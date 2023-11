El Club Balonmano AtticGo Elche disputa este miércoles y jueves, ambos partidos a las ocho y media de la tarde, en el pabellón Esperanza Lag, la tercera eliminatoria de la EHF European Cup, en la que se va a enfrentar al OFN Ionas de Grecia.

Las guerreras franjiverdes, semifinalistas la pasada temporada, son favoritas y más jugando los dos encuentros en su pista; y su sueño es poder alcanzar la final y levantar el título, lo que sería una nueva hazaña para el balonmano ilicitano y de la provincia de Alicante.

En la previa del encuentro, el entrenador del AtticGo Elche, Joaquín Rocamora, ha reconocido este martes que es una competición que les hace “mucha ilusión”. En los últimos años, hemos ido escalando. Hace tres temporadas nos quedamos fuera por el Covid, hace dos caímos en cuartos de final y la campaña pasada llegamos a semifiinales. Nunca hemos sido eliminados por un equipo no español. Sé de la complijidad que tiene esta competición. Hay seis, siete u ocho equipos de nivel. Nosotroso estamos en el bombo de abajo y, por tanato, nos podemos enfrentar en cualquier momento a cualquiera de estos equipos, como, por ejemplo, le pasa al KH7 Granollers, que tiene una eliminatoria muy compleja con un rival turco. Pero es verdad que estoy muy ilusionado. Para mí especialmente la competición que más ilusión me hace. También porque el primer día que vi un lleno en el pabellon Esperanza Esperanza Lag y un amabiente bonito fue en la semifinal de la psada campaña ante el Atlético Guardés".

Sobre el Ionas de Grecia ha comentado que "tiene un buen equipo. Cuenta con jugadoras que han sido de alto nivel. Alguna, como Tatiana, incluso ha sidocampeona del mundo, con Rusia. No tiene nada que ver con el Byala búlgaro que vimos en la anterior eliminatoria. En ese sentido, esperamos ver un mejor espectáculo y esperamos que el AtticGo Elche puede pasara la siguiente ronda", ha señala el técnico oriolano.

El preparador de las guerreras franjiverde ha explicado cómo ha conseguido la información sobre su rival: "Buceando mucho por Internet . Alberto Zabalegui, que es el segundo entrenador, invierte todas las horas en ese sentido. Hemos podido sacar los dos partidos de su eliminatoria anterior, que fue ante otro equipo griego, y luego, a mí, me han mandado vídeos del año pasado, en la que estaaban todas las jugadores de esta temporda, salvo la pivote brasileña. Ya les dije a las chicas que son un buen equipo, tienen intencionalidad ofensiva, corren mucho, luego hay que saber contextualizarlo, porque corren mucho frente a equipos de sus Ligas y no sé que harán contra nosotros. Pero tienen muy claras las fases del juego, las tienen muy definidas y tienen a Tatiana, a Natasha, a Lay, o a una zurda griega de mucho nivel. Estoy seguro de que nos van a poner las cosas difíciles y no va a ser una eliminatoria nada sencilla".

Rocomora también han indicado que la importancia del aspecto físico, al tener que disputar los dos encuentros de la eliminatoria en apenas dos días. "Nuestra plantilla está bien. Todas las jugadoras están disponibles. Maria Carrillo sufrió un esguince leve en el partido con el filial y es la única duda que tenemos. El resto está bien, con los dolores normales de los tres partidos que hemos jugado en siete días", y ha agregado que "lo que hemos hecho es reducir la carga de entrenamientos. Espero el hecho de jugar dos en 24 horas y que nosotros tengamos a 18-19 jugadoras utilizables vaya a favor nuestro. Además muchas juadoras de nivel de ellas están por encima de los 30 años y nosotros, en ese sentido, solo tenemos a Nuria Andreu, María Flores y Alexandra Do Nascimento. Disponemos de más rotaciones y podemos dosificar mejor. Si somos capaces de llevar el rtimo del encuentro y que haya defensivas agresivas, con mucho contacto y estamos acertados ante una buena portera, nuestras posibilidades de pasar aumentarán considerablemente".

El entrenador del AtticGo Elche ha explicado lo "difícil" que está siendo esta temporada llegar a acuerdos con equipos europeo para poder disputar los dos encuentros de las eliminatorias como local. "De esto podría hablar mejor nuestro presidente Juanjo Ávila . Despues de la anterior negociación con el Byala bulgaro, cualquiera es sencilla, porque esa sí que fue compleja. Con el Ionas ha sido difícil ,porque aquí coincidía un certamen Esperanza Lag de gimnasia. No podíamos disponer de pabellón el fin de semana y, además, teníamos la convocatoria para la selección brasileña júnior para el Sudamericano de Kelly Rosa y ha sido complejo. Ellas querían jugar los dos partidos aquí, pero no le venían bien ciertas fechas y luego también influye el montanate economico. Ha sido más fácil que con las búlgaras, pero más difícil que en otras ocasiones. Después de estas dos eliminatorias, nos tenemos que acostumbrar que los equipos europeos señalan a los españoles como equipos poderosos y no le ponen facilidades o bien todo el mundo mira mucho por sus interses y complica mucho los acuerdos y negociaciones".

Joaquín Rocamora es ambicioso, quiere ganar el título europeo y espera que esa presión no afecta a sus jugadores. "Mi ambición puede ser un poco injusta con el grupo. Después de tantos mensajes que he mandado sobre la especial ilusión que me hace, si no logramos acceder a las rondas finales, todo el mundo lo tildará de fracaso. Y si lo logramos, dirán que era algo normal, porque era mi objetivo. Se que estoy cargando de una responsabilidad y una presión a la plantilla que quizás no era necesario, pero es lo que yo siento y estamos capacitados para conseguirlo. Nuestra plantilla tiene que ser ambiciosa. Cada año hemos ido superando eliminatorias. El AtticGo Elche es muy ambicioso. Hay que saber que el 40x20 te pone en tu sitio, pero para nosotros, mirar a lo más alto y trabajar para escalarlo es nuestro día a día. Por eso mi mensaje".

Por último, el técnico oriolano ha querido mandar un mensaje a la afición para que acuda a animar a sus jugadoras en estos dos partidos: " Que se acerquen al pabellón, porque no es algo normal lo que estamos viviendo. Por cuarto año consecutivo estamos jugando competición europea. Es algo extraordinaario. Nos había costado casi 60 años poder jugar competición europea. Elche es una ciudad de deporte y puede disfrutar de alto rendimiento internacional en su ciudad. Estamos rondando los mil espectadores en todos los partidos. Hemos retrasado el horario para que todo el mundo pueda salir trabajar y venir. Son días laborables y también es una buena hora para que puedan venir los chavales, las chavalas y los más pequeños. No podíamos jugar el fin de semana y esta temporada, como he dicho, sin duda para mí tenemos mejor afición de España. Lo notamos y estamos muy agradecidos".