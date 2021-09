«Lo que he vivido como rival en Alicante quiero vivirlo como local»

Veo que ya se mueve como pez en el agua por el pabellón. ¿Cómo está siendo su adaptación?

Llegué el 23 de agosto con mi familia, aunque ellas ya se fueron y estarán para el primer partido. Vendrán antes a disfrutar unos días de Alicante, estoy encantado no te voy a mentir, también transmito eso cuando llego a un sitio. Lo que he visto está muy a mi estilo, a mi forma de ser, es decir, se ve que la gente que está tiene muchísima ilusión. Eso te da una vida excepcional, hablas con Dani Adriasola o con Toni Gallego y sabes que son personas que están disfrutando.

Es una persona del norte, es de Bilbao y llevaba ocho años en Ourense. Ya ha comentado que Alicante es una ciudad maravillosa. ¿Qué se respira aquí, qué cosas nota distintas a su anterior rutina?

No tengo a mi familia aquí, sé que me voy a perder muchas cosas, como a mi hija, pero así es el baloncesto profesional. La parte positiva es que las dos cosas que más me gustan son el mar y el fuego. En Ourense como no podía tener mar, hicimos obras y pusimos una chimenea, mi mujer y yo en vez de ver la serie nos tirábamos horas viendo el fuego. Lo primero que hice cuando fiché fue buscar un apartamento en primera linea de playa, era mi prioridad, buscar un sitio en el que al levantarme pudiera ver el mar.

Es el hombre que comienza proyectos, los hace perdurar o en este caso regenerarlos, pero ¿cómo es psicológicamente volver a empezar algo, le imprime mucho esfuerzo?

No, por mi forma de ser entiendo que al final estamos aquí para aprender todos, es mi manera de entender las cosas, voy a aprender de muchísima gente. Cuando termina cada temporada intento ser mejor entrenador. Creo que es un intercambio de aprendizaje por eso intento dar todo lo que sé, tanto por mi experiencia aquí como en otros sitios.

Prácticamente el bloque de jugadores es nuevo, todo lo contrario que el staff, que es gente de la casa. ¿Cómo se están adaptando entre ustedes?

Cuando me entrevisté con Dani y Toni ya tenían su idea de staff, Pedro Rivero siempre hablaba muy bien de Alberto Carrillo, y ya el año pasado le comenté a Pedro que me gustaba mucho lo que transmitían en el banquillo. Al llegar hablé con Fabio Tarruella y Raúl Lozano, por mi forma de ser no me gusta llegar imponiendo, me gusta ver cómo trabajan y qué me pueden aportar, y ya luego ponerlo todo en conjunto, la verdad que estoy encantado.

Su trayectoria en LEB Oro es muy longeva, ha recorrido muchos pabellones a lo largo de la misma. ¿En Alicante se vive de otra manera el baloncesto?

Tengo ganas de ver al público, venimos de un año complicadísimo, te puedo hablar de lo que he vivido como rival y sobre lo que me han comentado. Es un público que empuja. Este pabellón contagia el ruido y se transmite, eso quiero vivirlo. Lo que sí que he vivido aquí es que en momentos malos esto no es misa, cuando hay un buen momento el público te mata. La Kali Nord empuja muchísimo, este pabellón es especial.

Puede que llegue el momento de que no pueda evitar sentir escalofríos con todo lo que transmite la grada y al mismo tiempo dar órdenes.

Sí, y además yo soy de piel, de los que de repente me giro al público y les pegaré un bocinazo para que empujen y ayuden, me gusta conectar con la grada.

A la gente le ha agradado la gestión de los fichajes este verano, hay ilusión. ¿Qué ha estado viendo en los entrenamientos?

Creo que vamos a conectar con la grada a nivel de intensidad, hay jugadores que tienen eso, Guillem Arcos, Carlos Noguerol, Osvaldas Matulionis, Rolandas Jakstas… Son pasionales e intensos, esa gente va a conectar con la grada. Otros también como Gerel Simmons por su talento, Pedro Llompart por todo lo que tiene, los más inteligentes van a ver a Joan Tomás y van a disfrutar de alguien que sabe jugar a esto. Walter Cabral es el que más me ha sorprendido, ese chico sabe jugar al baloncesto, está muy bien entrenado. A través del bloque que tenemos vamos a llegar a una conexión de pasión con la grada.

Han dado más valor a la parte física en esta pretemporada, también por la versatilidad de tener jugadores que puedan ocupar dos posiciones. ¿La idea es ver un baloncesto más dinámico?

Sí, ahora el trabajo que tenemos es que los jugadores entiendan que vamos a tener estructuras muy diferentes. Quintetos clásicos con más espacios, otros donde la zona esté más poblada, el juego de pequeños también es importante, con Jakstas como hizo en Oviedo al cinco. Quizá luego tener muchos manejadores en pista, tres pequeños, por ejemplo, aunque luego defensivamente te cambia mucho atrás. Estamos incidiendo mucho en el volumen físico, eso nos hace estar en pañales en otras facetas.

Es imposible no hablar de los dos pilares del club. Los dos de la casa, el más veterano y el más joven, es curioso. ¿Cómo le ha recibido Pedro Llompart?

Pedro vive 24 horas esto, creo que duerme pensando en el equipo, es bueno pero también es malo porque le genera ansiedad. Él te transmite esta pasión, está preocupado y metido, habla con todo el mundo, intenta ayudar. Entiende el juego de manera increíble, pese a que sigue recuperándose, no se quiere perder nada, nos va a ayudar mucho en la pista, sobre todo a Noguerol y Arcos.

Se le podía encajar en aquella fábula como la tortuga, construye el proyecto poco a poco. ¿Qué piensa acerca de si la afición en Alicante quiere tener los resultados ya? ¿Estamos mal acostumbrados a ver al club por encima de sus posibilidades?

Entiendo que la gente esté mal acostumbrada. Este club en su corta historia ha hecho las cosas muy bien. Es normal la gente quiera resultados, nosotros tenemos ambición y no está opuesta a la palabra proyecto. Pero creo que ambición no significa dilapidar un proyecto. Le pido a la afición que nos ayude, que sea exigente. Que eso que he vivido yo como rival quiero vivirlo como local. Si las cosas van mal que nos ayuden, que no se preocupen, yo seré franco si veo que alguien no está trabajando, lo diré públicamente, el que no se meta en lo que queremos, saldrá de aquí.