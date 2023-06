La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Club Costa City, propiedad de los hermanos Saúl y Aarón Ñíguez han hecho oficial este martes la renovación de su convenio de colaboración por cuarto año consecutivo. En el acto han estado presentes Raúl Reina, coordinador de Deportes de la institución educativa, que ha hecho entrega a Saúl de una bufanda de la universidad; y los hermanos Ñíguez. Saúl también le ha regalado a Raúl Reina una camiseta de suya de su equipo, el Atlético de Madrid.

El futbolista del conjunto rojiblanco ha asegurado que “estamos muy contentos de renovar, por cuarto año, nuestro convenio con la UMH, porque, para nosotros es muy importante que la gente de Elche nos apoye, que confíe en nosotros y estamos súper agradecidos por esta confianza y de poder realizar los máximos actos posibles aquí. El último fue un torneo homenaje a un entrenador que falleció”, ha recordado Saúl Ñíguez.

Actualmente, el Club Costa City está llevando a cabo su campus de verano en el campo de césped artificial del centro educativo, junto al pabellón polideportivo. El menor de la saga de los Boria ha señalado que para ellos y para su club es un orgullo poder trabajar con niños, inculcarles unos valores y ayudarles a crecer entorno al fútbol como su padre hizo con él y con sus hermanos Aarón y Jony. “Para nosotros nuestro padre es un referente. Nos ha ayudado mucho como entrenador, como padre y como todo. Siempre ha estado a nuestro lado y para nosotros poder trabajar con los niños y trasmitirles los valores que nos han inculcado y darles a los nenes las mejores condiciones, experiencias y herramientas es muy importante. Sobre todo para que lo disfruten. Para mi hermano y para mí lo más importante es que disfruten del día a día. Cuando juegas al fútbol y no lo disfrutas no es recomendable. Están aquí para disfrutar, aparte de mejorar”.

Desde la dirección del Club Costa City tienen claro que lo que quieren que los entrenadores y a los monitores trasmitan a los niños: “Lo primero es que disfruten. Para nosotros este años es muy importante poder implementar la metodología Ñíguez, que llevamos ya trabajando cerca de cuatro años. La realidad de hacer que los jugadores vengan y sepan cómo queremos jugar no es tan fácil, los entrenadores que sepan qué sistemas llevar a cabo. Es mucho más complejo. Pero sobre todo después del gran trabajo de mi hermano Aarón y del anterior director deportivo, Raúl Fuster, que nos ha dejado para irse al fútbol profesional (Lleida). Ahora lo más importante es impletando nuestra metodología para que cada padre y cada aficionados que venga a ver el Costa City se vaya sintiendo identificado con los valores de este club”, ha comentado Saúl.

Al mismo tiempo, ha indicado que esa metodología consiste “primero en trasmitir valores, compromiso, humildad, trabajo, compañerismo… Cuando ves que un jugador pierde la pelota y ve el resto de jugadores reaccionan y tienen ambición y ganas de competir y ganar… Está siendo un largo de recorrido de trabajo. No es tan fácil en un club pequeño como el nuestro y sin tener grandes herramientas, porque la cantidad económica es la que es. No se puede meter todo el dinero y tampoco queremos, porque nosotros trabajamos de otra manera. Va a ser un largo camino, pero que nos gusta”, ha afirmado el futbolista del Atlético de Madrid.

Por último, Saúl Ñiguez ha comentado que “para mi es muy importante sentirme identificado en lo que veo en los niños. Estos casi cuatro años he visto a algunos de los equipos y he dicho: me siento identificado. Es lo que quiero. Buenas bases. A largo plazo queremos intentar tener un equipo en el fútbol profesional. Queremos empezar intentando estar en Tercera RFEF o Segunda RFEF. Meterte ahí y luego intentar hacer camino. Tenemos convenios con el Atlético de Madrid y otros clubes para intentar tener jugadores cedidos y poder pagar lo menos posible (risas) y porque no ilusionarnos con llegar lejos. Además, también estamos firmando convenios con entidades de otros países como Colombia”, ha concluido.