento de su publicación. Es la primera vez que hacemos un disco trabajado desde la preproducción con un productor y creemos que eso se nota".

Con este álbum consiguen dar un paso más en la intención de proyectar sonidos sin miedo alguno, siendo capaces de incluir destellos de música electrónica o pinceladas más melódicas y menos rudas. Porque no temen a nada y surfean un sonido en el que ellos mismos han impuesto las reglas. "Más que sonar diferente, buscamos sonar a nosotros mismos. Que alguien ponga una canción y con el primer acorde pueda adivinar que son los Mind Driller. Es lo que más hemos buscado y que, bajo mi humilde punto de vista, hemos conseguido", sentencia.

Las presentaciones de su disco sigue por una extensa gira que les llevará a pisar ciudades como Sevilla, Albacete, Zaragoza, Santander, Oviedo, Madrid, Vizcaya y más fechas todavía por confirmar. También harán parada en uno de los festivales de metal más prestigiosos a nivel nacional el Z! Live de Zamora. Y pese a que 2024 va a ser totalmente nacional, tienen previsto salir del país para presentar The Void a partir de 2025.