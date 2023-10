El ciclista alicantino Juan Ayuso, integrante del UAE Emirates, ha confirmado que su intención para la próxima temporada es «correr por primera vez el Tour de Francia», carrera en la que podría acompañar al esloveno Tadej Pogacar, doble ganador de la ronda gala en 2020 y 2021.

El deportista de Xàbia, con solo 21 años, es uno de los ciclistas españoles más prometedores y, pese a su juventud, ya ha sido tercero de la Vuelta a España en 2022 y segundo en la Vuelta a Suiza este 2023, además de lucir el maillot de mejor joven en mayoría de carreras en las que ha participado este último curso.

«Los ciclistas del Jumbo fueron superiores a todos y fueron justos vencedores esta temporada de todo», admite Ayuso, en la rueda de prensa previa al comienzo del Madrid Criterium, con el que el alicantino encara el cierre del curso para empezar a pensar en el que viene, que debe ser el de su entrada en el grupo de los favoritos a ganar las grandes carreras.

«Acabo de volver de Dubai con el equipo. La idea es debutar en el Tour y probar a ver qué tal», declaró el alicantino, que compartirá experiencia con Tadej Pogacar en la ronda gala. «Es el número uno actualmente y es normal que vaya con los galones al Tour, pero como hemos visto en la Vuelta lo mas inteligente es llevar varios corredores que estén ahí», señaló el ciclista del UAE.

El año 2024 estará marcado también por los Juegos Olímpicos de París y el Mundial de Zúrich. «Por supuesto que me encantaría estar en las olimpiadas y en el Mundial, que me puede venir incluso mejor. Lo que quiero es llegar bien a los Juegos para que el seleccionador pueda llevarme aunque en ambas citas me encantaría estar y lo tengo en mente», aseveró con ambición Ayuso, que ayer finalizó segundo en criterium de Madrid, por detrás del neerlandés Mathieu Van der Poel.

El vigente campeón de mundo exhibió su jersey arcoíris por la capital de España , tanto en la prueba de eliminación como en la de ruta. En la primera, sobre un recorrido de 27,5 kilómetros, se impuso el veterano Luis León Sánchez, que cumplirá 40 años el 24 de noviembre y pone fin esta temporada a casi dos décadas como ciclista profesional desde su debut en 2004 en las filas del Liberty Sanitas. En la segunda, en 20 vueltas a un recorrido circular por la Gran Vía de 1,1 kilómetros, ganó Van der Poel, que tras atacar al final, llegó en solitario a meta segundos antes que Juan Ayuso, segundo.