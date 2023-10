Desastre del HLA Alicante ante el Valladolid y segunda derrota de la temporada después de tres partidos. El Lucentum firmó un encuentro horroroso en todos los sentidos. Negado de cara a canasta, sin tensión defensiva y sin capacidad de respuesta ante un rival que aprovechó la debilidad local para hacer daño, especialmente el exlucentino Devin Schmidt, letal en todo el partido con 23 puntos y cinco triples, uno menos de los que anotó el HLA en todo el partido después de 35 intentos. Solo Gudmunsson y Davison, en el último cuarto, evitaron una debacle mayor en Alicante.

El equipo de Caínzos fue a remolque prácticamente durante todo el partido. Sin fluidez, sin acierto y sin capacidad defensiva, se fue alejando poco a poco de un Valladolid que tampoco tuvo que hacer un partido estelar para anotarse un triunfo más que justo que deja unas sensaciones preocupantes en el Lucentum. Tampoco estuvo el lesionado Adrián Rodríguez y Harris tuvo un partido gris. El base no acaba de adaptarse a la competición y el equipo lo acusó este viernes y la pasada semana ante el Leyma Coruña.

El juego interior acaparó el protagonismo en los primeros compases del encuentro con dos equipos poderosos cuyas fuerzas estaban muy igualadas en el primer cuarto. Gudmunsen y Shmidt se intercambian triples aunque el HLA adquiere una ligera ventaja gracias a su fuerte defensa y a la calidad de Barro. Gatell coloca un impresionante tapón a De la Fuente en una de las mejores jugadas del primer cuarto pero el Valladolid reacciona con fuerza aprovechando el desconcierto lucentino. Un parcial de 0-11 da al conjunto de Paco García su máxima ventaja (13-21) al final del acto. No encontraba el camino el HLA. Los triples no entraban (1 de 9) y el Valladolid fue de menos a más en su juego ante un rival irreconocible.

Gatell rompe la racha en el arranque del segundo cuarto pero la dinámica seguía siendo la misma e incluso peor. Demasiadas pérdidas y escaso acierto. El Valladolid jugaba a placer y provoca el tiempo muerto de Caínzos (15-25) ante el preocupante escenario. Solo dos puntos había anotado el Lucentum en los primeros 7 minutos del segundo cuarto. Los triples se iban fuera una y otra vez y el Valladolid tenía el encuentro dominado totalmente. Horrorosos los dos primeros cuartos del Lucentum que se fue al descanso con un 19-30. El HLA solo fue capaz de sumar seis puntos en el segundo cuarto y acumular un balance en triples de 1 de 17.

Un triple de Schmidt agrava más la situación ante un Lucentum sin reacción (19-35). Un parcial de 6-0 parecía recuperar las constantes vitales del HLApero el Valladolid no permitió que se levantara del todo. No era el día del equipo alicantino. Davison rompe con un triple la increíble racha negativa en el lanzamiento exterior y obliga a Paco García a detener el juego (32-42).

El despertar del Lucentum no era más que un espejismo porque el juego no fluía como en los dos últimos encuentros. Un triple de Gudmunsson sobre la bocina da esperanza de cara al último encuentro (39-48). El HLA consiguió rebajar una desventaja de 16 puntos y llegar vivo el definitivo acto.

El Valladolid era muy superior y el conjunto alicantino no podía. Esta vez no acompañaban los triples y la dificultad era máxima. Las posibilidades de remontaba se diluían conforme se acercaba el final y la dinámica no variaba. Balint anota un triple en su octavo intento mientras Schmidt terminó por dinamitar el encuentro con una tremenda exhibición ofensiva.

44-60 y máxima ventaja para el Valladolid segundos antes de que Gudmunsson siguiera manteniendo con algo de vida al HLA. Nada que hacer ante un rival que dio un baño al Lucentum en todos los aspectos. El último cuarto fue del equipo de Paco García con claridad. Solo Gudmunsson y Davison se salvaron de la debacle lucentina. Con unas sensaciones negativas después de dos derrotas, el HLA se enfrenta la próxima semana al Estudiantes. Todo por mejorar para tener opciones de sorprender al conjunto de Pedro Rivero.