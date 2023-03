100 días sin ganar en casa el Alcoyano. 5 partidos sin perder el Intercity. Los dos conjuntos alicantinos mantuvieron sus dinámicas en el segundo derbi provincial del fin de semana en Primera RFEF, en un duelo igualado que acumuló bostezos durante buena parte del mismo, pero que dejó un poso final vibrante. El empate lo deja casi todo igual de cara a lo que resta de competición, en la que los equipos dirigidos por Vicente Parras y Gustavo Siviero tendrán que pelear por conseguir la permanencia en la categoría de bronce del fútbol nacional.

Tras tanto tiempo sin ganar el partido no podía empezar de mejor manera para el Alcoyano. De la nada, Alcaina fabricó el 1-0 con su fe y las dudas de Vadik y Manu Herrera como ingredientes. Los locales sacaron en largo una falta desde su campo, el central ruso la dejó botar, el meta madrileño salió a por el balón, pero la falta de entendimiento entre ambos fue total. O Manu no gritó o Vadik no oyó. Sea como fuere, este último trató de realizar un control que fue defectuoso y que se acabó llevando Alcaina, que pasaba por ahí, como buen «9», a ver lo que caía y se encontró con el premio gordo, marcando a puerta vacía ante la incredulidad de sus dos rivales.

El tanto permitió a los hombres de Parras ordenarse atrás y ceder la iniciativa a un Intercity que estuvo muy impreciso durante toda la primera parte, siendo incapaz de generar ni una sola ocasión clara de gol. Además, los locales presionaron bien la salida de balón forastera y en más de una ocasión dieron algún susto a los de Siviero, ayudados por los sorprendentes botes del balón debido al irregular estado del terreno de juego.

La primera mitad se consumió con un Intercity sin ideas y un Alcoyano que lo fiaba todo a su férrea defensa y a un Alcaina que dio un clínic de controles, aguantar el balón y batallar con los centrales. En una de ellas, al filo del descanso, su equipo casi saca rédito de ello, con un disparo desviado de Liberto tras una dejada del ariete valenciano.

Algo positivo debió ver el técnico argentino del Intercity en los suyos para no realizar cambios en el entretiempo. El caso es que la situación pareció cambiar poco hasta que Ferroni metió un centro desde la banda izquierda que Xemi remató en posición acrobática. La respuesta de Bañuz estuvo a la altura del recurso de su rival. El cancerbero ilicitano exhibió reflejos y despejó con la mano a córner cuando la grada ya se temía el tanto de la igualada.

Perdón local

Poco después de la mejor ocasión visitante llegó la opción de la sentencia para el Alcoyano. Nuevamente, tras un clamoroso error del Intercity. Manu Herrera perdió la posesión del esférico ante la presión de Moyita, aunque cuando la guadaña de la crítica ya rozaba la cabeza del veterano futbolista por su fallo mayúsculo, fue capaz de reaccionar para evitar que tanto el propio Moyita, en primera instancia, como Alcaina después, pudieran anotar el segundo para los de El Collao.

Siviero y Parras, con media hora por delante, empezaron a mover el banquillo para disputar su particular partida de ajedrez como entrenadores. Armental dio más presencia ofensiva a los locales supliendo a un desafortunado Liberto. El Intercity, por su parte, apostó por más control en la línea medular con la entrada de Cedric y Miguel Marí. El primero de ellos cambiaría la dinámica del choque a favor de la escuadra visitante en el tramo final.

Cedric fabrica el empate

La primera tanda de cambios sentó mejor a los locales, que pasaron a dominar la situación. La reacción de Siviero en la última ventana de sustituciones fue dar entrada a Etxaniz, su mejor referencia ofensiva. El atacante tenía un cuarto de hora para anular la ventaja que había obtenido Alcaina, su espejo en Alcoy.

La presencia de Etxaniz permitió a los visitantes tener un faro al que dirigir sus ataques. A su vez, la zaga local dobló esfuerzos en su marcaje, dejando espacios en otras zonas del campo, especialmente en las bandas. Cedric empezó a sacar centros desde la izquierda y, en uno de ellos, sonó el gol. El propio Etxaniz lo rozó en semifallo, pero en un segundo plano apareció la testa de Nsue, recordando sus tiempos mozos de delantero, para devolver las tablas al marcador.

De ahí al final las pulsaciones aumentaron, pero el marcador ya no varió. Las tablas dejan mucho más contento al Intercity, que parece haberse abonado a la famosa media inglesa de ganar en casa y empatar fuera para salir de abajo. Son ya cinco encuentros sin perder así. Por su parte, el Alcoyano no despeja las dudas que le atormentan desde hace demasiado tiempo. El gran inicio de curso ya queda muy lejano, como la última victoria en El Collao: han pasado 100 días desde aquel 3-0 al Calahorra.

FICHA DEL PARTIDO

ALCOYANO: Bañuz; Primi, Álvaro Vega, Fran Miranda, Soler (Lobato, 70’), Juanan, Liberto (Armental, 61’), Moyita (Rubio, 70’), Lillo, Carbonell y Alcaina.

INTERCITY: Manu Herrera; Guillem, Ferroni, Undabarrena (Cedric, 59’), Emre Çolak (Etxaniz, 75’), PolRoigé (Miguel Marí, 59’), Vadik, Álvaro Pérez, Xemi, Soldevila (Nsue, 75’) y Burlamaqui.

GOLES: 1-0 (4’) Alcaina. 1-1 (83’) Nsue.

ÁRBITRO: Juan Antonio Manrique Antequera. Amonestó a Xemi, Álvaro Vega, Guillem y Primi.

ESTADIO: El Collao.