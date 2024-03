Los VIII Premis Altea de Literatura i Investigació coronan a Àngels Castelló, Clara Ribatallada y Joan-Lluís Monjo

Los VIII Premis Altea de Literatura i Investigació ya tienen ganadores. Este sábado por la noche se dieron a conocer los vencedores de las tres modalidades de los premios: Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez, Premi de Literatura Infantil i Juvenil, y Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa, durante la gala que desde 2017 se celebra siempre la víspera del Domingo de Ramos en el mirador del Palau Altea. Así, los doscientos veinte asistentes a la cena literaria contemplaron en directo como Joan-Lluís Monjo i Mascaró obtenía el Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez por su obra Rondallari de Tàrbena, Clara Ribatallada i Torelló ganaba el Premi de Literatura Infantil i Juvenil con su obra Cartes al mar, y Àngels Castelló Martínez recibía el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa por su obra Pètal. Además de los galardonados, durante la gala se le rindió un homenaje póstumo al músico y compositor alteano Francisco Pérez Devesa (1920-1991) otorgándole el Trofeo Estela d'Honor que recogió su hijo mayor José Pérez Grau.

La gala, retransmitida en directo por el canal de YouTube del Ayuntamiento de Altea, estuvo conducida y presentada por la música polopina Paqui Cano, y amenizada por la Orquestra Blava que incluyó en su repertorio temas compuestos en su día por Pérez Devesa, que es quien creó y dirigió en los años cincuenta del siglo pasado la agrupación antecedente de la actual orquesta: la mítica Orquesta Azul. De igual modo, durante la velada se proyectaron en pantallas gigantes numerosas imágenes del carismático músico homenajeado que proponían un viaje de añoranzas: No sólo al recuerdo de la figura, la personalidad y la obra de Francisco Pérez Devesa, sino también en general a la historia de la música en Altea durante la segunda mitad del siglo XX.

Dos bloques

El evento se dividió en dos bloques: El primero con las intervenciones del alma mater y creador de estos premios, el director de la Cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante y director literario de Aila Edicions, Joan Borja; y de la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, que entregó el Trofeo Estela d’Honor. Y el segundo con el anuncio y entrega de las tres modalidades de los Premis Altea, además del discurso de clausura a cargo del alcalde Diego Zaragozí. Entre medias tuvo lugar la cena de gala con un menú que rindió tributo a la memoria de la autora de Matèria de Bretanya, Carmelina Sánchez-Cutillas.

Joan Borja inició su parlamento con el poema Cançó de la rosa de paper, de Vicent Andrés Estellés, rindiéndole también un pequeño homenaje al poeta de Burjassot con motivo de su centenario. Borja afirmó que el poema de Estellés "es una preciosa alegoría del amor a las palabras y del arte de las palabras, que es la literatura", y aseveró que los Premis Altea "no dejan de ser una fiesta de celebración de eso que, precisamente, representa la rosa de papel de Estellés. Ya les digo: la lengua, la literatura, la cultura, el sentido y el conocimiento".

El profesor señaló que los distintos jurados de las tres modalidades de los Premis Altea "han tenido que trabajar mucho para leer y valorar las 136 obras que se han presentado este año: 10 en el Premi d’Assaig i Investigació Francesc Martínez i Martínez, 43 en el Premi de Literatura Infantil i Juvenil, y 83 en el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel·la i Prosa Creativa. Con estas cifras, el certamen literario alteano se consolida como uno de los más concurridos de las letras valencianas contemporáneas. De hecho, el Premi Carmelina Sánchez-Cutillas ha logrado situarse ya como el de mayor participación entre todos los premios de novela convocados en el marco del circuito editorial valenciano", aseguró.

Borja agradeció el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Altea, la Fundació Caixaltea, la Generalitat Valenciana, la Academia Valenciana de la Llengua, la Càtedra Enric Valor de la Universidad de Alicante, el Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, Aila Edicions y la Orquestra Blava "que cada año aporta una banda sonora de excepción a los instantes mágicos que compartimos aquí en la noche que cada año, durante la víspera del Domingo de Ramos, Altea se erige en la muy digna capital de las letras valencianas contemporáneas".

Llegado el momento de entregar el Trofeo Estela d’Honor, una reproducción de la estela funeraria íbera de Altea la Vella que anualmente se otorga para reconocer y honrar la memoria de alteanas y alteanos que, ya desaparecidos, han destacado y sobresalido vital y profesionalmente en el ámbito de la literatura, del arte, de la creatividad o de la investigación, la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, recordó que los Premis Altea "nacieron con pasión, con determinación y con la visión de impulsar y enaltecer la cultura en nuestro País. Hoy, ocho años después, podemos afirmar con orgullo que los Premios Altea continúan prosperando y demostrando una gran fortaleza: Pero sobre todo, disfrutando de buena salud, a pesar de los obstáculos que pueden surgir en el camino. En esta octava edición se han recibido un total de 136 originales, superando una vez más nuestras expectativas y demostrando el crecimiento constante de estos premios", afirmó.

La edil añadió que "como regidora de Cultura quiero expresar mi sincero agradecimiento a todas las autoras y autores por su confianza en los Premios Altea. Seáis o no hoy los premiados, sin vuestra dedicación y vuestro talento, nada de esta celebración sería posible. Sois el motor que impulsa estos premios, y nos enriquecéis con vuestras creaciones", apostilló.

Pepa Victoria Pérez continuó glosando la figura y memoria de Francisco Pérez Devesa como paso previo a la entrega del Trofeo Estela d'Honor al hijo mayor del homenajado, José Pérez Grau, que estaba acompañado por sus hermanos, hijos y nietos, además de sobrinos, nuera y yernos del recordado y querido Francisco "El Mestre" como era conocido en Altea. Recibido el trofeo, Pérez Grau contó varias anécdotas de su padre destacando que "procedía de una familia muy humilde que siempre tuvo la música como rumbo y ejemplo de vida gracias a mi abuelo", y aseveró que "mi padre era feliz enseñando solfeo y aconsejando a los jóvenes educandos que instrumento tocar, algunos de los cuales son actualmente grandes y visrtuosos músicos", para concluir que "la enseñanza la vivimos siempre en casa gracias a él y su esfuerzo. Prueba de ello es que tres de sus cuatro hijos tomamos el mismo camino: enseñar en colegios e institutos".

Descubrimiento de los ganadores

Después de la cena de gala llegó el momento de conocer el resultado de los Premis Altea y saber quienes eran los ganadores. Paqui Cano informó que el jurado integrado por Miquel del Rey Aynat, Maribel Guardiola Savall y Josep Martines Peres designó como ganadora del Premi Francesc Martínez i Martínez d’Assaig i Investigació la obra Rondallari de Tàrbena de Joan-Lluís Monjo i Mascaró. La entrega del premio y el Trofeo Penell, de Serafín Cortés, corrió a cargo del director de Publicaciones e Investigación del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputación de Alicante, Joaquín Juan Penalva, quien destacó que las obras de este premio "enriquecen desde su primera edición el catálogo de nuestra institución a lo largo de los años".

Joan-Lluís Monjo (Tàrbena, 1968) es profesor de secundaria en el CFPA Paulo Freire (Alicante). Sus líneas de investigación se han centrado en la dialectología, la historia y la cultura popular, y se han manifestado en varios artículos y libros. En su intervención afirmó que Francesc Martínez i Martínez "significa mucho para mí porque es un referente para todos los estudiosos del folclore y la cultura popular valenciana entendida como patrimonio colectivo. El es un personaje de nuestra comarca que merece ser reivindicado".

Sobre la obra premiada, el investigador explicó que es "una colección de 210 narraciones representativas de la tradición oral de Tàrbena, resultado de un trabajo de recopilación que se llevó a cabo de forma exhaustiva a través de encuestas entre los años 1981 y 2022 con el fin de registrar y preservar los elementos del folclore verbal de mi pueblo en un momento marcado por la crisis en la transmisión oral de los elementos culturales y por la pérdida de sus depositarios. Esta colección supone una aportación para el conocimiento del cuento popular valenciano no sólo por el hecho de documentar un corpus importante de versiones orales de cuentos tradicionales en una comunidad humana concreta sino por la atestación de 36 tipos de cuentos folclóricos inéditos hasta ahora en el área valenciana". Finalmente Monjo señaló que los materiales orales "han sido reproducidos con transcripciones fieles para que tengan validez al mismo tiempo como documentos etnográficos y lingüísticos" y apostilló que el trabajo representa "una herramienta para el conocimiento del tarbener o parlar de sa, una variante dialectal valenciana muy particular y muy interesante, por ser uno de los exponentes más representativos del valenciano mallorquín".

Premio de Literatura Infantil y Juvenil

Acto seguido se dió a conocer la obra ganadora del Premi Altea de Literatura Infantil i Juvenil que seleccionó el jurado formado por David Boteller Mas, Anna Esteve Guillén y Àngels Gregori Parra. La presentadora anunció que la obra Cartes al mar, de la barcelonesa Clara Ribatallada i Torelló, era la galardonada por lo que la autora recibió de manos de Verónica Cantó Domenech, presidenta de la Academia Valenciana de la Llengua, el Trofeo Aila, del Área de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Altea.

Licenciada en Comunicación Audiovisual, Ribatallada i Torelló es música, narradora y dinamizadora de clubs de lectura y talleres de escritura. La premiada señaló que su libro "es un homenaje a la memoria de Antoni Benaiges (el maestro que prometió el mar) que estuvo como docente en la escuela de Bañuelos de Bureba (Burgos) entre 1934 y 1936 y que murió fusilado al inicio de la Guerra Civil, y tambien un reconocimientio para la Escola del Mar de Barcelona, y la de alumnos y maestros de aquellas escuelas que, hace casi cien años, quisieron cambiar el mundo desde las aulas".

Ribatallada indicó que su novela "es un intercambio epistolar de ficción entre una alumna de la Escola del Mar de Barcelona, Dolors, y otra de la Escuela Nacional Mixta de Bañuelos de Bureba, Lucía, que empieza en 1934. Se escriben y se hablan del lugar donde viven, de sus escuelas y de las cosas que aprenden, del mar (que Lucía no ha visto nunca), de sus sueños... y de la guerra, que estalla y cambia sus vidas. Estas cartas son un medio inventado para contar una historia muy real: la de Dolors Francès, alumna de la Escola del Mar; la de Lucía Carranza, alumna de la escuela de Bañuelos de Bureba; la de Antoni Benaiges, el maestro que prometió el mar; y la de otros muchos alumnos y maestros de aquellas escuelas que quisieron cambiar el mundo desde las aulas. Una mirada, con ojos de niño, en nuestro pasado reciente: para entender el presente y, sobre todo, para construir el futuro".

La escritora matizó que lo que se explica en estas cartas imaginadas "son hechos reales que conocemos por documentos históricos, por el testimonio de personas que vivieron aquellos hechos y, sobre todo, por las publicaciones que hicieron los propios alumnos de la Escola del Mar y de la escuela de Bañuelos de Bureba entre 1934 y 1936. También son reales los nombres de la mayoría de los personajes que aparecen en esta obra, como símbolo de la memoria histórica y como homenaje a todas las personas que participaron de estos hechos y a su ilusión por conseguir una educación y una sociedad mejores".

Premio de Novela y Prosa Creativa

Y llegó el momento de conocer el resultado del Premi Carmelina Sánchez-Cutillas de Novel.la i Prosa Creativa. Paquí Cano desveló que el jurado compuesto por Enric Balaguer Pascual, Carme Manuel Cuenca y Xavier Mínguez López declaraban como obra ganadora a la novela Pètal de Àngels Castelló Martínez (Camp de Mirra, 2001) quien recibió de manos del presidente de Caixaltea, Sergio Olivares Ripoll, el Trofeo La mà del sol, de Pepe Azorín.

Antes de entregar el premio, Sergio Olivares felicitó a todos los autores de las obras presentadas, "verdaderos protagonistas de estos premios que con dedicación, imaginación y horas sin dormir han creado las 136 obras literarias que han leido y valorado los jurados. Esta cifra de participación consolidan definitivamente los Premios Altea a los que la Fundación Caixaltea apoya desde el principio pues, además, potencian nuestra lengua". Olivares destacó la importancia "de tener una entidad financiera propia en casa como es Caixaltea que colabora con recursos, dinero e ilusiones para promover el arte, la cultura, la literatura y el deporte".

Àngels Castelló es librera y escribe en su blog personal Tempesta - Vida improvisada. La escritora inició su parlamento en contra de la violencia afirmando que "a pesar de las cosas preciosas que nos rodean, es protagonista la violencia. Ahora mismo hay una guerra que se supone que conmueve al mundo. Además cada día hay suicidios, maltratos, agresiones, violaciones, y otras cosas similares. ¡Miseria!".

Castelló describió que Pètal "nos habla de Caterina, una mujer de ochenta y seis años que se encuentra sola una vez que su primo ha muerto. La puerta de su casa está cerrada con llave y siente que nunca nadie la ha amado, ni la ha cuidado, ni le ha deseado el bien. Ahora, en su casa, se entretiene deshilachando los recuerdos y enfrentándose a los fantasmas de quienes han pasado por su vida. La soledad de ahora es la soledad de siempre, y la insistencia en desordenar los acontecimientos es todo lo que no ha entendido y todas las veces no se ha encontrado". La autora afirmó que Caterina "se me enganchó como cuando pelas una mandarina" y que "para mí escribir es descubrir que las cosas sí se pueden decir".

Clausura de la Gala

El alcalde de Altea, Diego Zaragozí, clausuró la gala felicitando en primer lugar a los premiados y a la familia de Francisco Pérez Devesa. Después afirmó que "hoy se ha hablado de música y letras, pero yo hablaré de cifras. Llegamos a la octava edición de los Premis Altea. Ocho convocatorias que, multiplicadas por tres premios distintos al año dan 24 obras premiadas y 25 autores pues una obra premiada tuvo doble autoría. Veinticinco ilusiones premiadas doblemente, primero por el reconocimiento y dotación económica [el Ayuntamiento dota con 3.000 euros a los premios de investigación y de literatura infantil y juvenil, y Caixaltea premia con 5.000 euros el Carmelina Sánchez-Cutillas], y segundo, y pienso que más importante para los autores, por ver publicado en formato físico aquello que en su momento fue una ilusión".

Zaragozí siguió dando cifras afirmando que en estas ocho ediciones "se han presentado un total de 803 originales, con lo que la media anual supera el centenar. Si restamos los 24 premiados, hay 779 obras originales no premiadas. 779 personas que han trabajado, se han ilusionado y con mayor o menor reparo han presentado su obra a nuestros premios esperando el reconocimiento que finalmente han conseguido otras pesonas, otros trabajos. Por ello, en mi primera clausura de estos Premis Altea como alcande quiero dedicar un especial reconocimiento a estas 779 personas. Puede ser que algunos de estos 779 trabajos acaben publicándose por una u otra vía, pero muchos de ellos no tendrán esa suerte. Mirándolo bien, puede ser que seamos nosotros los que no tengamos la suerte de leerlos", aseveró.

Finalmente, el alcalde se dirigió a los 779 autores para agradecerles "en primer lugar que hayáis hecho estos premios más grandes e importantes, y en segundo lugar para animaros a continuar ilusionándoos en todo lo que emprendéis. Y a las 804 personas que han presentado obras en estos ocho años, mi felicitación más sincera por ser capaces de hacer una cosa preciosa, diría ambiciosa, no solo por poner negro sobre blanco sino como dice la canción: ver color en el blanco y hacer, cada uno a su manera, un mundo más bonito".