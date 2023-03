Pabellón Esperanza Lag. Domingo a mediodía. El Atticgo CBM Elche afronta una nueva cita para escribir una nueva página dorada en su longeva historia. En esta ocasión, a nivel europeo. Por delante, 120 minutos de eliminatoria contra el Mecalia Atlético Guardés. 60 de ellos se disputarán en casa. Los primeros. El objetivo es conseguir la mayor renta posible para viajar a Galicia como el principal candidato a disputar la final de la competición.

Enfrente no estará, esta vez, un rival desconocido. No son serbias ni islandesas. Atticgo Elche y Atlético Guardés se conocen bien. Pocas sorpresas habrá en esta semifinal de EHF European Cup que asegura la presencia de un equipo español en la final de la competición. De hecho, este curso ya se han enfrentado en dos ocasiones. En ambas el triunfo fue franjiverde: 24-21 en septiembre y 23-24 en febrero.

Las jugadoras dirigidas por Joaquín Rocamora esperan hacer bueno el favoritismo que les otorga esos dos triunfos previos, pese a que vienen de recibir un aviso de lo que pasa si no muestran la versión que las ha llevado en los últimos meses a parecer casi imbatibles, hasta que el Granollers asaltó el feudo ilicitano el pasado miércoles. Si había que tropezar, posiblemente era el momento ideal. Ahora toca levantarse.

Para ello, Rocamora sigue sin poder contar con Danila So Delgado e Ivet Musons, lesionadas. En principio son las dos única bajas. La ausencia de la primera de ellas, en un momento de forma espectacular cuando causó baja, condiciona el ataque de las franjiverdes. No está resultando sencillo reponerse a la pérdida de una jugadora con un físico y un lanzamiento como el de So Delgado, pero Rocamora y su cuerpo técnico buscará la fórmula de encontrar otros caminos hacia el gol, habitualmente dando más confianza a otras opciones como Zaira Benítez, Raquel Moré o Tessa van Zijl.

La otra baza para conseguir el mejor resultado posible no estará sobre la pista. El club confía en tener el mejor ambiente posible en un día emotivo en el que se quiere dedicar un triunfo a Fernando Ayala, canterano de la entidad tristemente fallecido la semana pasada durante el Medio Maratón de Elche.

Guardés, en buen momento

«Necesitamos un gran resultado para poder defenderlo con garantías en una pista tan difícil como la de Guardés», avisó Rocamora en declaraciones previas al duelo, apuntando a los cuatro o cinco goles de renta como una ventaja deseable. Pese a ello, el técnico oriolano espera un partido más igualado, en la tónica de los enfrentamientos habituales entre ambas escuadras, y avisa del buen momento de forma de su rival, que acumula cinco victorias consecutivas.

«Tienen pivotes móviles y difíciles de defender porque son muy incisivas y tienen un principio de continuidad muy bueno», explicó Rocamora sobre un Guardés del que destacó su agresividad en las situaciones de uno contra uno. «Tendremos que cambiar los tiempos de ataque a los que estamos acostumbrados. Si somos capaces de dominar estas posiciones tendremos muchas más opciones», argumentó.

Así afronta el Atticgo Elche un nuevo episodio de su historia. Muy cerca, la opción de alcanzar su primera final europea ante un rival ante el mismo hito. El mejor resultado en competición continental de las gallegas fueron las semifinales en la European Cup de 2021, en las que cayeron ante el Málaga. En aquel camino «eliminaron» a las franjiverdes en octavos por incomparecencia debido al covid-19. Esta vez la batalla se disputará en la pista.