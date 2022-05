El HLA busca casi un milagro en la pista del Gipúzkoa

El HLA Alicante se enfrenta este lunes a las 19:30h a Acunsa Gipuzkoa en el pabellón de Illumbe. El equipo lucentino viaja a San Sebastián con las bajas de Pedro Llompart, Carlos Noguerol, Aaron Menzies y Joey Van Zegeren. Los alicantinos afrontan el choque con una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas y, pese a las muchas bajas, buscarán una victoria para revertir la dinámica actual y volver a la senda del triunfo.

El partido de la primera vuelta se saldó con victoria del equipo vasco por 87 a 91 en un partido marcado por los intercambios de parciales en el que los locales acusaron el brote de covid que les tuvo parados hasta pocos días antes del partido.

Ambos conjuntos afrontan el choque en situación clasificatoria idéntica.14 victorias y 16 derrotas para alicantinos y vascos que hacen que el vencedor de Illumbe salga todavía con algunas opciones de jugar el «play-off» de ascenso. Las dinámicas son similares ya que Acunsa Gipuzkoa acumula tres derrotas consecutivas, la última ante Estudiantes.

Los vascos tienen en Ben Simons a su máximo anotador con 11,6 puntos por partido. Junto a Simons destaca Steinarsson como referencia ofensiva con 10,4 por encuentro.

Gonzalo García de Vitoria, técnico del HLA, no quiso poner excusas de ningún tipo: «Hay que seguir, no queda otra, es verdad que esta semana hemos entrenado sin ‘cincos’ y hemos tenido que recomponer todo. Los jugadores tienen muy buena actitud. Tenemos mucha ambición de sacar el partido adelante e intentar transformar los problemas en virtudes».

«El objetivo para nosotros es ir a San Sebastián y competir. Eso no significa que no queramos ganar, sabemos que ello es consecuencia de poder competir. Queremos ir a ganar y hemos trabajado bien esta semana a pesar de las dificultades. No espera un viaje muy largo y vamos a ir preparados y con ambición», señaló el técnico lucentino, que destaca la actitud del equipo: «Hemos hablado todos. Con todas las cosas que nos pasan no podemos reprocharnos nada, la ambición y actitud de los jugadores es muy buena y no queremos pensar en los que no están ni en los problemas que tenemos, solo en que vamos con opciones sabiendo que es deporte y que pueden pasar cosas buenas».

García de Vitoria no recuerda una temporada con tantos problemas. «La verdad que tantas cosas no, que se te vayan cuatro jugadores, dos que teníamos en el EBA en dinámica del primer equipo más Pitts y Simmons...Hay veces en cambio que te va todo de cara y lo que hay que ser es positivos e intentar ver la cara buena de esto. Hay jugadores que reclaman más minutos y los van a tener, otros van a jugar en posiciones diferentes y nos van a dar más movilidad», afirmó el técnico» «Lo que no vamos a hacer es bajar los brazos y se vio el día de Coruña», añadió.

Sobre su futuro, García de Vitoria desconoce qué pasará. «Estoy tranquilo, hablamos de un proyecto a medio o largo plazo. Ha habido muchos cambios, puedo manejar lo que esté en mi mano. Si al final de temporada el club decide que quieren otro entrenador lo aceptaré perfectamente pero ahora mismo no está en mi mente y creo que no va a ocurrir pero todo el foco lo tengo ahora en el equipo y lo que tenga que pasar pasará», concluye el técnico del Lucentum.