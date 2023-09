Comienzo complicado. El Alcoyano no acaba de arrancar. Es antepenúltimo, en descenso, con solo tres puntos sumados en las primeras cinco jornadas de liga en el grupo 2 de Primera RFEF. Es la primera vez que Vicente Parras tiene al equipo en la zona de pérdida de categoría desde que llegó al banquillo. A pesar de eso, el técnico no considera que las cuatro derrotas consecutivas que ha firmado el Deportivo en este arranque de ejercicio supongan su peor momento desde que se hizo cargo del vestuario hace cinco temporadas.

El preparador ilicitano cree que la delicada situación institucional que sufrió la entidad a principios del pasado curso, cuando la club estuvo valorando la extinción como única solución viable para hacer frente a la deuda que pesaba sobre la SAD a la que el empresario Juan Carlos Ramírez inyectó capital para que pudiera seguir compitiendo en la antesala del fútbol profesional.

"Si miramos los números del equipo, entonces sí; pero para mí resultó mucho más duro la situación que, por desgracia, me tocó vivir en el tramo final de hace dos temporadas y el inicio de la pasada temporada, donde hubo una posibilidad real de que el club desapareciera. Hay cosas que están por encima de cualquiera de nosotros, y para mí el club lo está", explicó el técnico, tratando de restar importancia a la andadura de equipo, tercero por la cola con solo 3 puntos de 15 posibles.

Parras prefiere poner buena cara al mal tiempo y ver el vaso medio lleno, reafirmándose en sus declaraciones antes de recibir el domingo al Córdoba —partido saldado con una nueva derrota en casa (0-1)—, en las que afirmaba que aún quedaba mucho tiempo por delante para empezar ya a lamentarse.

"Lo positivo es que Ibiza y Córdoba, dos de las mejores plantillas del grupo, ya han pasado por El Collao. Ahora lo que tenemos que conseguir es que cuando llegue la parte más amable del calendario ya estemos más rodados y seamos capaces de corregir los errores que estamos teniendo ahora", ha explicado el técnico.

La competición no ofrece tregua al Alcoyano, que deberá esperar tres semanas a volver a jugar en El Collao, puesto que en las dos próximas jornadas los de Vicente Parras deberán jugar como visitantes, este domingo en la Nueva Condomina de Murcia y el siguiente en casa del recién ascendido Recreativo de Granada, dos rivales que tampoco han rubricado un buen arranque.

"A mí lo que me gusta es jugar en casa y hacernos fuertes delante de los nuestros. Somos jugadores del Alcoyano y es en El Collao donde debemos sentirnos bien. Si queremos que la gente esté con nosotros, la fórmula está clara: entrega, esfuerzo y victorias. Frente al Córdoba se vio que, cuando no fuimos nosotros, ellos se vinieron arriba. Las cosas no van bien, pero el público está siendo respetuoso con el equipo, no podemos decirles ni pedirles nada más", resalta.

Vicente Parras, de la docena de puntos que ha volado, solo echa de menos los tres del derbi contra el Intercity. "Estamos fastidiados porque lo que nos gusta es ganar. Es una situación difícil de la que tenemos que salir todos juntos", sugiere en un tono menos amenazante con su vestuario que el de hace 15 días, cuando habló de salidas en enero de los futbolistas que no rindieran ahora.