El Castellón-Alcoyano del domingo en Castalia (18 horas) reeditará un clásico del fútbol valenciano que se ha repetido en competición liguera un total de 17 ocasiones y en cinco categorías diferentes, desde Primera División hasta Tercera.

Ambos equipos llegan a este choque con la necesidad de reencontrarse con la victoria, pero con intereses contrapuestos, ya que si los de Albert Rudé figuran en la pelea junto a Amorebieta y Murcia por coger al líder Eldense, los de Vicente Parras buscan la tranquilidad con los puestos de descenso pisándole los talones.

La historia de los Castellón-Alcoyano favorece claramente al cuadro albinegro, el cual se ha llevado la victoria en 8 de los 17 enfrentamientos ligueros, hubo seis empates, mientras que los alicantinos consiguieron el triunfo en tres ocasiones, la última en la temporada 2010/11 en la desaparecida Segunda B por 2-3.

Ambos equipos se han enfrentado en tierras castellonenses en cinco categorías diferentes, empezando por la Primera División, curiosamente en la primera vez que se vieron las caras, en la temporada 1945/46 con triunfo del Castellón por 2-1.

En la máxima categoría solo fue esa vez, luego vinieron tres en Segunda División (1949/50, 1953/54 y 1967/68), cinco en la desaparecida Segunda B, un total de siete en la Tercera División y el año pasado se vieron por primera vez las caras en la nueva Primera Federación, con empate sin goles.

El Alcoyano ganó tres veces en Castalia, la primera en Segunda en la temporada 1949/50 (0-2), luego en Tercera (0-1) en la 1962/63 y la última vez que hubo victoria blanquiazul fue en la temporada 2010/11 en Segunda B (2-3). La mayor goleada que recibió el Alcoyano fue en la temporada 1964/65, con ambos equipos en Tercera División, por el resultado de 5-0. Hubo también un 4-0 y por dos veces el Castellón vención por 3-0.

El partido que generó más polémica entre ambos no fue en Liga sino en la Copa Federación. Fue en octubre de 2019, el Alcoyano que estaba entonces en Tercera ganó 2-1 al Castellón de Óscar Cano que militaba en Segunda B, pero el cuadro albinegro impugnó el partido ante la RFEF, que acabó dándole la razón por entender que el Alcoyano se equivocó alineando a Juanma Acevedo que estaba sancionado y fue castigado con alineación indebida.

La irregular marcha del Alcoyano ha vuelto a poner foco en su técnico, Vicente Parras, que acumula sus peores números ante el gol en las cuatro temporadas que lleva en el banquillo del equipo, con once partidos sin marcar, más de un tercio de la competición.

La posibilidad del descenso vuelve a planear en el horizonte del Alcoyano tras el empate ante el Intercity que ha vuelto a poner al descubierto las limitaciones de un equipo que arrancó la competición como líder –estuvo las seis primeras jornadas al frente de la clasificación– pero que lleva un par de meses flirteando con caer a los puestos de descenso.

El gol sigue siendo la gran asignatura pendiente del Alcoyano esta temporada. Las estadísticas apuntan a más de un tercio de la competición sin marcar, puesto que en once de los veintiseis partidos que han disputado los de Vicente Parras se quedaron sin marcar. Puede parecer un problema que afecte a los partidos como visitante, pero también atañe a los compromisos en El Collao, puesto que en un terreno en el que el Alcoyano debería sentirse fuerte y arropado, sus estadísticas se desploman. De esos once partidos sin marcar, seis fueron como locales, además el Alcoyano no gana en casa desde finales de noviembre pasado cuando derrotó 3-0 al colista Calahorra.